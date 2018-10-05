«Конец гегемонии доллара»: смогут ли Россия и Европа отказаться от американской валюты

СЕГОДНЯ 01:13 2018-10-05T01:22:01+03:00

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КУРС НА ДЕДОЛЛОРИЗАЦИЮ

О том, что план отказа от доллара уже подготовлен и внесен в правительство, рассказал первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов. Изменения должны затронуть российских предпринимателей, в первую очередь, экспортеров. Для простых людей принципиально ничего не поменяется — никаких ограничений по валютным вкладам или обмену наличных долларов не будет.

К чему должна привести дедолларизация для бизнеса:

- Международные расчеты с третьими странами - в национальных валютах.

- Расчеты между российскими компаниями в долларах – свести к минимуму.

Как бизнес мотивировать к этому:

- Ускоренный возврат НДС для компаний-экспортеров, получающих с иностранных покупателей в рублях.

- Зарубежную выручку в рублях не обязательно будет возвращать в Россию.

На бытовом уровне отказ от доллара идет довольно давно. Например, сейчас сложно найти банк, который бы выдавал кредиты в долларах. Да и мало желающих, которые бы согласились на такой заем.

Согласно недавнему опросу ВЦИОМ только 5% опрошенных держат накопления в долларах и 3% в евро. Или возьмем дорогостоящие вещи — жилье, машины. В отличие от пятнадцатилетней давности, цены на них назначают только в рублях - никому в голову не приходит просить за квартиру доллары.

ЭГЕ-ГЕ-ГЕЙ, КТО С НАМИ?

По данным Европейского Центробанка, две трети мировых валютных резервов хранятся в долларах. В долларе же определяется цена нефти и золота. То есть, не доллар котируется относительно золота, а наоборот – золото, относительно доллара. По сути, американские деньги стали тем эквивалентом, которым еще более века назад был желтый металл. Даже сомалийские пираты выкуп за похищенные корабли требуют в долларах, не признавая никакой другой валюты. Здорово, не правда ли? Страна, обладающая этим мировым эквивалентом обмена автоматически занимает в мире особое положение. Более того, она может контролировать весь мир, как говорится, в удаленном доступе. Ведь все финансовые операции в американской валюте обязательно должны проходить через корреспондентские счета в банках США. Достаточно кому-то запретить работать с долларами, и он автоматически оказывается отрезанным от глобальной торговли. Например, сегодня такими репрессиями Вашингтон грозит российским госбанкам. То, что это не нравится нам, понятно. Но сегодня голос против гегемонии доллара подают и европейцы. В сентября 2018 года президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что надо лишить доллар статуса главной мировой валюты.

- Это абсурд, что Европа платит за 80% своего энергетического импорта - это 300 млрд евро в год - в американских долларах, хотя только 2% импорта энергоносителей приходится на США. Это абсурд, что европейские компании покупают европейские самолеты за доллары, а не за евро, - заявил политик.

А августе 2018 года министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил журналистам, что он будет поддерживать финансовые инструменты «полностью независимые» от США.

- Я хочу, чтобы Европа была суверенным континентом, а не вассалом, - сказал министр.

В опубликованной 3 октября статье «Тирания доллара США» аналитики американского же агентства Bloomberg констатируют, что гегемония их валюты на мировых рынках слабеет.

По их мнению, Вашингтон начал слишком злоупотреблять преимуществами от держателя мировой валюты. Вспомнили и предупреждение двухлетней давности, сделанное секретарем американского Казначейства Джейкоба Лью: «Чрезмерное использование санкций может подорвать нашу лидирующую позицию в мировой экономике и эффективность наших санкций».

Произошло ровно то, о чем он и говорил. Дональд Трамп неожиданно вышел из ядерной сделки с Ираном – наложив на него торговое эмбарго. А заодно пригрозил санкциями всем компаниям и странам, которые продолжат вести бизнес с этой страной. Решение американского президента ударило по Евросоюзу, который как раз активно начал налаживать отношения с Ираном. Понятно, союзникам Вашингтона это не понравилось. При том, что никаких доказательств того, что Иран нарушил условия соглашения, нет. Все восприняли действия Трампа, как злоупотребление санкциями.

ЗАПАДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ФРОНТ

Евросоюз готовит свой план дедолларизации. Судя по всему, страны ЕС попытаются перевести торговлю углеводородами на расчеты в евро. В частности, чтоб покупать нефть у того же Ирана минуя американские банки. Получится у них или нет — вопрос. Ведь сделками с нефтью занимаются частные компании, а не национальные правительства.

- Единственная страна, которая смогла полноценно отказаться от доллара — это Иран (и то, вынужденно – ред.), - рассказал экономист Сергей Хестанов. - На словах же много кто собирался уйти от расчетов в американской валюте. Турция сделала заявление и продолжила торговать в долларах.

