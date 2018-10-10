Не разболеться, когда все вокруг чихают!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-08T13:48:44+03:00

Кто, как не медики, знает, как не разболеться осенью. Советов много, главный из которых: профилактика. Но что именно это значит?

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- Существует специфическая и неспецифическая профилактика, - поясняет врач-инфекционист Илья Акинфеев. - Специфическая направлена на конкретный тип вируса - это вакцинация от гриппа. (Напомним, сейчас в Москве открыто множество пунктов: у метро, в торговых центрах и т. д., где взрослые москвичи могут бесплатно привиться от гриппа.)

Но против обычной ОРВИ и нельзя придумать вакцину, слишком много вариантов вирусов. Но есть и второй способ профилактики - неспецифическая. Она помогает от всех типов вирусов.

Итак, неспецифическая профилактика по пунктам:

• Мыть руки после посещения общественных мест, особенно транспорта.

• Заниматься общим укреплением организма - не забывать про спорт, отказаться от курения.

• По возможности избегать контакта с заболевшими. Если заболел кто-то в семье, то вам нужно носить маску. Да, сами вирусы очень маленькие и могут пройти через поры маски. Но вирусы просто так не летают. Они передаются с чем-то, например, с каплями слюны или слизи. А вот уже они оседают на маске и не попадают в организм.

Однако надо помнить - время работы маски только два часа, затем ее нужно заменить.

• Лимон и чеснок не уничтожают вирусы, но как натуральный источник витаминов и часть правильного питания - вполне могут использоваться. И все же главное - сохранять умеренность и не пугать окружающих своим чесночным запахом.

• Промывать нос. Эта профилактическая мера позволяет значительно снизить риск заболеть у взрослых и детей, даже если все вокруг чихают и кашляют. Промывать нос рекомендуют с использованием изотонического раствора натуральной морской воды (в ней концентрация соли 8 - 11 г/л).

Здоровому человеку осенью, зимой и весной, то есть в период высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ, советуют промывать нос ежедневно.

Делать это лучше с утра, перед тем как выйти из дома, а также после возвращения домой. Если насморка не удалось избежать, промывать нос медики советуют так часто, как это необходимо для удаления избыточной слизи из полости носа.

Кстати, в аптеках продаются уже готовые растворы морской воды в специальных баллонах, такие как Аквалор. Такими легко и удобно промывать нос. Любимая профилактика россиян «водочка с перцем или коньяк с лимоном» к средствам профилактики не относится. Но тем не менее небольшое количество спиртного можно использовать как дополнительное средство помощи при переохлаждении организма. Но не на улице, а только строго после того, как человек уже находится в теплом помещении и будет находиться в нем ближайшие несколько часов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Хор Турецкого» уже привился!

В Москве продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Как сообщают в Департаменте здравоохранения столицы, эта услуга пользуется большой популярностью. С начала кампании (а она стартовала в августе) более 100 тысяч москвичей прошли вакцинацию в мобильных пунктах - то есть без посещения поликлиники.

Привились от гриппа и участники знаменитых музыкальных коллективов - «Хор Турецкого» и «Сопрано Турецкого». Они посетили многофункциональный центр «Мои документы» в Теплом Стане.

- Для меня необходимость вакцинации от гриппа несомненна, - сказал руководитель хоров Михаил Турецкий. - Наши музыканты постоянно в разъездах на гастролях, мы встречаемся с большим количеством людей. Так что защита от подобных инфекций - часть нашей профессиональной ответственности перед зрителями. И да - я вполне доверяю российским вакцинам.

Всего силами медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы планируется привить более 5,2 млн. человек.

Автор фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Пора прикрепиться к поликлинике

Пошаговая инструкция, как официально начать получать медицинскую помощь в столице

Осень - традиционное время подъема заболеваний. И, соответственно, время повышенного интереса к своему здоровью. Перед теми, кто недавно перебрался в столицу, переехал из одного района в другой или просто стал ответственнее относиться к себе, встает вопрос: как прикрепиться к поликлинике? Итак, перед вами пошаговая инструкция!

