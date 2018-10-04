"Комсомолка" в октябре 1993-го была на стороне здравого смысла, поэтому не поддерживала ни Ельцина, ни Руцкого с Хасбулатовым

СЕГОДНЯ 18:30 2018-10-04T18:39:50+03:00

Тогда было очень острое предчувствие гражданской войны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Об этом наш обозреватель, бывший свидетелем событий "черного октября", рассказал в программе Андрея и Юлии Норкиных на Радио "Комсомольская правда"

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- Александр, меняется у нас отношение к событиям октября -1993-го, и, если да, то почему?

- Да, меняется... Потому что - чем дальше, тем больше мы понимаем, какой кошмар мы пережили.

В центре Москвы Дом правительства две с лишним недели - без воды, без света, без канализации. Там парламент. Это унижение парламента.

Потом танки. Потом CNN.

Юля, Андрей, до сих пор с ужасом вспоминаю эту улицу Красная Пресня 4 октября 1993 года, когда утром мне удалось туда пробраться, потому что поезда метро проскакивали мимо... Ближайшие станции не работали.

Кстати, там я встретил нынешнего главного редактора Владимира Сунгоркина, он тогда был нашим гендиректором. Там я увидел и Игоря Коца - в то время редактора отдела информации "Комсомолки" со спутниковым телефоном.

Ревущие «скорые», снайперы, разбитые окна в домах. В общем, это какой-то ужас.

А до этого во дворе - совсем рядом с "Белым домом" - с удивлением увидел милицейскую машину, там - телевизор, и милиционеры по CNN смотрят то, что за жилым домом происходит - вокруг "Белого дома".

Люди наблюдают с набережной за обстрелом Белого домаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мы все смотрели это по CNN.

- Да. И по милицейской рации - голос Руцкого: «Поднять авиацию!»

Потом мы с Владимиром Сунгоркиным проехали на набережную, откуда танки палили по "Белому дому"...

Тогда было очень острое предчувствие гражданской войны. Слава богу, что она…

- Не выплеснулась дальше.

- Да.

В октябре 1993-го столкновения были только в МосквеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А потом началась Чечня. Это не гражданская война?

- Это тоже гражданская война. Но я имею в виду, что столкновения в октябре 1993-го были только в Москве, а могли бы быть и Питер, и Екатеринбург, и Сибирь, и Дальний Восток, могло бы все заполыхать.

Потому что сцепились два политика - президент Ельцин и председатель Верховного Совета Хасбулатов, за которого был и вице-президент Руцкой, и заложницей своих политических амбиций, своих страстей они сделали Россию.

- Им совершенно было наплевать на народ, на Россию, на все остальное.

- Да. Был такой мудрый человек - Виктор Степанович Черномырдин, и я у него однажды спросил... Ельцин больной, 1996 год, ноябрь, выборы прошли, ему операцию на сердце делают, ядерный чемоданчик передали Виктору Степановичу.

А до этого были президентские выборы, которые вполне бы мог выиграть Черномырдин, если бы выставил свою кандидатуру против Ельцина.

Баррикады в центре МосквыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И я у Черномырдина спросил: «У вас же были все шансы взять власть в России». Он говорит: «Вспомни октябрь 93-го года. Если бы сцепились Черномырдин с Ельциным, было бы еще пострашнее».

Эти уроки надо помнить всем - и политикам, и избирателям.

Кстати, «Комсомолка» тогда заняла такую позицию - не то, что нейтралитета, а мы показывали взгляды, шаги и одной стороны, и другой.

Думаю, в этом был свой смысл. Это был единственный вариант, при котором мы оказались на стороне здравого смысла. Ведь потом, в итоге, победил в России именно он - здравый смысл...

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