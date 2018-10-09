Презентация Google 9 октября 2018 года: прямая онлайн-трансляция

СЕГОДНЯ 00:00 2018-10-09T11:31:18+03:00

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В начале сентября 2018 компания Google анонсировала презентацию, на которой пообещала представить все новинки этого года. Согласно официальному заявлению, она состоится 9 октября 2018 года. Главной звездой на этом событии станут смартфоны Google Pixel 3 и Pixel 3 XL. Какие еще новинки корпорации могут быть представлены на ивенте?

Google запланировала две презентации — в Нью-Йорке и Париже. В столице Франции пройдёт событие для европейских журналистов и блогеров.

Смартфоны Google Pixel 3, Pixel 3 XL и наушники Pixel Buds

Самым ожидаемым продуктом компании остаются новые модели смартфонов Google Pixel. На презентации ожидается две новинки — Pixel 3 и Pixel 3 XL. Несмотря на то, что оба представителя будут флагманами, всё же некоторые различия имеются.

Во-первых, отличается размер телефонов. Изначально предполагалось, что младшая модель будет обладать экраном в 5,3 дюйма, а старшая — 6,2. На момент написания этого текста подтверждения размеров нет, однако на одном из видеороликов записан тест в AnTuTu Bench, согласно которому Pixel 3 XL обзаведётся экраном размером в 6,7 дюйма.

На презентации ожидается две новинки

Что касается начинки смартфонов, то в сеть просочились только данные о Pixel 3 XL. Предполагается наличие флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 845, видеочипа Adreno 630, а также 4 гигабайта оперативной памяти. Смартфон будет оснащен аккумулятором в 3430 mAh. В отличие от большинства флагманов других производителей, компания решила не размещать по несколько модулей спереди и сзади. Устройство будет оснащено одним фотомодулем с передней части (8мп) и одним сзади (12,2 мп). Сведений о младшем Pixel 3 нет, но возможно изменения будут незначительными. Вероятно, как и у большинства других компаний, перемены коснутся оперативной памяти и батареи.

За несколько дней до презентации в Японии вышла реклама новых смартфонов. Видеоролик пестрит цветами, что намекает на разнообразное цветовое оформление моделей.

Google Pixel .

Предполагаемая цена новинок: $ 749 за старшую версию смартфона и $ 649 за младшую.

Также ожидается показ новой версии наушников Pixel Buds 2. Детали дизайна пока неизвестны, однако при выпуске прошлой модели многие эксперты были недовольны внешним видом продукта. В частности это касалось неполного перехода на беспроводной вид: оба динамика были соединены между собой проводом. Возможно, во втором поколении компания исправит эту особенность.

Google Pixel Slate и новое поколение Pixelbook

Также ожидается показ нового продукта Google — Google Pixel Slate, разрабатываемый под кодовым названием Nocturne. Технически это не продолжение серии ноутбуков Google Pixelbook, а первый планшет компании. Предполагается, что новинка обзаведётся съемной клавиатурой, что значительно упростит транспортировку.

Технически это не продолжение серии ноутбуков Google Pixelbook, а первый планшет компании

Первые тесты Pixel Slate появились в сети 2 октября. Аппарат протестировали в сервисе Geekbench, где засветилась часть технических характеристик. Устройство будет работать на двухъядерном процессоре Intel Core i7-8500Y с 16 гигабайтами оперативной памяти на борту. Еще одной особенностью станет гибкая операционная система: согласно некоторым источникам, разработчики сделали возможным работу как на Chrome OS, так и на Windows 10. Причиной такого гибридного решения является более широкий спектр доступных приложений на Windows, что серьёзно расширит круг потенциальных покупателей.

Первые тесты Pixel Slate появились в сети 2 октября

Корпорация разрабатывает еще одно устройство под кодовым названием Atlas. Эксперты предполагают, что оно, скорее всего, станет продолжением серии Pixelbook. Согласно слухам, новинка будет оснащена сенсорным 4K-дисплеем с уменьшенными рамками по краям. Atlas будет работать на процессоре Intel восьмого поколения. Других деталей по технической начинке пока нет.

Atlas будет работать на процессоре Intel восьмого поколения

Беспроводная зарядка Pixel Stand

Аксессуар Pixel Stand является наиболее загадочным продуктом с точки зрения утечек. Анонс устройства ожидается 9 октября, вместе с новыми смартфонами.

Предполагается, что Google создала новую док-станцию, предназначенную для зарядки телефонов. В сети пока появилось только схематичное изображение продукта, но его подробное описание отсутствует.

Эксперты предполагают, что Pixel Stand станет беспроводной зарядкой, однако подтверждения этому нет. Технически под телефоном может быть расположен разъём USB-C. Также исходя из изображения, во время зарядки смартфон сможет выполнять функцию цифровой рамки, демонстрируя владельцу разнообразные фотографии.

Медиаплеер Google Chromecast 3

На презентации также ожидается анонс новой модели медиаплеера Google Chromecast, используемый для трансляции контента со смартфонов и ноутбуков на компьютер или телевизор. Причиной для подобных слухов стала одна из утечек продукта в сети магазинов Best Buy.

Согласно рассказу пользователя форума Reddit, он отправился в магазин за Chromecast Ultra, но случайно в его коробке оказалась новая модель продукта. Он обнаружил новинку дома и опубликовал фото.

На презентации также ожидается анонс новой модели медиаплеера Google Chromecast

Технические детали новинки неизвестны, как и цена. Тем не менее у нового плеера изменён внешний вид: глянцевая поверхность заменена на матовую. Chromecast 3 по прежнему использует для зарядки разъём MicroUSB вместо набирающего популярность USB-C. Портал IXBT выяснил, что новинка войдёт в комплект Google Smart TV Kit, который уже можно приобрести в сети Walmart.