1. Как рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы, для прикрепления к поликлинике пациенту потребуются паспорт (для ребенка - свидетельство о рождении) и полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Если поменяли прописку, тогда нужен еще и документ, подтверждающий смену места жительства. К примеру, это может быть договор аренды или договор купли-продажи квартиры.

2. Жителям столицы с медицинскими полисами других регионов сначала нужно обратиться с полисом в страховую компанию - свою или любую другую. По правилам пациент обязан уведомить страховую компанию о смене региона проживания.

Причем, если у гражданина полис старого образца, ему придется прежде оформить новый полис ОМС единого образца. Если документ менять не надо, тогда страховая компания просто зарегистрирует его для обслуживания пациента в Москве.

3. После перерегистрации полиса ОМС можно обратиться в любую выбранную поликлинику для прикрепления. При этом некоторым пациентам для оформления могут дополнительно понадобиться: удостоверение беженца; документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина; документ, удостоверяющий личность лица без гражданства; законному представителю гражданина - документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия представителя.

Аквалор софт: для лечения и профилактики ОРВИ

4. Если полиса нет, тогда нужно его оформить в любой страховой медицинской компании, а потом обращаться в нужную поликлинику для прикрепления.

Список компаний, выдающих полисы ОМС в Москве, с адресами и телефонами можно посмотреть на сайте Московского городского фонда обязательного медицинского страхования: www.mgfoms.ru

Затем нужно заполнить заявление о выборе страховой медицинской компании в ее офисе лично или онлайн на сайте компании. Для оформления полиса ОМС также потребуются паспорт и СНИЛС (при наличии) или их заверенные копии. На время изготовления медполиса вы получите временное свидетельство, которое действует 30 рабочих дней и полностью заменяет полис ОМС на это время. Постоянный полис могут оформить в течение одного месяца. Его можно самому забрать в одном из пунктов выдачи страховой компании или заказать курьерскую доставку. Потом с полисом нужно обращаться в выбранную поликлинику.

5. По правилам прикрепиться к поликлинике можно не чаще одного раза в год. Но это не касается тех, кто заново оформил временную или постоянную регистрацию в столице, просто переехал в другой район города. Прикрепление к поликлинике действует бессрочно, если не захотите все поменять. То есть достаточно один раз оформить заявление, чтобы получать медицинскую помощь в одном месте из года в год. Кстати, если хотите просто сменить филиал обслуживания или врача в своей поликлинике, тогда нужно обращаться в свою регистратуру.

Безопасность и эффективность вакцинации подтверждены многочисленными научными исследованиями и многолетним опытом

Вакцинация - наиболее эффективный способ защиты от гриппа

Автор фото: Роман ИГНАТЬЕВ.

Пять составляющих правильной прививки

Для тех, кто решил пройти вакцинацию этой осенью

Если вы хотите привиться от гриппа, проверьте эти пять пунктов!

• У вас точно нет аллергии на куриный белок. И никогда не было поствакцинальных реакций (температура выше 40 градусов, отек в месте укола, гиперемия свыше восьми сантиметров в диаметре) или поствакцинальных осложнений (коллапс, нефебрильные судороги, анафилаксия).

• Последнее время у вас не было простуды, острых лихорадочных состояний, ОРВИ. Вакцинацию проводят обычно через две - четыре недели после выздоровления. При нетяжелых формах острых респираторно-вирусных и кишечных инфекций вакцинацию проводят после нормализации температуры и/или исчезновения острых симптомов заболевания.

• У вас на данный момент нет обострения хронического заболевания. Прививки делают в период ремиссии после консультации с лечащим врачом.

• Для вакцинации взрослого человека не нужна прописка или регистрация (детей прививают только в поликлиниках). Отправившись в мобильный пункт, важно лишь иметь с собой паспорт гражданина РФ. Даже полис ОМС не обязателен. Важно лишь подписать информированное медицинское согласие после осмотра врача - его выдадут на месте проведения вакцинации.

• Иммунитет от гриппа после прививки формируется в течение двух - четырех недель. В это время важно заботиться о своем здоровье, лишний раз не рисковать, не переохлаждаться!