Эксперты полагают, что Евросоюз будет предлагать льготы для сырьевых компаний, которые откажутся от сделок в американской валюте. Примерно так же, как сейчас прописано в российском плане дедоллоризации.

Параллельно в ЕС создадут государственную структуру, которая займется международной торговлей с Ираном. В Брюсселе полагают, что США могут ввести санкции против отдельных компаний. Но вряд ли Америка станет кошмарить организацию, представляющую весь Евросоюз.

Для нас дедолларизация Европы обидна тем, что в ее планах рубль никак не участвует. Да, нефть и газ можно начать продавать за евро. Но Россия-то давно пытается сделать рубль валютой международных расчетов.

- Резервный статус (валюта сбережений для национальных банков - ред.) рубль не получит никогда, - сказал в эфире радио «Комсомольская правда» экономист Денис Ракша. - Статус валюты для международных расчетов для нас достижим. Но добиваться этого придется долго и сложно.

По мнению экспертов Института экономической политики им. Гайдара, нужно делать экономику более открытой для импортеров. Необходимо убрать внешнеторговые ограничения. Фактически, нам предлагают отказаться от всех контрсанкций, в том числе продуктовых.

Вряд ли на этой сейчас пойдут российские власти. Пока политика слишком сильно влияет на экономические процессы.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

КОНКУРЕНТОВ НЕТ

США – большая страна, но одна. А европейских государств в зоне евро – много. Казалось бы, в этом преимущество евро. Однако, все наоборот.

Как замечают эксперты Bloomberg, евро — это плод валютного союза без единого органа налогообложения и расходования средств. Проблемы Италии, Греции, Испании бьют по устойчивости валюты. У доллара таких проблем нет. А что другие соперники? Юань хорош, но живет отнюдь не в рыночных условиях: китайские власти жестко регулируют обменный курс, процентные ставки в банках.

- Китай сам ограничивает использование юаня за рубежом, - рассказал Хестанов. - Совсем недавно количество сделок в юанях за рубежом стало расти. Китай боится так называемого парадокса Триффина (Роберт Триффин - американский экономист — Авт.). Парадокс гласит, что денег в стране должно быть столько, сколько надо экономике для нормальной работы. В то же время, если валюта становится резервной, то денег одного государства нужно столько, чтобы хватило и всем остальным странам. Первый постулат и второй противоречат друг другу. Китай не хочет, чтобы юань становился резервной валютой, ведь тогда страна потеряет над ним жесткий контроль.

Про рубль со скачущим обменным курсом пока говорить не приходится.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Так что же будет с гегемонией доллара?

В своем предостережении секретарь американского Казначейства Джейкоб Лью затронут и злоупотребление финансовым давлением: «Чем больше мы используем доллар и нашу финансовую систему для соблюдения внешней политики США, тем больше возрастает риск перехода к другим валютам и другим финансовым системам в среднесрочной перспективе».

Ждать скорого отказала от доллара в международной торговле не приходится. Хотя бы потому, что достойных альтернатив пока нет. Но Вашингтон сам роет себе яму, злоупотребляя санкциями и вмешиваясь в дела других стран. В тот момент, когда ущерб от его политики Америки перевесит гарантии ее экономики и валюты, мир активно начнет искать замену доллару. Просто это должно быть согласованным решением сразу большого количества стран.

СПРАВКА «КП»

Как доллар стал мировой валютой

Елена ОДИНЦОВА

Формально это произошло в 1944 году на конференции в американском городе Бреттон-Вудс. Там представители стран антигитлеровской коалиции решали, как строить международные валютные и финансовые отношения по окончании Второй мировой войны. И фактически согласились признать доллар как основную валюту в международных расчетах. США в свою очередь ввели фиксированный курс доллара к золоту — тем самым нужда в золоте как некоем стандарте в расчетах отпала.

Особых вариантов и не было. Британский фунт стерлингов, остававшийся главной мировой валютой до Первой мировой войны, к тому времени растерял свое влияние. Какое-то время на роль международных валют претендовали немецкая марка и французский франк. Но после Второй мировой марка обесценилась. Да и у франка положение было немногим лучше.

США оказались единственной из крупных держав, чья экономика по итогам Второй мировой войны только окрепла. На ее долю тогда приходилось три четверти всего золота, находившегося в мировых запасах.

Потом, правда, американцы всех слегка кинули. В связи с войной во Вьетнаме у США начались финансовые сложности. И в 1971 году было принято решение отвязать доллар от золотого стандарта - отменить его конвертацию к золоту по фиксированному курсу. Появилась нынешняя система плавающих курсов валют. Но роль доллара в мировой экономике к тому времени была уже слишком высока, поэтому свой привилегированный статус американской валюте удалось сохранить. Тем более, что особых альтернатив и не было.