Объясните мне, что такое гражданское общество. Ну пожалуйста!

СЕГОДНЯ 01:25 2018-10-08T01:48:21+03:00

Как спецкор «КП» Дарья Асламова нашла ответ на вопрос: я – гражданское общество или нет

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Мне почему-то кажется, что да. Но вот читаю на днях, что в Россию съездил некий немецкий господин Рональд Пофалла защищать у нас гражданское общество, которое, по его словам, находится в тяжелом положении. Я гражданка России и точно ни о какой защите господина Пофаллу не просила. Или я в эту тусовку не вхожу? Есть у меня подозрения, друзья, что некие ловкие люди уже давно узурпировали само понятие «гражданское общество», выставив нас, активных вменяемых граждан, просто за дверь.

Мое любимое занятие в командировках - доводить до бешенства западных коллег и активистов разговорами о civil society (ну то самое гражданское общество). Их полно в лагерях для мигрантов по всей Европе. Обычно я кротко подхожу к группе молодых людей и прошу дать мне интервью. Когда они узнают, что я из России, на их лицах появляется скорбно-сочувственное выражение. Сначала я слушаю их трындеж про то, как они бросили все свои дела, чтобы помочь бедным мигрантам, которых не пускают злые правительства. Потом я с наивным видом прошу объяснить мне, что же такое гражданское общество.

Некоторое замешательство:

- Ну, это люди, которые активно участвуют в делах страны...

- А вот партия в Германии AFD, - спрашиваю, - они люди активные и не хотят, чтобы мигранты приезжали. Они считают, что мигранты совершают теракты, насилуют женщин, не хотят работать. Они тоже гражданское общество?

Ужас на лицах.

- Конечно, нет! Они не демократы!

- Но ведь демократия - это плюрализм мнений. Разве нет?

Опять замешательство.

- Гражданское общество должно придерживаться демократических принципов, участвовать в выборах. Вот вы участвуете в выборах? - говорят мне.

- Конечно. В последний раз я голосовала за Путина.

Неописуемый ужас на лицах.

- Но это неправильно! Он же диктатор!

- Почему?! - изумляюсь я. - Я так не считаю. То есть я должна голосовать за какого-то правильного человека? За такого, которого мне подскажут?

Неуверенно:

- Ну вот у вас же были демократические президенты: Горбачев и Ельцин.

- Для меня Горбачев - разрушитель великой страны. А демократ Ельцин расстрелял из танков парламент.

Пауза. Про это активисты что-то смутно слышали. Не­уверенно:

- Но ведь парламент принимал неправильные, недемократические решения.

- Значит, если законно избранный парламент принимает «неправильные решения», его нужно расстреливать из танков?

Пауза.

- Нет, конечно. Но ведь он был вполне приличный президент, имел хорошие отношения с западными странами.

- Ага, значит, хороший президент - это тот, который во всем согласен с Западом?

Тут обычно тему резко меняют:

- Истинный гражданин не будет голосовать за человека, который нарушает права меньшинств. Вот что вы думаете о правах геев?

Ой, срезали! Я им:

- Я считаю, что они могут заниматься в спальне чем им хочется. Но как человек верующий, считаю это грехом. Но это мое личное мнение. Да, гомосексуализм - это биоотклонение от нормы, болезнь, и многие врачи в мире это признают. Ну вот родился человек без ручки или без ножки, жалко его, он инвалид. Так же и геи. Что тут поделаешь?

Дальше поднимается невообразимый крик. Пережидаю и спрашиваю просто:

- Значит, если я голосую за Путина, верую в Бога и считаю гомосексуализм грехом, я не принадлежу к гражданскому обществу?

Тишина...

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

А что для вас значит эта загадочная формула?

Алексей МУХИН, директор Центра политической информации:

- Гражданское общество на самом деле источник власти в стране. По Конституции народ - источник власти. А народ и есть гражданское общество. Оно у нас есть и всегда было. Странные люди на Западе отказывают нам в этом. Но оно было и в советское время, и в Российской империи. Сейчас оно очень сильное и действительно влияет на власть.

Алексей МАМОНТОВ, президент Московской международной валютной ассоциации:

- Это общество, которое не подвергает насилию своих членов. Оно основано на свободе волеизъявления и свободе подчинения. То есть каждый член гражданского общества вступает в него свободно, принимая на себя его обязанности и соглашаясь с теми правилами и нормами, которые объединяют людей в этом обществе.

Александр ДУГИН, философ:

- Это гибель России. Эта концепция создана в эпоху западноевропейского либерального буржуазного модерна для уничтожения традиционного общества, основанного на семье, религии и символах. Это призыв к дроблению традиционной организации общества на индивидуумов, которые должны снизу создавать структуры для размывания государственных институтов.

Юлия ФЕДОРОВА, председатель ТСЖ, Москва:

- Наверное, способность находить компромиссы ради общего дела. Когда благая цель объединяет людей разных взглядов и убеждений, потому что они понимают, что нужно поступиться какими-то своими амбициями ради общего блага.

Виктор БЕРЕЖНОЙ, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Да перестаньте. Гражданское общество - это просто нормальная порядочность людей. В жизни, в доме, в семье, во дворе. Не бросать окурки с балкона, не гадить в лифтах, не хамить. Разбираться здраво с квартплатой и другими счетами, чтобы не драли с нас лишнего. Это общество здравомыслящих обывателей. Хоть мы привычно и ненавидим этот термин. Но ведь обыватели и есть основа общества. Они трудятся и этим сохраняют государство.

Дарья АСЛАМОВА

ф Катерина МАРТИНОВИЧ