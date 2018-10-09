Соцсети взбудоражены: на фото 1943 года обнаружен человек с мобильником

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-09T15:04:13+03:00

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Чем занят мужчина, попавший на фото военного времени? Об этом ныне спорят тысячи пользователей соцсетей. И полагают, что он уставился в мобильник — уж очень характерная поза у «героя» снимка. А раз так, то это путешественник во времени.

Снимок разместил некто Стюарт Хамфри (Stuart Humphrys), который и не предполагал, что вызовет бурную дискуссию. Более того - он и на «мужчину с мобильником» не обратил внимание. Просто поделился случайно попавшимся фото, сделанном на пляже в английском графстве Корнуолл (Cornwall) в сентябре 1943 года. И поинтересовался, какой именно пляж запечатлен.

Снимок 1943 года с загадочным персонажем.

Пользователи идентифицировали место — указали, что это пляж Towan Beach в Ньюквей (Newquay Cornwall). Он и ныне весьма популярен. Сумятицу внес некто Кевин Пурцель (Dr Kevin Purcell), который указал на мужчину в коричневых штанах и первым предположил, что в кадр попал путешественник во времени. Попал в тот момент, когда вглядывался в свой мобильник.

На мужчину, застывшего в характерной позе пользователя мобильником, обратили внимание пользователи соцсетей.

Из более здравых идей, часть которых собрала газета Daily Mail, наиболее популярны следующие: человек набивает табаком трубку, скручивает сигарету, подстригает или подпиливает ногти, рассматривает подобранную ракушку или козявку извлеченную из носа, проверяет лотерейный билет.

Некоторые заметили фотоаппарат на шее «сосредоточенного мужчины» и предположи, что в руках у него экспонометр.

Конечно, комментируя смелое предположение о мобильнике, многие подчеркнули, что попав в прошлое, он сам по себе работать не будет - нужна инфраструктура, которой в то время не было. Но вглядываться-то в гаджет можно — например, искать некую записанную информацию. Можно и фотографировать, а потом проверять что получилось. Словом, некие манипуляции отнюдь не исключены, а поэтому не стоит напрочь отвергать гипотезу о том, что парень в коричневых штанах — это гость из будущего. Тем более, что он и в самом деле выделяется в толпе отдыхающих - словно бы от всех отвернулся и сильно сосредоточился.

Споры продолжаются.

Так сейчас выглядит пляж, на котором в 1943 году побывал гость из будущего со своим мобильником.

О других «несвоевременных» гаджетах, обнаруженных на старинных фотографиях и кадрах кинохроники, читайте 4 самых загадочных кадра, куда попало то, что попасть никак не могло

КСТАТИ

Картина 1860 года: девушка с айфоном

Мобильник попадаются не только старинных фото, но и на живописных полотнах художников прошлых веков. Один из них, к примеру, нашелся на картине известного австрийского художника Фердинанда Георга Вальдмюллера (Ferdinand Georg Waldmüller). Картина называется «Ожидаемая», выставлена в так называемой Новой пинакотеке (Neue Pinakothek) - мюнхенской картинной галлерее. Написана в 1860 году, то есть, в XIX веке. Изображает жанровую сценку: юноша с букетиком цветов подкарауливает девушку.

Приглядитесь, однако: что в руках у девушки? Разбирающиеся в гаджетах пользователи соцсетей уверяют: в руках у ней iPhone...

Девушка из позапрошлого века, но уже с гаджетом.

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