Для профилактики гриппа и ОРВИ полезно как до, так и после вакцинации промывать нос спреем на основе морской воды. Эта мера профилактики полезна и для взрослых, и для детей.

Соблюдайте эти правила и будьте здоровы!

ВАЖНО!

Документы принимают лично или онлайн

Москвичи с полисом ОМС, зарегистрированные на портале mos.ru с указанным СНИЛС, могут прикрепиться к поликлинике на этом же сайте онлайн. Для этого нужно зайти в раздел «Услуги и сервисы».

Здесь подать заявление можно только от своего имени. Обычно через три дня после этого пациента прикрепляют к нужной ему поликлинике и подключают услугу дистанционной записи к специалистам через сайт. Но есть исключение - сейчас заявление онлайн могут оформить все пользователи портала, кроме жителей Новой Москвы и тех, у кого временный, а не постоянный полис ОМС.

Если пока нет прописки в столице или по какой-то причине не можете оформить прикрепление онлайн, тогда в поликлинику можно прийти лично. Для этого с перечисленными выше документами нужно обратиться к дежурному администратору выбранной поликлиники и заполнить заявление на прикрепление. Его можно написать самостоятельно заранее, скачав бланк на сайте Департамента здравоохранения Москвы. Поликлиника в течение пяти рабочих дней будет проверять указанные в заявлении данные. После этого в течение двух рабочих дней пациенту сообщат о прикреплении с помощью смс, электронной почты или в личном кабинете на mos.ru.

При этом можно и самому проверить, оформлено ли прикрепление: по телефону (495) 539-30-00 или с помощью онлайн-сервиса на сайте Департамента здравоохранения Москвы. В специальной форме нужно указать свои ФИО, дату рождения, номер своего полиса ОМС.

Важный момент! Если вы собрались менять поликлинику, то открепляться от предыдущей не нужно. Если вы выбрали поликлинику, которая не обслуживает адрес вашего проживания, то вызвать врача на дом из нее не получится. Чтобы получить медицинскую помощь на дому, придется обращаться в учреждение, которое обслуживает зону вашего проживания.

Прикрепиться к стоматологии и женской консультации можно только при личном визите.

Кстати, если у вас московский полис ОМС и вы прикрепитесь к поликлинике в Москве, то помощь вам будут оказывать по территориальной программе ОМС. В ней список положенных больному бесплатных услуг и процедур больше. Если медицинская компания московская, а полис выдан в другом регионе, тогда приезжий пациент может рассчитывать на базовую программу ОМС без дополнительных услуг.

На заметку!

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

С вопросами и жалобами по поводу прикрепления к поликлинике можно обращаться:

• через электронную приемную на портале мэра Москвы;

• на личном приеме у руководителей Департамента здравоохранения Москвы по предварительной записи. Расписание и телефоны для записи - на mosgorzdrav.ru;

• лично или обычной почтой через приемную для письменных обращений жителей в Департаменте здравоохранения Москвы - 127006, г. Москва, Оружейный пер., д. 43.

График работы:

понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00, перерыв - с 13.30 до 14.30;

пятница - с 9.00 до 16.45, перерыв - с 13.30 до 14.30.

Узнать о регистрации письменного обращения можно ежедневно с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 и в пятницу с 8.00 до 15.45, перерыв - с 12.30 до 13.30, по телефонам:

(499) 251-31-39, (499) 251-33-04.

Аквалор горло: при боли в горле.

Где можно сделать прививку против гриппа?

В мобильных пунктах у станций метро, МЦК и ж/д станций

С 15 по 21 октября

Мобильные пункты вакцинации будут открыты вблизи станций «Савеловская», «ВДНХ», «Бауман-ская», «Новогиреево», «Тульская», «Киевская» (Кольцевая), «Павелец-кая» (Кольцевая), «Каширская», «Люблино», «Теплый стан», «Пла-нерная». Мобильный пункт в эти дни будет также открыт у станции МЦК «Бульвар Рокоссовского».

