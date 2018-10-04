В Москве почтили память погибших во время октябрьских событий 1993 года

СЕГОДНЯ 20:44 2018-10-04T21:00:29+03:00

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Однозначного мнения по поводу событий возле Белого дома 25 летней давности нет из-за полярности политических взглядов участников. Есть лишь сухие факты — 4 октября 1993 года во время прорыва оцепления тут было жарко и жёстко. Погибло больше сотни человек, в том числе случайные зеваки. Закончилось все стреляющими по Дому Советов танками.

В память о тех трагических событиях в парке позади Белого дома теперь стоит мемориал с импровизированной баррикадой.

Мемориал памяти жертв событий 1993 годаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Каждый год четвёртого числа сюда приходят участники тех событий: коммунисты и представители других левых организаций.

В память о трагических событиях в парке позади Белого дома теперь стоит мемориалФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вот и сегодня после митинга у метро "Улица 1905 года" колонна, во главе с Геннадием Зюгановым, с портретами погибших 25 лет назад людей, как в бессмертном полку, отправилась к мемориалу, где священники отслужили панихиду.

Возглавил колонну Геннадий ЗюгановФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За тем, как это происходило, наблюдал фотокорреспондент «КП».

Митинг посвященный 12-й годовщине трагических событий октября 93-гоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

У мемориала священники отслужили панихидуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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