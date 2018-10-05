Пять веских причин улыбаться чаще

СЕГОДНЯ 00:50 2018-10-04T21:17:26+03:00

Ученые убедительно доказывают: улыбка продлевает жизнь. Важные факты об этом полезном навыке во Всемирный день улыбки

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Всемирный день улыбки ежегодно отмечается в первую пятницу октября. Его придумал в 1999 году американский художник Харви Бэлл, создатель символа «смайлик».

И это один из самых правильных праздников, ведь те, кто чаще улыбаются, реже болеют, более стрессоустойчивы, да и живут дольше. Вот несколько доказанных научных фактов о пользе улыбки:

1. Обезболивает.

Улыбка запускает в надпочечниках процесс синтеза кортизола, а в головном мозге - эндорфинов. Эти гормоны обладают сильным обезболивающим и антистрессовым действием, нормализуют артериальное давление и ускоряют заживление ран.

2. Помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Доктор Уильям Штрейн из Альбертского университета в Канаде утверждает, что улыбка и смех помогают организму бороться даже со столь серьезными заболеваниями, как болезни сердца, сосудов и рак. Он советует «смехотерапию» хотя бы 30 минут в день.

3. Продлевает жизнь.

Чем шире улыбка и глубже морщинки вокруг глаз, тем выше ваши шансы на долгую жизнь. Этот вывод в 2010 году сделали исследователи из Университета Уэйна в Мичигане (США). Они сравнили 230 фотографий игроков Высшей бейсбольной лиги. И выяснили неожиданные вещи. Кто на фото был серьезен, в среднем прожили 72,9 лет. Улыбчивые бейсболисты прожили 75 лет. А те, кто искренне улыбался во весь рот, жизнерадостно щурясь - целых 79,9 лет!

То есть реально склонность к улыбке способна прибавить человеку до семи лет жизни.

Те, кто чаще улыбаются, реже болеют, более стрессоустойчивы, да и живут дольшеФото: Елена КАРПОВА

4. Сохраняет семьи.

Подобное же исследование по фото провели ученые Университета Депо в Индиане (США). Они сравнивали супружеские пары и выяснили, что чем реже человек улыбается, тем выше вероятность, что его семейная жизнь закончится разводом.

5. Добавляет привлекательности.

Формула потрясающей голливудской улыбки, которой обладают Джулия Робертс, Брэд Питт и Энн Хэтэуэй, очень проста: ученые из Университета Огайо и Университета Лома-Линды в Южной Калифорнии доказали, что наиболее позитивно другими людьми воспринимается максимально широкая улыбка. То есть не меньше, чем в половину ширины лица. При этом тон зубной эмали должен быть естественным, совпадающим с оттенком белков глаз. Так положительный эффект от «правильной» улыбки только усиливается!

КСТАТИ

Как сохранить здоровую естественную улыбку

Советы от стоматологов и психологов:

+ Чистите зубы дважды в день. И после еды жуйте жевательную резинку без сахара 10-15 минут. Это способствует усиленному выделению слюны, что помогает избавиться от остатков пищи, нейтрализует кислоты и восстанавливает зубную эмаль. Дольше 20 минут жевать резинку не стоит, чтобы не навредить желудку.

+ Практикуйте улыбку. Даже «вынужденная» улыбка точно так же способна улучшить настроение, как и та, что появилась сама собой. Потренируйтесь улыбаться «по расписанию». Пусть это будет первое, что вы сделаете, открыв утром глаза. Поставьте напоминание на телефон о том, что вам нужно улыбнуться. Практикуйте улыбку везде, где можно: на автобусной остановке, в очереди к врачу или окончания рекламного блока по ТВ. И не бойтесь показаться смешным! (см. следующий пункт).

+ Отвечайте на чужие улыбки. Они, действительно, заразительны: шведские ученые доказали, что как только вы видите улыбающегося человека, вы непроизвольно начинаете улыбаться ему в ответ. Таким же эффектом обладают позитивные фотографии друзей и вас самих, убедительно радующихся жизни. Пересматривайте позитивные фото почаще.