2018-10-04T23:34:59+03:00
Общество

«Как не пойти в школу»: «Яндекс» выяснил, что интересует школьников и чему хотят научиться в интернете

Специально ко Дню учителя компания выпустила спецпроект со статистикой поиска на тему образования и саморазвития
Дарья ИВАШКИНА
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«Яндекс» провел исследование и выяснил, что дети спрашивают про школу, уроки и учителей«Яндекс» провел исследование и выяснил, что дети спрашивают про школу, уроки и учителейФото: Олег ЗОЛОТО
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«Яндекс» провел исследование и выяснил, какие курсы и уроки пользователи ищут в интернете, чему хотят научиться люди разного возраста и пола, а также что дети спрашивают про школу, уроки и учителей. В результате специально ко Дню учителя компания выпустила спецпроект со статистикой поиска на тему образования и саморазвития.

Согласно данным «Яндекс», все интернет-пользователи (и мужчины, и женщины, и дети) хотят научиться рисовать: запрос «как научиться рисовать» - лидер всех рейтингов.

А вот затем интересы уже немного расходятся. Так, представители сильного пола также интересуются в сети, как научиться играть на гитаре, подтягиваться на турнике и петь. Женщины же спрашивают о том, как вязать, петь и танцевать.

Кстати, красиво петь стремятся и дети: в детском топе запрос «как научиться петь» занимает второе место. Помимо этого школьники хотят научиться целоваться и играть на гитаре.

«Яндекс» выяснил, чему хотят научиться люди разного возраста и пола

«Яндекс» выяснил, чему хотят научиться люди разного возраста и пола

Что касается самого популярного вопроса про школу, то это «как не пойти в школу». Также ученики часто спрашивают, как быстро сделать уроки. А самый популярный запрос про учителей - «когда День учителя».

Также компания узнала, что именно хотят рисовать интернет-пользователи

Также компания узнала, что именно хотят рисовать интернет-пользователи

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