2018-10-08T18:15:45+03:00
Национальный вопрос в России

Улыбнись, страна, тебя снимают!

В Москве подвели итоги II международного фотоконкурса «Русская цивилизация», организованного Федеральным агентством по делам национальностей
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Церемония награждения прошла в комплексе Храма Христа Спасителя, в галерее «Центр искусств. Москва». В отличие от прошедшего в прошлом году первого конкурса, победителями во всех номинациях в подавляющем большинстве стали непрофессиональные фотографы.

Победитель номинации «Народное творчество». «Руки мастера», автор Юрий Чернов, Пермь.

Победитель номинации «Народное творчество». «Руки мастера», автор Юрий Чернов, Пермь.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

17 тысяч снимков (на 7 тысяч больше, чем год назад).

3 тысячи снимавших.

Представители 44 стран прислали фотографии на конкурс.

Победитель номинации «Архитектура и скульптура». «Академия художеств» Ивана Турухано, Санкт-Петербург.

Победитель номинации «Архитектура и скульптура». «Академия художеств» Ивана Турухано, Санкт-Петербург.

ТАК И СКАЗАЛ

Руководитель ФАДН России, председатель жюри конкурса «Русская цивилизация» Игорь БАРИНОВ:

«В этом году конкурс стал еще масштабнее. Это доказательство того, что он востребован, его ждут. Радует огромное желание жителей нашей страны, наших соотечественников за рубежом, иностранцев, влюбленных в Россию, показать как они видят русскую цивилизацию».

Победитель номинации «Уникальная природа». «Парящий остров» Василия Яковлева, Екатеринбург.

Победитель номинации «Уникальная природа». «Парящий остров» Василия Яковлева, Екатеринбург.

Победитель номинации «Лица и поколения». «Ева» Виталия Подгурченко, Малоярославец (Калужская область).

Победитель номинации «Лица и поколения». «Ева» Виталия Подгурченко, Малоярославец (Калужская область).

Обладатель гран-при и победитель в номинации «Традиции большой страны» кадр «Огненный прыжок». Автор - Дмитрий Феоктистов, Омск.

Обладатель гран-при и победитель в номинации «Традиции большой страны» кадр «Огненный прыжок». Автор - Дмитрий Феоктистов, Омск.

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