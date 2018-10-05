"Многие дети здесь давно не видели нормального общения": Волонтеры приходят к подросткам в психиатрическую больницу, чтобы подарить им тепло

СЕГОДНЯ 13:49 2018-10-05T13:50:03+03:00

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Алиса возвращается в психиатрическую больницу во второй раз. «Здесь нормально, - равнодушно говорит она. – Лучше, чем дома. С мамой мы ругаемся целыми днями, орем…» Алисе 13 лет. В больницу ее кладут на «профилактику» после уходов из дома. И каждый день ближе к пяти вечера она начинает поглядывать на дверь отделения: вдруг, мама пришла, и ее сейчас позовут. Но не зовут. Не пришла.

Зато волонтеры Движения «Даниловцы» приходят в одно из отделений детской психиатрической больницы №6 два раза в неделю, как по часам. Приходят, чтобы порисовать, поиграть, что-то порукодельничать. Но главное – обнять и пообщаться.

- Все дети разные в плане диагнозов, - говорит координатор волонтеров «Даниловцев» в этой группе Александра Желтова. – Есть тяжелые, да. Но большинство девочек – вот именно такие, из эмоционально холодных семей, неблагополучных. Они ведут себя совершенно как здоровые. Просто они очень обделены вниманием. А оно им остро необходимо. Мы ходим сюда с какими-то мастер-классами, но в основном наше посещение – это эмоциональное общение. Они очень любят обниматься, виснут на волонтерах, им очень не хватает тактильного контакта. Мы даже предупреждаем новых волонтеров, что вот, есть у группы такая особенность – тут любят обнять. Волонтеры только за!..

А еще тут любят рассказать свою историю. И чем она страшнее, тем с более широкой улыбкой ее расскажут. Конфликты, ссоры, уходы из дома, суициды. А иногда – перспектива приюта и детдома.

- Истории часто шокируют, - говорит Александра. – Нет тепла, внимания от матерей. Много девчонок не живут в семьях, в процессе всех этих попаданий в больницу родители лишаются родительских прав или просто отказываются от них. Но удивительно – хотя и неудивительно - что все разговоры в больнице все равно сводятся к маме. Все поделки, которые мы делаем, все посвящаются мамам, все для них. Так они их любят. И так печально осознавать, что большинство из девочек в больнице оказалось именно благодаря своим мамам. Случайно-то, наверно, никто сюда не попадает, но есть те, кто производит впечатление здоровых детей. Многие из них очень талантливые. Они креативные и необычные, видно, что огромный потенциал…

Минимальный срок лечения – месяц. Но есть дети, которые лечатся и по два года, и неоднократно возвращаются. В больнице они учатся, кому можно – те гуляют во дворе.

- Возвращаться в больницу они не боятся, - говорит Александра. – Вчера девочка вернулась, спокойно совершенно. Говорит: «Я здесь отдыхаю, с мамой мы очень сильно ругаемся. А здесь мне хорошо…» Девочка, кстати говоря, не производит впечатления ребенка из неблагополучной семьи. Хорошо одетая, воспитанная. Как она говорит, в семье есть все возможности, но родители постоянно на работе, нет внимания, подростковый возраст. И вот результат – ей больше нравится в психиатрической больнице...

Отдельная грустная история: не ко всем детям приходят родственники.

- Мы приходим в пять часов, это как раз время посещения. И некоторые девчонки сидят плачут, потому что к ним не пришли. Особенно, которые помладше, 7-8 лет…

Но есть и девочки, которые никого давно не ждут - детдомовские. Александра говорит, что их всегда в больнице много. Они никогда не плачут, но тоже с жадностью идут на любой контакт, на все занятия, лишь бы выслушали, улыбнулись, обняли.

- Наши посещения всегда проходят на позитиве. Дети могут делать какие-то подарки волонтерам, записочки им передавать. Арт-терапия? Нет, такую задачу мы не ставим. Но я замечала, что когда оригами делаем, они всегда очень спокойны. Да и вообще – им нравится, когда у них что-то получается. А любые положительные эмоции - они только в плюс. Мы стараемся каждый раз сделать интересный мастер-класс. Если не получается, то со старшими девчонками всегда хорошо идут коллажи, у нас много журналов. А с младшими беспроигрышный вариант – пластилин. Но больше мы, наверно, все же, какую-то человечность туда привносим. Многие дети давно не видели нормального общения, и это заметно: как они разговаривают, на каком языке. Уши вянут иногда. Но поболтать любят подростки, маленькие менее словоохотливы. Они больше заняты игрушкой, которую мы для них придумали. Они все в процессе! И все цветы, пейзажи, даже бумажных ежиков - все делают для мамы…