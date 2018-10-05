«Обозвал алкоголичкой и изменщицей»: Жена звезды 90-х Ромы Жукова требует с него 50 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 19:19 2018-10-05T20:35:00+03:00

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«КП» уже писала о том, что многодетный певец и автор хита «Я люблю вас, девочки» Рома Жуков бросил жену и шестерых детей, укатив с любовницей в Сочи, где у него есть небольшой бизнес. Примечательно, что новой избранницей певца стала подруга его жены.

Как рассказала в интервью «Комсомолке» жена звезды 90-х Елена Жукова, она несмотря на все бытовые ссоры с мужем, любила его и не думала, что он так коварно поступит.

Рома Жуков бросил жену и шестерых детейФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- У Ромы появилась любовница. Это моя бывшая подруга Оля, - поделилась «КП» Елена Жукова. - Оля решила увести моего мужа из семьи. Она давно ко мне подкатывала, хотела дружить. Пела дифирамбы. А я честно говоря, дура, не поняла, чего она хотела. Хотя предпосылки понять то, что она мне завидовала у меня были. Как-то она, не стесняясь моих друзей, на весь клуб закричала: «Отдамся тому, кто сделает из меня звезду». Этот кто-то оказался мой муж. А между прочим, у Оли и свой ребенок есть годовалый. Своего мужа она называет нищебродом, но не разводится с ним. Мне обидно, что Рома нас с детишками так публично унизил. Показывает эту Олю на всю страну. Сына увёз в Сочи, а сам ни одного дня с ним не провёл, вечно на гастролях и с бокалом. А сын мне звонит и жалуется, что они при нём даже сексом занимались, видимо, предполагая, что Никитка уже спит. Я в шоке после таких новостей. Не хочу, чтобы мой мальчик видел всю эту грязь.

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По словам Елены Жуковой, Роман бродит по ток-шоу, беспочвенно обвиняя ее в алкоголизме и изменах.

- Есть два ложных факта со слов Жукова: на всю страну он заявил, что Елена является алкоголичкой и прелюбодейкой. Нами подан иск о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда в размере 50 миллионов рублей, - говорит адвокат Елены Жуковой Роман Лоторев.-Порочащие сведения были озвучены Жуковым и подхвачены федеральным телеканалом. Назначено судебное заседание, будем отстаивать честь Елены.

По словам юриста жены Жукова Романа Лоторева, певец оскорбил мать своих детей в телеэфиреФото: Личный архив

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