Ленинградская область говорит «#СпасибоУчитель»

СЕГОДНЯ 11:35 2018-10-05T11:32:51+03:00

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Накануне Дня учителя (в России в 2018 году его отмечают 5 октября) в Ленинградской области стартовал марафон «#СпасибоУчитель». Тысячи ленинградцев публикуют в соцсетях Вконтакте, Инстаграм и Facebook поздравления педагогам с хэштегом #СпасибоУчитель, выкладывают фотографии, рассказывают забавные истории из детства и вспоминают свои школьные годы. На снимках — и трогательные первоклашки с букетами и воздушными шариками, и выпускники, покидающие школу, чтобы вступить во взрослую жизнь. И, конечно, их мудрые наставники - любимые преподаватели.

4-й "Б" класс средней школы №4 города Сосновый Бор и их преподаватель Ирина Викторовна. Фото: ВКонтакте.

К поздравлениям педагогам присоединился и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. На своей странице в Инстаграме глава региона опубликовал фотографию своей школьной учительницы Ангелины Плыгун и написал теплые пожелания ей и ее коллегам:

- Личного счастья, способных и благодарных учеников, дорогие учителя! Благодарю свою учительницу географии Ангелину Александровну Плыгун за понимание и терпение. Семья переехала в Ленинградскую область, и в 7 класс я пошел в Разметелевскую школу Всеволожского района. Проходили материки, рельеф и климат, параллельно осваивался в новом коллективе, совет и поддержка учителя тогда значили не меньше, чем знания по географии, - рассказал Александр Дрозденко, сопроводив свой пост хэштегами #СпасибоУчитель #деньучителя #ленобласть.

drozdenko_au Личного счастья, способных и благодарных учеников, дорогие учителя! Благодарю свою учительницу географии Ангелину Александровну Плыгун за понимание и терпение. Семья переехала в Ленинградскую область, и в 7 класс я пошел в Разметелевскую школу Всеволожского района. Проходили материки, рельеф и климат, параллельно осваивался в новом коллективе, совет и поддержка учителя тогда значили не меньше, чем знания по географии Участвую в марафоне #СпасибоУчитель #деньучителя #ленобласть #дрозденко

Марафон проходит при поддержке Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, который уже пообещал: авторы и герои лучших поздравлений не останутся без подарков. Чтобы принять участие в акции, нужно до 8 октября разместить на своей странице в социальной сети Вконтакте поздравление с хэштегом #СпасибоУчитель. Это могут быть фотографии и видеоролики, теплые слова благодарности, стихи, эссе и даже песни в честь любимых педагогов. Принять в участие в акции могут ленинградцы всех возрастов — и взрослые, и дети. В финале марафона будут выбраны три лучших поздравления, авторы которых получат призы. Главное — не забыть поставить в конце хэштег #СпасибоУчитель.

Без внимания не останутся и педагоги: организаторы марафона обещают, что обязательно отыщут учителей — героев победивших поздравлений, и снимут о них видеосюжет.