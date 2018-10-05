В Швеции возьмилетняя девочка нашла в озере у дома меч викигов возрастом полторы тысячи лет и подумала, что это ржавая палка

СЕГОДНЯ 11:53 2018-10-05T11:59:10+03:00

Археологи предполагают, что в древности на этом месте могли проводить жертвоприношения

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В Швеции, в озере Видостерн, было найдено древние сокровища викингов: огромный меч вместе с ножнами возрастом 1500 лет.

Рано утром Энди Ванечек, житель близлежащей деревни, вместе с 8-летней дочкой Сагой размещали буи рядом со своим домом, чтобы предупредить проплывающие мимо лодки о низком уровне воды: озеро Видостерн очень сильно обмелело летом из-за жары.

- Я стояла на берегу. Бросала в воду палки, камни и прочее, чтобы посмотреть, как много раз они будут отскакивать. А потом подняла из воды какую-то палку. Я хотела бросить её в воду, но увидела, что у неё есть ручка. А ещё она заострённая и вся ржавая. Я вскинула его вверх и закричала: «Папа, я нашла меч!»,- радостно комментирует юная искательница сокровищ.

Возраст находки - около 1500 лет.Фото: facebook.com

Отец сначала не поверил дочери, думая, что у нее в руке обычная палка. Но стоило ему подойти ближе, и он обомлел: дочь его не обманула.

Энди Ванечек решил посоветоваться насчет находки со своим знакомым археологом. Он подсказал, что сокровища нужно показать специалистам из музея Йенчепинге. И выяснилось, что артефакт принадлежал викингам и ему около 1500 лет!

Более того, археологи, заинтересовавшись находками, решили провести настоящую экспедицию на озеро и не прогадали: им крупно повезло!

- Несколько недель назад мы обыскали озеро и нашли там ещё один древний предмет. Брошь примерно тех же веков, что и меч. Мы ещё не знаем, что было на этом месте, но предполагаем, что там могли проводиться жертвоприношения,— Микаэль Нордстрём, сотрудник музея в Йенчепинге.

Сейчас меч находится у заботливых археологов. Они как минимум год будут заниматься процессом восстановления сокровища, чтобы новая среда не разрушила древний материал, пишет Daily Mail.