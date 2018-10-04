Ямальцы полетели дешевле еще по 16 направлениям

СЕГОДНЯ 17:45 2018-10-04T17:54:28+03:00

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Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) расширили субсидии для желающих путешествовать на самолете. С 1 октября из городов Ямала можно улететь по сниженной цене по 16 авианаправлениям.

- Развивать межрегиональное авиасообщение, минуя Москву, - цель, которую поставил Президент Российской Федерации в своём майском указе. Это задача крайне актуальна для Ямала, - отметил важность проводимой работы глава арктического региона Дмитрий Артюхов. - Традиционно нас многое связывает с северной столицей, с Екатеринбургом, с Омском, с Уфой, с Новосибирском. Многие туда отправляют детей учиться, ездят в деловые и рабочие поездки. Сейчас, когда летняя интенсивность полетов по курортным направлениям спала, самый лучший момент встроить эти направления в расписание. В каких-то случаях, например как на рейсе Салехард - Санкт-Петербург, будет увеличена частота полетов. Все новые рейсы будут субсидироваться, сохранятся субсидии и по тем направлениям, где они действовали ранее.

Авиакомпания «Ямал» уже продает билеты по следующим маршрутам: из Надыма в Санкт-Петербург, Уфу и Екатеринбург; из Ноябрьска в те же города; из Нового Уренгоя в Новосибирск, Омск и Уфу; из Салехарда в Новосибирск, Екатеринбург, Уфу, Омск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Надым — по системе туда и обратно.

Социальную значимость этих маршрутов определили сами жители региона. Опрос населения ЯНАО о желаемых авианаправлениях в течение трех месяцев проводили департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и авиакомпания «Ямал». В опросе приняли участие 12135 человек из разных городов и поселков автономного округа.

Самыми активными участниками опроса стали жители Салехарда – 35,7% проголосовавших, очевидный интерес проявили новоуренгойцы – 27,6% и Надымчане – 18,8%. 17,9% принявших участие в опросе - жители Ноябрьска. Большой спрос зафиксирован на межмуниципальные рейсы между ямальскими городами. По итогам опроса перечень субсидируемых авиамаршрутов дополнили 16 направлений.

- Свобода и удобство передвижения -это важнейший фактор жизни северян. Это направление всегда было и останется в будущем приоритетом нашей работы, - пояснил Дмитрий Артюхов.

Отметим, что с октября и до конца года запускается тестовый режим. Специалисты проанализируют пассажиропоток на данных маршрутах и примут окончательное решение о включении выбранных северянами рейсов в список субсидируемых. Эксперты считают, что этого периода будет достаточно для объективной аналитики реального интереса жителей автономного округа к выбранным направлениям. Это может быть изменение частоты рейсов в большую или в меньшую сторону, замена самолётов на более вместительные и так далее.

Кроме того, сохранятся и уже субсидируемые в 2018 году восемь рейсов: Надым – Тюмень и обратно, Надым – Москва и обратно, Ноябрьск – Тюмень и обратно, Ноябрьск – Москва и обратно, Толька – Тюмень и обратно, Тарко-Сале – Тюмень и обратно, Салехард – Санкт-Петербург и обратно и Новый Уренгой – Санкт-Петербург и обратно. При этом по некоторым рейсам, например, на направлении "Салехард – Санкт-Петербург" частота полётов увеличится с одного раза в неделю до трёх.

Анализ пассажиропотока на субсидируемых авиарейсах – непременное условие для продолжения применения в округе практики опросов населения по востребованным услугам. На всех введенных ранее направлениях спрос на билеты неизменно высок.

Так, с начала года до конца августа субсидируемые межрегиональные авиарейсы заинтересовали 71 087 пассажиров. Самый популярный маршрут Надым - Москва и обратно - перевезено 29 008 человек, на втором месте - Ноябрьск - Москва, пассажиропоток составил 17 383 человек, на третьем месте Тюмень - Надым, этим направлением воспользовались 7 574 пассажира.

С начала года до конца августа субсидируемые межмуниципальные маршруты заинтересовали 28 308 пассажиров. Тройка самых популярных маршрутов на сегодняшний день такова: по маршруту Красноселькуп - Тарко-Сале и обратно перевезено 3530 пассажиров, Красноселькуп - Новый Уренгой и обратно - 3364 человека, Толька - Тарко-Сале и обратно - 1564 человека.