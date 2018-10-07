"Гнездо радикалов, оторванных от мировых реалий": Володин обсудил со спикером турецкого парламента ситуацию в ПАСЕ

7 Окт. 00:47 2018-10-08T00:47:55+03:00

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В воскресенье во все еще жаркую Анталью прилетела думская делегация во главе с Вячеславом Володиным - в этом популярном у наших туристов месте на сей раз пройдет III Совещание спикеров парламентов стран Евразии. В отличие от прошлогоднего форума в Сеуле число участников выросло почти вдвое - съезжаются делегации из 41 страны, включая 25 глав национальных парламентов. Ключевыми вопросами станут развитие экономических связей, охрана окружающей среды и борьба с терроризмом.

- Нам крайне важно, чтобы не только в рамках стран Евразии, но и в целом мы сделали все, чтобы в мире не было войн, кризиса, и мы смогли выработать подходы, которые позволили бы нам совместно бороться с терроризмом, - отметил спикер Госдумы на встрече с председателем Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом.

Говоря о ситуации в ПАСЕ (где, напомним, Россия с 2014 года не имеет права голоса и в ответ с недавних пор отказывается платить взносы), последний даже назвал эту структуру "гнездом радикалов".

До конца года спикера турецкого парламента теперь будут ждать в Москве. Фото: пресс-служба Госдумы

- К сожалению, правильные предложения не получают там отклика, они оторвались от мировых и региональных реалий, - считает Бинали Йылдырым.

- Нужно понимать, что страны, входящие в Совет Европы, равноправны и равны, - подчеркнул в свою очередь Вячеслав Володин. - Надо объединить усилия с тем, чтобы парламентские структуры, где мы участвуем, могли занимать общую позицию в отстаивании демократических принципов, прав национальных делегаций.

До конца года спикера турецкого парламента теперь будут ждать в Москве - стороны готовятся подписать документ о работе Межпарламентской комиссии высокого уровня между Россией и Турцией.

- Это будет серьезный шаг к выстраиванию отношений между нашими парламентами, - заключил Володин, призвав турецких коллег брать пример с совместной работы лидеров двух стран - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Пока гораздо более активной, чем у депутатов.

Анталья.