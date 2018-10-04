В Москве почтили память погибших во время октябрьских событий 1993 года
Однозначного мнения по поводу событий возле Белого дома 25 летней давности нет из-за полярности политических взглядов участников. Есть лишь сухие факты — 4 октября 1993 года во время прорыва оцепления тут было жарко и жёстко. Погибло больше сотни человек, в том числе случайные зеваки. Закончилось все стреляющими по Дому Советов танками.
В память о тех трагических событиях в парке позади Белого дома теперь стоит мемориал с импровизированной баррикадой.
Мемориал памяти жертв событий 1993 годаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Каждый год четвёртого числа сюда приходят участники тех событий: коммунисты и представители других левых организаций.
В память о трагических событиях в парке позади Белого дома теперь стоит мемориалФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Вот и сегодня после митинга у метро "Улица 1905 года" колонна, во главе с Геннадием Зюгановым, с портретами погибших 25 лет назад людей, как в бессмертном полку, отправилась к мемориалу, где священники отслужили панихиду.
Возглавил колонну Геннадий ЗюгановФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
За тем, как это происходило, наблюдал фотокорреспондент «КП».
Митинг посвященный 12-й годовщине трагических событий октября 93-гоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
У мемориала священники отслужили панихидуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Комсомолка" в октябре 1993-го была на стороне здравого смысла, поэтому не поддерживала ни Ельцина, ни Руцкого с Хасбулатовым
Об этом наш обозреватель, бывший свидетелем событий "черного октября", рассказал в программе Андрея и Юлии Норкиных на Радио "Комсомольская правда" (подробности)