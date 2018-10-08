«Тест на ВИЧ: Экспедиция»: Не страшно знать о ВИЧ. Страшно не знать

СЕГОДНЯ 14:15 2018-10-08T14:20:08+03:00

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5 октября на торжественном мероприятии, посвященном закрытию очередного этапа Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция», были подведены итоги бесплатного анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию, которое проводилось в Волгограде, Камышине, Калаче-на-Дону, Волжском.

Не страшно знать о ВИЧ-инфекции – страшно не знать о ней! Ведь незнание часто бывает причиной страшных последствий.

Заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Ирина Карасева констатировала, что за эти несколько дней жители четырех волжских городов получили возможность не просто пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, но еще раз актуализировать значимость избегания рисков инфицирования ВИЧ.

Информирование населения о мерах профилактики ВИЧ-инфекции – это первостепенная задача в области профилактики распространения ВИЧ.

– Волгоградская область не входит в число высокопораженных ВИЧ-инфекцией регионов, – поясняет Ирина Карасева. – Пораженность ВИЧ-инфекцией здесь в 1,7 раза ниже, чем в целом в России. В регионе прослеживаются позитивные тенденции в осуществлении ответных мер на распространение ВИЧ/СПИДа в области. В первую очередь это касается доступности тестирования населения на антитела к ВИЧ, профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, доступности обследования и лечения лиц, живущих с ВИЧ, что позволяет значительно снижать смертность и инвалидизацию среди ВИЧ-инфицированных лиц, повышать качество и продолжительность их жизни. Но любое заболевание всегда легче предупредить, чем лечить. Поэтому информирование населения о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, мотивирование на избегание поведенческих рисков – это первостепенные задачи в области профилактики распространения ВИЧ.

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Волгоградской области Елена Краснова выразила надежду, что эта акция Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция» привлечет внимание к проблеме не только медицинской общественности, но и тех, кого это касается в первую очередь – молодежи.

– Главный вопрос: кто должен воспитывать подростка, объяснять ему фундаментальные жизненные принципы – школа, родители или улица? Улица – школа жизни, так считают многие, и отчасти это верное утверждение. Именно во дворе подросток учится решать первые конфликты, общаться со сверстниками и противоположным полом и многому другому. Такие уроки невозможно проконтролировать и заранее предугадать, что именно узнает сегодня наш ребенок, в какую компанию он попадет. Первое знакомство, первый поцелуй – это тоже на улице. Кто, кроме нас, взрослых, расскажет детям основные правила полового поведения. От нас зависит, какие жизненные правила они усвоят на всю оставшуюся жизнь. Поэтому доверять улице такие сложные вопросы, как половое воспитание и, в частности, опасность ВИЧ, – не стоит. Не страшно знать о ВИЧ-инфекции – страшно не знать о ней! Ведь незнание часто бывает причиной страшных последствий.

Неразборчивость в связях – это уже не модно, это опасно! И спрашивать своего полового партнера, здоров ли он, сделал ли тест на ВИЧ, – это нормально.

Как рассказал главный врач ГБУЗ «Волгоградский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Олег Козырев, тестирование на ВИЧ – это не только возможность узнать свой ВИЧ-статус. Но и возможность получить достоверную информацию об этом заболевании, а для кого-то – и повод задуматься о моментах рискованного поведения в своей жизни.

– Знание своего ВИЧ-статуса с каждым годом становится все актуальнее, – уверяет Олег Козырев. – Это позволяет грамотно и осознанно планировать свое будущее и строить взаимоотношения. Знание о ВИЧ – первый шаг на пути к предотвращению распространения вируса. Необходимо сосредоточить усилия на информировании населения, особенно молодежи, обеспечив доступ к знаниям о ВИЧ-инфекции и мотивируя их к безопасному поведению.

Торжественная передача флага региона организаторам в знак участия Волгоградской области в акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» традиционно прошла в конце мероприятия. Краснодарский край принял у Волгоградской области эстафету акции Минздрава России в знак поддержки и преемственности.

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.