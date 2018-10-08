«Уже второй ребёнок похож на Киркорова»: поклонники Стоцкой удивляются сходству ее детей с певцом
Поклонники Анастасии Стоцкой не раз отмечали, что ее сын Саша растёт копией Филиппа Киркорова.
Сама же певица объясняла фанатам, что ничего странного в этом нет, ведь ее муж Сергей, как и Филипп — яркий брюнет.
Но поклонники певицы не унимаются. Особенно после того, как артистка выложила фото своей дочери, которая, по мнению фанатов Анастасии, тоже похожа на Филиппа Киркорова.
Король российской сцены с юмором воспринимает подозрения фанатов. Для него такие сходства привычны. Так, Киркоров выложил с гастролей в Канаде любопытный снимок со своей бывшей сотрудницей и ее сыном. Там мальчик тоже напоминает юного Киркорова.
Публикация на страничке Киркорова в соцсети.
— Самая приятная и неожиданная встреча была перед концертом в Канаде с моей самой первой танцовщицей Элен Анор Аджей, — подписал фото Киркоров. — Помните эту темнокожую красотку, которая во время моей первой съемки «Песни года 89» потеряла туфельку, как Золушка, с которой мы делали первые мои номера («Кармен», «Не смотри ты на часы»), мои первые шоу 1990-93 годов «Небо и Земля», «Атлантида»… Она уже много лет живет в Канаде, счастлива, замужем, вырастила двоих взрослых детей, девочку и мальчика, который каким-то мистическим образом тоже похож на меня, как в случае с сыном Насти Стоцкой, и это уже не смешно, что за «святой дух» орудует в который раз и вмешивается без меня в генетику моих друзей, с которыми я когда-либо работал или дружил, чьи дети похожи на меня, как, например, у Насти Стоцкой или Элен! Мистика! Чудо, фантом, а может, магия (надеюсь, не чёрная).
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