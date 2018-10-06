Мы с вами уже встречались: какие звезды выбирают копии бывших

СЕГОДНЯ 01:10 2018-10-06T01:18:52+03:00

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Думается, у многих есть знакомые, которые выбирают будущих, удивительно похожих на бывших. Доходит до смешного - здороваешься вроде с давно знакомой девушкой своего друга, а оказывается, что это его новая пассия. Есть любимые типажи и у звезд. Еще Фрейд говорил: «Найти объект любви - в конечном итоге значит обрести его снова».

Сергей ШНУРОВ

Была Матильда - стала Ольга

На недавней церемонии «Человек года» по версии GQ Сергей Шнуров впервые появился со своей новой барышней. После развода с 32-летней Матильдой артиста какое-то время помотало от одной дамы к другой. Но, как оказалось, сейчас его сердце занимает 26-летняя Ольга Абрамова. Поклонники тут же уловили сходство между двумя барышнями: худенькие, с натуральной грудью, выразительными носами…И даже наряд, в котором Ольга впервые вышла в свет с рокером, был будто позаимствован из гардероба предшественницы. Барышню тут же назвали Матильда 2.0, на что, наверное, не стоит обижаться. Кстати, в свое время Матильда показалась Шнуру похожей на девушку с его любимой картины Врубеля «Царевна-лебедь».

НЮША

Был Егор - стал Игорь

Нынешний муж Нюши Игорь Сивов подозрительно похож на ее бывшего возлюбленного Егора Крида (фото в круге). Фото: Instagram.com, Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

До замужества 28-летняя Нюша встречалась с юным, но популярным исполнителем Егором Кридом. Сейчас о прежнем романе певица вспоминать не любит, хотя муж ее, советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов, подозрительно похож на бывшего парня. Есть компьютерная программа, которая по фотографии может показать, как человек будет выглядеть в зрелом возрасте. Так вот, когда 24-летний Крид будет на 15 лет старше, он, как нам кажется, станет копией 38-летнего Игоря Сивова.

Светлана БОНДАРЧУК

Был Федор - стал Сергей

После развода с Федором (фото в круге) официальным мужчиной Светланы Бондарчук стал 37-летний Сергей Табунов.Фото: Борис КУДРЯВОВ

После развода с Федором официальным мужчиной Светланы Бондарчук стал 37-летний Сергей Табунов, галерист и фотограф. Светлану мы поняли, когда поближе взглянули на ее избранника, - мамочки, так это ж вылитый Федор Сергеевич, когда ему было 25 лет! Светские сплетники обсуждают, что еще не забыла Бондарчук бывшего мужа, поэтому и выбрала копию Федора.

Сергей БЕЗРУКОВ

Была Ирина - стала Анна

Сергей Безруков после развода с Ириной (фото в круге) женился на Анне Матисон. Фото: Борис КУДРЯВОВ, Михаил ФРОЛОВ

В 2015 году браку Сергея и Ирины Безруковых пришел конец. Вскоре актер женился на режиссере Анне Матисон (на снимке он с ней вместе). И многие поклонники начали замечать, как со временем новая жена 44-летнего Сергея все больше становится похожей на бывшую. Тот же стиль - подчеркнутая женственность и при этом скромность образов. Плюс оттенки медного в волосах, высокий лоб, изящная фигура.

Ксения БОРОДИНА

Был Михаил - стал Курбан

С Михаилом Терехиным (на фото в круге) ведущая «Дома-2» встречалась три с половиной года, потом в ее жизни появился Курбан Омаров. Фото: Евгения ГУСЕВА, Марина ВОЛОСЕВИЧ

С Михаилом Терехиным ведущая «Дома-2» встречалась три с половиной года, пока не узнала о его изменах и не поставила жирную точку в их романе. Почти сразу же в ее жизни появился бизнесмен Курбан Омаров. Многие долгое время думали, что Курбан и Михаил - один и тот же человек. Гора мышц, высокий рост, выдающаяся челюсть, форма лица, суровый взгляд…С 2015-го Курбан заботится о Бородиной. Хотя, по мнению пользователей соцсетей, скорее 35-летняя Ксения - лидер в отношениях, взваливает на себя быт и финансовое обеспечение семьи.