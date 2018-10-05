2018-10-05T17:49:53+03:00
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«Это фейк ньюз» - Адвокат Януковича о том, участвовал ли Чепига в эвакуции экс-президента Украины в Россию

Адвокат бывшего президента Украины Януковича Виталий Сердюк дал эксклюзивное интервью Радио «Комсомольская правда»
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Адвокат бывшего президента Украины Виталий Сердюк заявляет, что никакие спецназовцы ГРУ Януковича из Украины не эвакуировали. Этому есть масса доказательств. Весь путь до границы с Россией его сопровождали личные украинские охранникиАдвокат бывшего президента Украины Виталий Сердюк заявляет, что никакие спецназовцы ГРУ Януковича из Украины не эвакуировали. Этому есть масса доказательств. Весь путь до границы с Россией его сопровождали личные украинские охранникиФото: Евгения ГУСЕВА
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«Это фейк ньюз» - Адвокат Януковича о том, участвовал ли Чепига в эвакуции экс-президента Украины в Россию

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