«Закажу валерианы»: Дмитрий Шепелев прокомментировал новость о своей экстренной госпитализации

СЕГОДНЯ 15:55 2018-10-06T16:06:43+03:00

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Новость о том, что Дмитрий Шепелев экстренно госпитализирован, появилась сегодня во многих СМИ. Сообщалось, что телеведущий был экстренно госпитализирован в отделение неврологии, в котором провел сутки. Врачи оказали Дмитрию необходимую помощь и отпустили домой. «После смерти Жанны Фриске ведущий тщательно следит за своим здоровьем, и почувствовав малейшее недомогание, обращается к медикам», — рассказали некие источники из медицинских кругов.

Встревоженные поклонники в соцсетях тут же забросали Шепелева вопросами о его здоровье и самочувствии. Однако сам «пациент» факт госпитализации не подтвердил: в Инстаграме телеведущий разместил скриншот одной из заметок о его внезапной болезни и написал на фотографии: «Фейк-ньюс во всей красе и силе». Тем самым дав понять, что он жив, здоров, и никакой госпитализации на самом деле не было.

Публикации о своей госпитализации телеведущий прокомментировал в историях Инстаграма.

Впрочем, Шепелев не отрицает, что работа отнимает у него много сил, в том числе и душевных. Проект «На самом деле», который он ведет на Первом канале, рассказывает о необычных судьбах и трагических историях, которые телеведущий пропускает через себя. Естественно, это не может не сказываться на его психологическом состоянии – ведь он сопереживает героям и во время эфира волнуется вместе с ними. В своем последнем посте в Инстаграме Дмитрий рассказал об очередном выпуске программы – также довольно волнительном для него. Шепелева сфотографировали в студии перед началом съемок – телеведущий повторял сценарий и мечтал о валерьянке.

- Итак, сегодня в меню: политическая интрига, отцовская драма, светский блеск. Закажу 150 валерианы. Всем хорошей пятницы и выходных, - пожелал телеведущий.

dmitryshepelev Итак, сегодня в меню: политическая интрига, отцовская драма, светский блеск. Закажу 150 валерианы. Всем хорошей пятницы и выходных Фото @Marinikakrylova - спасибо! #насамомделе

На личную жизнь у Дмитрия остается не так много времени: он полностью погружен в работу и в воспитание сына Платона. Отпуск Шепелев с сынишкой провели в Тоскане, любуясь красотами Флоренции. Этим летом в доме Шепелева случилось еще одно важное событие: у них появился новый член семьи. Дмитрий завел для сына собаку – малыша породы Ши-Тцу. Собачку назвали Лу.

- В общем, мы купили собаку. Я очень хотел, а Платон поначалу не очень. "Покупай, но ухаживать за ней будешь сам!" Характер, да?! Потом смягчился. - Ладно, давай заведем, но ссаки я убирать не буду! – рассказал телеведущий. - На самом деле, конечно, он рад собаке и хочет быть ее хозяином. И я рад, потому что мне нравится, когда дети растут с домашним животным. У меня в детстве собаки не было… И пусть сейчас питомец совсем домашний, не охотничий, куда уж там! Но все равно радость неописуемая. Назвали ее Лу! Почему - это отдельная история.

Напомним, гражданская жена Дмитрия Шепелева, певица Жанна Фриске скончалась от рака, когда их сыну Платону исполнилось два года. Телеведущий воспитывает сына один, ему помогают няня и родители, которые живут в Минске.