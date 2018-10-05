Что известно о гигантском черепе, летящем к Земле

СЕГОДНЯ 18:30 2018-10-05T18:39:01+03:00

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Караул! Череп летит! - таково краткое содержание нескольких сотен сообщений, появившихся на днях на информационных сайтах. Он и в самом деле летит и окажется на минимальном расстоянии от Земли 11 ноября 2018 года. Только известно об этом стало еще в конце прошлого года, когда европейские ученые обнародовали результаты наблюдений за этим астероидом, удостоенным из-за своего «внешнего вида» массой устрашающих эпитетов - дьявольский, сатанинский, хеллоуинский, мистическим названием «Чертов череп» и безобидным - «Большая тыква».

Астероиды около Земли.

Астероид, получивший обозначение 2015 TB145, был обнаружен в 2015 году, Вызвал сильный ажиотаж и среди ученых и в средствах массовой информации. Во-первых, засекли его очень поздно — всего за две недели до минимального сближения с Землей. Во-вторых, прилетел астероид 31 октября - как раз на Хеллоуин, праздник нечистой силы. В-третьих, выглядел соответствующим — был похож то ли на череп, то ли на тыкву.

Так астероид выглядит в телескоп - сходство с черепом просматривается.

«Большой тыквой» астероид назвали в НАСА. «Чертовым черепом» - в Европейском космическом агентстве. Как тогда уточнили в Институте астрофизики Андалузии (Institute of Astrophysics of Andalusia), «Чертов череп» к тому же очень черный отражает всего 6 процентов падающего на него света.

Не исключено, что этот 2015 TB145, возможно, и не астероид вовсе, а так называемая мертвая комета. То есть, очень старая комета, которая растеряла вещества, способные формировать хвост.

По уточненным данным, полученным с помощью чилийского инфракрасного телескопа ESO VLT-VISIR, размер «чертовой глыбы» составляет 625 на 700 метров. То есть, если поставить «череп» рядом с Останкинской телебашней, то его темечко окажется много выше.

Три года назад астероид пролетел в опасной близости от нашей планеты - в 488 000 километрах. Это 1,3 расстояния до Луны.

Орбита "черепа".

Сейчас голова мертвой кометы стремительно летит к нам со скоростью 126 тысяч километров в час — это примерно в 2 раза быстрее Челябинского метеорита. Но ничего кроме мистического трепета нам это не грозит. 11 ноября 2018 года «череп» пролетит очень далеко от Земли - до него будет как 105 раз до Луны - примерно 40 миллионов километров. Совсем не страшно. И настолько безобидно, что портал Spaceweather.com, следящий за всеми более-менее опасными астероидами, даже не предупредил о грядущем визите.

Следующее сближение ожидается аж через 70 лет — в 2088 году. Но и его пугаться не следует. До «Черепа» будет как 20 раз от Земли до Луны.

КСТАТИ

Земля в кольце «врагов»

К 10-летию запуска своей программы слежения за околоземными объектами (Near-Earth Object Observations Program) НАСА подготовило ролик, на котором «изобразило» как множилось число обнаруженных астероидов, роящихся рядом с нашей планетой. Их обилие устрашает.

Увеличение количества обнаруженных астероидов с годами.

На сегодняшний день обнаружено более 18 тысяч околоземных объектов. Каждую неделю к ним прибавляются примерно по 40 штук.

Примерно 8 тысяч из уже обнаруженных астероидов весьма крупные — более 140 метров в поперечники. Тысяча — гиганты размером более километра.

Все известные астероиды.

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