Улыбнись, страна, тебя снимают!

СЕГОДНЯ 18:15 2018-10-08T18:15:45+03:00

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Церемония награждения прошла в комплексе Храма Христа Спасителя, в галерее «Центр искусств. Москва». В отличие от прошедшего в прошлом году первого конкурса, победителями во всех номинациях в подавляющем большинстве стали непрофессиональные фотографы.

Победитель номинации «Народное творчество». «Руки мастера», автор Юрий Чернов, Пермь.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

17 тысяч снимков (на 7 тысяч больше, чем год назад).

3 тысячи снимавших.

Представители 44 стран прислали фотографии на конкурс.

Победитель номинации «Архитектура и скульптура». «Академия художеств» Ивана Турухано, Санкт-Петербург.

ТАК И СКАЗАЛ

Руководитель ФАДН России, председатель жюри конкурса «Русская цивилизация» Игорь БАРИНОВ:

«В этом году конкурс стал еще масштабнее. Это доказательство того, что он востребован, его ждут. Радует огромное желание жителей нашей страны, наших соотечественников за рубежом, иностранцев, влюбленных в Россию, показать как они видят русскую цивилизацию».

Победитель номинации «Уникальная природа». «Парящий остров» Василия Яковлева, Екатеринбург.

Победитель номинации «Лица и поколения». «Ева» Виталия Подгурченко, Малоярославец (Калужская область).