с 8 по 14 октября, с 22 по 28 октября

Мобильные пункты будут открыты вблизи станций «Селигерская», «Алтуфьево», «Семеновская», «Перово», «Новокосино», «Пражская», «Царицыно», «Коломенская», «Кузьминки», «Ясенево», «Молодежная», «Тушинская».

До 28 октября

«Курская» (Кольцевая), «Тверская», «Белорусская» (Кольцевая), «Речной вокзал», «Петровско-Разумовская», «Владыкино» (МЦК), «Домодедовская», «Площадь Гагарина» (МЦК), ж/д станция Крюково, ж/д станция Щербинка.

Время работы прививочных пунктов:

Пн. - Пт. с 8:00 до 20:00. Сб. с 9.00 до 18.00. Вс. с 9.00 до 16.00

В торговых центрах Москвы

• м. «Щукинская», ул. Щукинская, д. 42, ТРК «Щука»

• МЦК «Ростокино», проспект Мира, д. 211, к. 2, ТРК «Золотой Вавилон Ростокино»

• м. «Сходненская», ул. Сходненская, д. 56, ТРЦ «Калейдоскоп»

• м. «Славянский бульвар», Кутузовский проспект, д. 57, ТРЦ «Океания»

• м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 13А, ТРЦ «Колумбус»

• м. «Калужская», ул. Профсоюзная, д. 61А, ТЦ «Калужский»

• м. «Озерная», Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, д. 3, к. 1, ТРЦ «Фестиваль»

• м. «Выхино», ул. Вешняковская, д. 22А, ТЦ «Вишняковский пассаж»

• м. «Киевская», площадь Киевского вокзала, д. 2, ТЦ «Европейский»

• м. «Румянцево», поселение Московский, Киевское шоссе, 22 км, дв 4, БП «Румянцево»

В центрах государственных услуг до 28.10.2018

№ Центр госуслуг Адреса Ближайшаястанция метро

ЦАО

1 Флагманский офис ЦАО Пресненская наб., д. 2 Деловой центр

2 Арбат пер. Сивцев Вражек, д. 20 Арбатская

3 Замоскворечье ул. Бахрушина, д. 13 Павелецкая

4 Басманный пер. Центросоюзный, д. 13, стр. 3 Бауманская

5 Мещанский Слесарный пер., д. 5 Проспект Мира

6 Хамовники Смоленский бульвар, д. 24, стр. 1 Смоленская

САО

7 Коптево Соболевский проезд, д. 20 Коптево (МЦК)

8 Савеловский ул. Бутырская, д. 17А Савеловская

9 Беговой ул. Правды, д. 33 Савеловская

10 Бескудниковский и Восточное Дегунино ул. Дубнинская, д. 40А, к. 1 Селигерская/Алтуфьево

11 Сокол Чапаевский пер., д. 16 Сокол/Аэропорт

СВАО

12 Ярославский Ярославское шоссе, д. 116, к. 1 Бабушкинская

13 Останкинский и Марьина Роща 17-й пр-д Марьиной Рощи, д. 4, к. 1 Бутырская/Марьина роща

14 Марфино Гостиничный пр-д, д. 6А Окружная

15 Южное Медведково ул. Полярная, д. 2 Бабушкинская

16 Бабушкинский ул. Летчика Бабушкина, д. 1, к. 1 Свиблово

17 Лианозово ул. Абрамцевская, д. 3 Алтуфьево

18 Бутырский ул. Милашенкова, д. 14 Фонвизинская

ВАО

19 Перово ул. 3-я Владимирская, д. 9А Шоссе Энтузиастов

20 Северное Измайлово ул. 15-я Парковая, д. 40Б Щелковская/Первомайская

21 Восточный ул. 9 Мая, д. 12 Щелковская/Первомайская

22 Новогиреево ул. Алексея Дикого, д. 3 Новогиреево

23 Ивановское ул. Молостовых, д. 1Г Новогиреево

24 Богородское и Метрогородок Открытое шоссе, д. 8 Бульвар Рокоссовского

25 Новокосино ул. Салтыковская, д. 29А Новокосино

26 Вешняки ул. Вешняковская, д. 17Г Новогиреево

27 Восточное Измайлово Измайловский проспект, д. 93, к. 1 Первомайская

28 Измайлово ул. 10-я Парковая, д. 20 Первомайская

29 Преображенское ул. Большая Черкизовская, д. 5, к. 8, с. 1 Преображенская площадь

