Пол-экватора на метане

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-04T18:29:35+03:00

С 4 сентября по 4 октября 2018 года по территориям Китая, Казахстана и России проходил автопробег «Газ в моторы» - самый протяженный в мире тест-драйв техники, работающей на природном газе

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КАРАВАНОМ ЧЕРЕЗ ЕВРАЗИЮ

Автопробег стартовал в китайском городе Жудун, что чуть севернее Шанхая, и финишировал в Санкт-Петербурге аккурат к VIII Международному газовому форуму. Караван из 15 грузовиков, легковых автомобилей и автобусов преодолел без малого десять тысяч километров.

Цель международного марафона - провести испытания заводской техники, работающей на метане, а также показать масштаб и перспективы газозаправочной инфраструктуры на трансконтинентальном маршруте Европа - Китай.

Перед финишем участники газового ралли заезжали в Нижний Новгород, на родину российского автомобилестроения.

- Сегодня в нашем регионе около 20 тысяч машин работают на природном газе, только в 2018 году их количество увеличилось на четыре с половиной тысячи. Внедрение этого вида топлива, расширение сети специализированных автозаправочных станций - важное направление развития области, - отметил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов.

УРАЛЬСКИЙ ПИЛИГРИМ

Участвовавший в пробеге «Урал NEXT» - это автомобиль технической помощи, оснащенный всем необходимым, чтобы помочь попавшим в беду гонщикам и их «железным коням». Тут и подъемный кран, который при необходимости вытянет до двух тонн, и сварочное оборудование, и генератор.

Внедорожник работает с применением сжатого природного газа (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), что дает возможность заправлять его на станциях с обоими видами топлива. Суммарный запас хода «Урала NEXT» с комбинированной топливной системой составляет порядка тысячи километров - это один из лучших показателей для полноприводных грузовиков.

Старший экипажа «Урала NEXT», главный специалист дирекции по продажам АЗ «Урал» Юрий Дубровин, рассказал:

- Учитывая дорогу к старту в Китае, дистанцию автопробега и путь домой из Санкт-Петербурга, мы проехали в общей сложности около 20 тысяч километров. Это половина экватора! Экипаж находился за рулем не меньше десяти часов в сутки, преодолевая по 500 - 550 километров за день. На таком тяжелом маршруте не возникло ни одного сбоя техники, автомобиль ведет себя просто отлично.

СТАВКА НА ГАЗ

В столице Приволжья участников пробега встречали представители «Группы ГАЗ». На Нижневолжской набережной выстроилась линейка газомоторной техники производителя: «ГАЗели» и «ГАЗоны» поколения NEXT различной комплектации, а также автобус «Вектор NEXT».

Компания за последние несколько лет инвестировала в развитие газомоторных технологий более десяти миллиардов рублей и сегодня выпускает экологичные автобусы всех классов и назначений, легкие коммерческие автомобили, грузовики, работающие на метане, а также спецтехнику на их базе.

Кроме того, «Группа ГАЗ» является единственным производителем в России, который разработал свой собственный газовый двигатель. Мотор ЯМЗ-530 CNG мощностью от 150 до 312 лошадиных сил, обладающий ресурсом до миллиона километров, выпускается на заводе «Автодизель» в Ярославле, на одной из самых современных площадок двигателестроения в Европе.

- Мы не ограничились выпуском транспорта на газомоторном топливе, реализовав проект по производству заправочных комплексов, - рассказал Олег Марков, директор по реализации и маркетингу ГАЗа.

Сегодня газовые станции производства Горьковского автозавода эксплуатируют в Москве, Нижнем Новгороде, Владимире. Примененные на этих установках новые технические решения позволили, в частности, снизить среднее время заправки легких грузовичков до пяти минут против 10 - 15 на старых заправках.

В этом году введено в эксплуатацию уже пять АГНКС с оборудованием производства «Группы ГАЗ», есть еще заказы, и три уже на этапе производства.

- Динамика спроса на оборудование АГНКС растет, и мы видим большой потенциал в расширении объемов производства, - рассказал Олег Марков.

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ НА ФИНИШЕ

Из Нижнего Новгорода участники газового ралли отправились в Санкт-Петербург, где 4 октября состоялся торжественный финиш пробега в рамках Международного газового форума. На форуме «Группа ГАЗ» продемонстрировала еще одну новую разработку - автомобиль «ГАЗель NEXT CNG», работающий на бензине и сжатом природном газе. Машина оснащена модернизированным битопливным двигателем EvoTech рабочим объемом три литра. У предыдущей модели этот показатель составлял 2,7 литра. Его увеличение позволило повысить мощность и крутящий момент двигателя и улучшить тягово-динамические характеристики автомобиля.

- Развивая газовую инфраструктуру, создавая современную технику, мы реально можем способствовать повышению эффективности грузовых и пассажирских перевозок в стране и улучшению экологической ситуации, - отмечают на Горьковском автозаводе.

«Урал NEXT» - автомобиль технической помощи, оснащенный всем необходимым, чтобы помочь попавшим в беду гонщикам и их «железным коням». Автор фото: Михаил СОРОКИН.

КОНКРЕТНО

Преимущества газового топлива

Экономичность. Стоимость природного газа на километр пути в России не превышает 2,3 рубля, в то время как бензин на тот же путь обойдется более чем в шесть рублей (расчет по легким коммерческим автомобилям).

Экологичность. При использовании метана на транспорте выбросы CO2 в среднем на 20 - 25 процентов меньше, чем у аналогичного бензинового автомобиля, а выбросы азота ниже на 90 процентов по сравнению с дизельными машинами. В выхлопах газового транспорта полностью отсутствуют сажа и соединения серы, это обеспечивает снижение задымленности воздуха в девять раз.

Качество. Газообразное состояние метана помогает его более полному сгоранию в двигателе, что увеличивает срок службы автомобиля и улучшает его работу. Природный газ не образует отложений в топливной системе, не смывает масляную пленку со стенок цилиндров, тем самым снижая трение и уменьшая износ двигателя. При сгорании природного газа не образуются твердые частицы, вызывающие повышенный износ цилиндров и поршней. Таким образом, использование природного газа в качестве моторного топлива позволяет увеличить срок службы двигателя в полтора-два раза.

Безопасность. Согласно классификации горючих веществ метан по степени чувствительности входит в самый безопасный - четвертый класс.