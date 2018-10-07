Жизнь Тины Тернер спасли, тайно пересадив ей почку мужа

СЕГОДНЯ 13:55 2018-10-07T14:09:49+03:00

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В 2013 году темнокожая поп-дива Тина Тернер вышла замуж в третий раз - в 74 года. Ее избраннику, музыкальному продюсеру Эрвину Баху тогда было 58 лет. До свадьбы пара жила вместе уже 27 лет, так что штамп в паспорте стал простой формальностью и логичным продолжением их отношений. Разница в возрасте пары составляет 16 лет, и завистники всегда подозревали, что Эрвин женился на певице исключительно из-за ее славы и денег. В новой автобиографии «My Love Story», которая выйдет в свет 16 октября, 78-летняя Тина рассказала о поступке мужа, который заставил всех поверить, что Эрвин искренне любит ее. Оказывается, в 2017 году Тернер перенесла операцию по пересадке почки. Донором органа стал ее супруг, сообщает People со ссылкой на книгу звезды.

В 2016 году у певицы диагностировали рак кишечника. Певица отказалась от химиотерапии – она боялась побочных эффектов облучения – и долго лечила онкологию гомеопатией, за что в итоге жестоко поплатилась. Ее состояние резко ухудшалось: у певицы развилась почечная недостаточность, ей срочно требовалась пересадка почки.

- К декабрю 2016 года мои почки работали хуже некуда — на 20 процентов - и стремительно ослабевали, и я оказалась перед выбором: либо постоянный гемодиализ, либо пересадка почки, - рассказывает звезда. - Только пересадка предоставила бы мне очень хороший шанс вести жизнь, близкую к нормальной, однако вероятность того, что удастся получить донорскую почку, была незначительной.

Исполнительница хита «Simply the Best» давно переехала из США в Европу, на родину Баха. Сначала они жили в Кельне, затем осели в Швейцарии. Именно в Швейцарии певица проходила курс лечения. По словам Тины, случаи пересадки почки в этой стране очень редки, поэтому она столкнулась с действительно серьезной проблемой. Актриса отказалась от гемодиализа, поскольку не хотела постоянно зависеть от аппарата искусственной почки. Ее состояние было настолько удручающим, что она отказывалась от пищи и постоянно думала о смерти. Тина даже вступила в группу организации Exit, которая помогает организовать легально осуществляемую эвтаназию.

- Я не хотела сидеть и страдать. Я подумала, что мое время пришло. Решила, что лучше покину этот мир, - пишет певица. – Но мой муж сказал: «Нет, Тина. Я не хочу, чтобы в моей жизни была другая женщина».

Муж звезды предложил ей стать донором почки, чем поверг ее в глубокий шок - она не ожидала от мужа такого щедрого поступка. В 2017 году Эрвину и Тине сделали две операции, и певице пересадили почку ее мужа.

Журнал «Rolling Stone» называет Тину Тернер одной из величайших певиц современности.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Я задавалась вопросом, подумает ли кто-то, что донорство Эрвина было каким-либо образом деловым. Невероятно, учитывая, как долго мы были вместе, все еще находились люди, которые хотели верить, что Эрвин женился на мне из-за моих денег и славы. Что еще молодому мужчине нужно от женщины постарше? Эрвин всегда игнорировал слухи, - рассказывает звезда.

Хотя операция по пересадке почки прошла успешно, Тина до сих пор борется с ее последствиями. Тело 78-летней певицы отторгает донорский орган, и она страдает от побочных эффектов – приступов диареи, головокружения, забывчивости и тревожного состояния.

- Я знаю, что мое медицинское приключение далеко от завершения. Но я все еще здесь — мы все еще здесь, ближе, чем мы когда-либо представляли. Я могу оглянуться назад и понять, почему моя карма была такой. Хорошее вышло из плохого. Радость пришла от боли. И я никогда не была так счастлива, как сегодня, - пишет Тина.

Тина и Эрвин познакомились в 1985 году. До встречи с ним семейная жизнь артистки не была счастливой – несмотря на то, что она два раза была замужем. В 1957—1958 годы Тина встречалась с музыкантом Рэймондом Хиллом. В этих отношениях она родила своего первого сына — Крейга Рэймонда Тёрнера (Крейг покончил с собой три месяца назад, мужчина застрелился в июле 2018 года).

С 1962 по 1978 годы Тина была замужем за музыкантом Айком Тёрнером. В этом браке Тёрнер родила своего второго сына Рональда. Брак с Айком был звездным – пара всегда была на виду у прессы, но очень несчастливым. Музыкант постоянно поднимал на Тину руку, она даже пыталась покончить с собой, избегая насилия со стороны мужа. Как вспоминает Тина в своей новой автобиографии, в их первую брачную ночь Айк заставил молодую жену пойти вместе с ним в бордель – что еще можно было ожидать от их брака после такого поступка?

Напомним, Тина Тернер - обладательница восьми премий «Грэмми». За свой артистизм и темперамент она носит титул «королевы рок-н-ролла». Журнал «Rolling Stone» назвал её одной из величайших певиц современности.