Страна за неделю с 1 по 7 октября

СЕГОДНЯ 15:12 2018-10-08T15:27:43+03:00

Губернатор Сергей Носов не будет устраивать кадровых революций в правительстве, ожидаемых от него жителями Колымы Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Севастополь. Губернатор Дмитрий Овсянников принимал мэра Москвы Сергея Собянина. «Обсудили с губернатором Севастополя планы сотрудничества. Столица на протяжении многих лет помогала развитию этого региона и всегда была рядом», - лаконично написал на своей страничке в соцсетях Сергей Собянин. Это похоже на возвращение лужковского формата - для развития города-героя Москва может потратить около 100 млрд рублей в течение ближайших пяти лет (а это в полтора раза больше, чем все средства ФЦП на Севастополь). Похоже, город ждут инфраструктурные преобразования - в 2024 году Республика Крым и Севастополь будут праздновать десятилетие присоединения полуострова к России, так что нужны красивые и масштабные проекты .

Магадан. Губернатор Сергей Носов не будет устраивать кадровых революций в правительстве, ожидаемых от него жителями Колымы. Большинство министров и руководителей департаментов сохраняют свои посты, судя по сообщениям в местных СМИ. Предварительный состав сформирован и на сегодня там лишь трое "варягов» с Урала.

Красноярский край. Александр Усс отмечает годовщину своего губернаторства. Достижения есть, и отмечают их как федеральные, так и региональные эксперты: регион не сотрясают политические конфликты, получена поддержка президента по крупному инвестиционному «Енисейская Сибирь», запустил процесс оптимизации долговой нагрузки региона. Да и губернатором он избрался без вторых туров и скандалов.

Александр Усс отмечает годовщину своего губернаторстваФото: Мария ЛЕНЦ

Приморье. Врио губернатора Олег Кожемяко выступил с ярким заявлением о необходимости переноса столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток. В этом случае Владивосток получит очевидные преференции и вливания, которые должны успокоить мятежных жителей Приморья. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на эту болезненную для своего края тему пока молчит, а зря…

Зауралье. Губернатор Курганской области Алексей Кокорин ожидаемо подал в отставку - при его правлении у региона был довольно низкий уровень социально-экономического развития. Новым врио главы стал вице-губернатор Тюменской области Вадим Шумков. Он считается местным - родился в Курганской области. На посту тюменского вице-губернатора он занимался привлечением инвестиций и в рейтинге инвестиционной привлекательности край звучал, как один из лучших субъектов России. Вадим Шумков - из линейки «молодых технократов»: выходец из программы кадрового резерва РАНХиГС.

Липецкая область. Глава региона Олег Королев - старожил на этом посту, руководивший регионом с 98 года, отправлен в отставку. И.о.губернатора назначен вице-президент «Сбербанка», глава «Среднерусского банка» «Сбербанка» Игорь Артамонов. Он также из «молодых технократов» и тоже выходец из программы кадрового резерва РАНХиГС. В политической деятельности ранее замечен не был.

Забайкалье. Слухи о скорой отставке губернатора Натальи Ждановой все громче и громче - озвучиваются конкретные кандидатуры. Сама Жданова ситуацию никак не комментирует.

Волгоградская область. Аналогичные слухи ходят и в Волгоградском регионе. Андрей Бочаров, с 2014 года возглавляющий регион, может досрочно оставить свой пост. Бочаров также сохраняет напряженное молчание.

Андрей Бочаров, с 2014 года возглавляющий регион, может досрочно оставить свой пост

Оренбургская область. Губернатору Юрию Бергу – тяжеловесу и старожилу – тоже в последнее время пророчат отставку. Но вы отличие от коллег он ситуацию комментирует. «Пока не отстранили. Как только, вы сразу узнаете», - сказал, как отрезал Брег.

Курская область. Губернатор Алексей Михайлов – тоже кандидат на вылет, по мнению экспертов, готов к отставке, как солдат: «Для меня тут ничего нового и трагичного нет». Один из претендентов на пост - замминистра ЖКХ Андрей Чибис.

Челябинская область. В информационном поле регионе наблюдаются такие же процессы - обсуждают отставку губернатора Бориса Дубровского. 22 ноября ему исполнится 60 лет и он вполне может «попросить» президента о своей добровольной отставке.

Да здравствует новая политическая реальность, которую пророчили эксперты?

Санкт-Петербург. Журналисты и общественность разгадывают фразу свеженазначенного врио губернатора Александра Беглова. О том, что он еще не принял решения об участии в выборах главы региона. "Надо понять, смогу ли я что-то предложить горожанам. Пока я этого не знаю», - заявил он в первом тв-интервью.

Владимирская область. Сегодня Владимир Сипягин официально вступает в должность губернатора. Выхода нет - надо начинать показывать президенту и владимирцам свою профпригодность и формировать свою команду. Пожелаем успехов и будем наблюдать - как никак, электоральный феномен.