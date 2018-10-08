Улыбнись, страна, тебя снимают!
Церемония награждения прошла в комплексе Храма Христа Спасителя, в галерее «Центр искусств. Москва». В отличие от прошедшего в прошлом году первого конкурса, победителями во всех номинациях в подавляющем большинстве стали непрофессиональные фотографы.
Победитель номинации «Народное творчество». «Руки мастера», автор Юрий Чернов, Пермь.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
17 тысяч снимков (на 7 тысяч больше, чем год назад).
3 тысячи снимавших.
Представители 44 стран прислали фотографии на конкурс.
Победитель номинации «Архитектура и скульптура». «Академия художеств» Ивана Турухано, Санкт-Петербург.
ТАК И СКАЗАЛ
Руководитель ФАДН России, председатель жюри конкурса «Русская цивилизация» Игорь БАРИНОВ:
«В этом году конкурс стал еще масштабнее. Это доказательство того, что он востребован, его ждут. Радует огромное желание жителей нашей страны, наших соотечественников за рубежом, иностранцев, влюбленных в Россию, показать как они видят русскую цивилизацию».
Победитель номинации «Уникальная природа». «Парящий остров» Василия Яковлева, Екатеринбург.
Победитель номинации «Лица и поколения». «Ева» Виталия Подгурченко, Малоярославец (Калужская область).
Обладатель гран-при и победитель в номинации «Традиции большой страны» кадр «Огненный прыжок». Автор - Дмитрий Феоктистов, Омск.