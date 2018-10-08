2018-10-08T17:15:39+03:00
Наши права и льготы

В России выдан 3-миллионный электронный больничный

«Юбилейный» бюллетень нового поколения получил пациент Белоярской районной больницы в Югре
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 8 октября, в г. Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа - Югра в Белоярской районной больнице был выдан 3-миллионный электронный больничный лист, сообщает пресс-служба Фонда социального страхования (ФСС РФ). Общее количество бюллетеней нового поколения, выданных в России, по последним данным составляет 3 028 687. На первом месте - Белгородская область (256 198 электронных больничных листов), на втором месте – Республика Татарстан (209 252), а на третьем месте – Кемеровская область (156 656 листов).

В соотношении с бумажными больничными по количеству выданных электронных листов лидирует Белгородская область (66,69%), затем идут Республика Мордовия – 63,07%, Липецкая область – 51,75% и Чеченская Республика – 48,35%.

На данный момент электронные больничные выдают 6 481 медицинских организаций по всей России.

«Чуть больше, чем за два месяца (с августа по октябрь текущего года) мы выдали 1 миллион и преодолели порог в 3 миллиона электронных больничных по всей стране. К примеру, только за сентябрь было выдано более 511 тысяч электронных бюллетеней. Таким образом, мы наглядно видим, что реализация проекта показывает положительные результаты: сократилось время врачей на выписку больничного, а его подделка практически невозможна. Сейчас мы преодолели порог в 53% медицинских учреждений, которые передают бюллетени в цифровой форме в систему Фонда. Это хороший показатель, особенно учитывая большую территорию нашего государства и удаленность некоторых населённых пунктов. Во всех регионах есть медучреждения, которые подключены к системе фонда и могут выдать электронные больничные листы. А в некоторых регионах этот показатель достиг 100%», - отметила руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС РФ Татьяна Лотоцкая.

Напомним, С 1 июля 2017 года на всей территории России введен электронный больничный. В соответствии с Федеральным законом №86-ФЗ по желанию застрахованного лица (работника) при обращении в медицинскую организацию ему может быть оформлен листок нетрудоспособности (больничный) в электронном формате.

Электронные больничные формируют в автоматизированной системе, ставят электронную подпись и пересылают работодателям и в Фонд соцстрахования. Сотруднику организации уже не приходится относить листок в отдел кадров. А врач при такой схеме может больше времени уделять пациенту.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как не потерять здоровье на работе и вернуться в строй после трудовых травм
Вместе с экспертами «КП» составила справочник-путеводитель о важных проектах и мерах господдержки для работников, на которые мы можем рассчитывать благодаря обязательному социальному страхованию
Людям с инвалидностью помогут электронные сервисы нового поколения
О разработках, которые делают проще и удобнее получение государственных социальных услуг, а также позволят улучшить их качество, «КП» рассказали эксперты Фонда социального страхования (ФСС РФ)
Новости 24
Шойгу: "Учения российской армии направленны на оборону рубежей страны"
Ученые: Пищевая добавка Е129 может вызывать рак
«Вброс лоббистов»: Яровая отреагировала на сообщения об угрозе продуктового дефицита в магазинах
Посол Нидерландов прибыла в МИД РФ для дачи разъяснений касательно развернутой в Гааге антироссийской кампании
В Оксфордском словаре появился термин «в духе Тарковского»
Кудрин: Профицит бюджета в ближайшие три года будет выше уровня, заложенного в законе
ООН: Человечеству грозит глобальная экологическая катастрофа из-за потепления
Сбербанк оценил средний доход работающих российских пенсионеров в 46 тысяч рублей
Обновление Windows 10 остановлено из-за жалоб пользователей
Президент Сербии и генсек НАТО обсудили косовский вопрос
В Индии уволили водителя автобуса, который пустил за руль обезьяну
Суд Лондона отклонил иск к Google о незаконном сборе данных
Стали известны имена судей, назначенных на матч сборной России
Власти Италии пригласили Путина на конференцию по Ливии
К концу 2018 года Сбербанк существенно снизит среднюю ставку по ипотеке
Турция запросила разрешение на обыск консульства Саудовской Аравии в Стамбуле
Лавров о высланных из Нидерландов россиянах: "Это была рутинная поездка"
Эксперт прояснил причины угроз санкций США в отношении Индии
Италия верит в устранении санкций между РФ и ЕС
Прощание с Монсеррат Кабалье проходит в Барселоне