30 Соколиная гора ул. Большая Семеновская, д. 23а Электрозаводская

ЮВАО

31 Люблино ул. Люблинская, д. 53 Печатники

32 Текстильщики Волжский бульвар, квартал 95, к. 2 Текстильщики/Кузьминки

33 Капотня 2-й квартал Капотни, д. 22 Братиславская/Марьино

34 Выхино-Жулебино Жулебинский б-р, д. 25 Жулебино

35 Южнопортовый 3-й Крутицкий пер., д. 11 Пролетарская

36 Рязанский 1-я Новокузьминская улица, д. 10 Рязанский проспект

37 Лефортово и Нижегородский пр-д завода Серп и Молот, д. 10 Авиамоторная

38 Печатники ул. Шоссейная, д. 86 Братиславская

39 Марьино ул. Совхозная, д. 41 Люблино

ЮАО

40 Бирюлево Восточное ул. Загорьевская, д. 10, к. 4 Царицыно

41 Чертаново Центральное Россошанский пр-д, д. 4Б Улица Академика Янгеля

42 Царицыно ул. Медиков, д. 1/1, к. 3 Кантемировская

43 Нагатинский затон ул. Нагатинская, д. 27 Коломенская

44 Орехово-Борисово Южное Каширское шоссе, д. 144, к. 3 Домодедовская

45 Даниловский ул. Хавская, д. 26 Шаболовская

46 Орехово-Борисово Северное ул. Ясеневая, д. 8 Домодедовская

47 Нагорный и Нагатино-Садовники Варшавское ш., д. 47, к. 4 Нагатинская

48 Чертаново Южное ул. Россошанская, д. 4, к. 2 Улица Академика Янгеля

49 Бирюлево Западное Востряковский проезд, д. 22Б Аннино

50 Москворечье-Сабурово Пролетарский проспект, д. 18 Кантемировская

51 Донской 5-й Донской пр-д, д. 15, стр. 8 Ленинский проспект

ЮЗАО

52 Флагманский офис ЮЗАО Новоясеневский проспект, д. 1 Теплый Стан

53 Гагаринский ул. Вавилова, д. 81а Профсоюзная

54 Академический ул. Новочеремушкинская, д. 23, к. 5 Академическая

55 Черемушки ул. Новочеремушкинская, д. 55, к. 2 Новые Черемушки

ЗАО

56 Проспект Вернадского ул. Удальцова, д. 14, стр. 1 Проспект Вернадского

57 Очаково-Матвеевское 2-й Очаковский пер., д. 6 Озерная

58 Филевский парк ул. Новозаводская, д. 25, к. 1 Багратионовская/Фили

59 Фили-давыдково ул. Кременчугская, д. 9 Славянский бульвар

60 Крылатское Рублевское шоссе, д. 42, к. 1 Крылатское

61 Ново-Переделкино ул. Новопеределкинская, д. 12а Новопеределкино

62 Можайский и Кунцево ул. Маршала Неделина, д. 40 Молодежная

63 Солнцево ул. Домостроительная, д. 2а Говорово

СЗАО

64 Северное и Южное Тушино ул. Василия Петушкова, д. 13, к. 1 Тушинская/Сходненская

65 Строгино Строгинский бульвар, д. 28 Строгино

66 Хорошево-Мневники пр-т Маршала Жукова, д. 35, к. 1 Хорошево (МЦК)

67 Куркино Новокуркинское шоссе, вл. 1 Планерная

68 Митино Новотушинский пр-д, д. 10 Волоколамская

ЗелАО

69 Старое Крюково Зеленоград, к. 828

ТиНАО

70 МФЦ г. Троицк г. Троицк, ул. 1-я Лазурная, д. 4

Аквалор беби: с первых дней жизни.

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