Мария Кожевникова ради отца стала певицей

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-08T13:04:17+03:00

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В честь 60-летия легендарного хоккеиста, двукратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Александра Кожевникова его дочь популярная актриса Мария Кожевникова вышла на лед и спела.

Вместе с актрисой на ледовую арену спустились с трибун и ее дети, чтобы вместе со своей знаменитой мамой поздравить своего не менее знаменитого деда с юбилеем.

- За три дня до чествования отца мне позвонили из клуба «Спартак» и предложили сделать нашему дедушке сюрприз с участием Вани и Максима, — рассказала «КП» Мария Кожевникова. — Придумать что-то за такой короткий срок, да ещё с участием детей четырех и трёх лет было непросто. День ушёл только на то, чтобы определиться с сюрпризом, выбор пал на песню Олега Газманова про хоккей. Она нам очень подошла по содержанию, как будто Олег писал про папу: «Ты просто выбрал хоккей, он стал твоею судьбой».

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Александр КожевниковФото: Личный архив

На следующий день мы с детьми поехали в студию записывать песню. И несмотря на то, что сыновья никогда не занимались вокалом и не знали, что такое микрофон, справились отлично! Даже звукорежиссёр был удивлён такой выносливостью и старательностью, сказал, что обычно даже «профессиональные» дети больше часа не выдерживают. А наш Ваня выдержал три с половиной! Отработал от начала до конца, выучил текст, записал всю песню, очень старался. Видимо, спорт (а Ваня занимается хоккеем) дал свои плоды в виде упорства и выдержки! А на следующий день мы уже исполнили песню на чествовании нашего дедушки!

Дедушка был очень тронутФото: Личный архив

Он был очень тронут, он ведь до последнего не знал, что мы ему готовим, даже не был уверен, что мы заедем его поздравить! Все держалось в строгом секрете! Я рада, что сюрприз удался, после подходили люди, благодарили, говорили, что песня аж до слез растрогала.

Поделилась ей и в Инстаграме, отзывы очень тёплые, многие говорят о том, что надо записать клип... Возможно, так и сделаем. Вот такой классный сюрприз получился! Главное, что ни Ваня, ни Максим не подвели, как настоящие бойцы, справились с задачей и сделали от души такой подарок дедушке!