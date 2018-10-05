«Это фейк ньюз» - Адвокат Януковича о том, участвовал ли Чепига в эвакуции экс-президента Украины в Россию
Адвокат бывшего президента Украины Януковича Виталий Сердюк дал эксклюзивное интервью Радио «Комсомольская правда»
Адвокат бывшего президента Украины Виталий Сердюк заявляет, что никакие спецназовцы ГРУ Януковича из Украины не эвакуировали. Этому есть масса доказательств. Весь путь до границы с Россией его сопровождали личные украинские охранникиФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:
«Это фейк ньюз» - Адвокат Януковича о том, участвовал ли Чепига в эвакуции экс-президента Украины в Россию
00:00
00:00