Россияне за неделю собрали 300 килограмм игрушек для больных детей в «Коробки Храбрости»

СЕГОДНЯ 11:10 2018-10-09T11:11:45+03:00

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«Коробки Храбрости» - это настоящие волшебные сундуки, способные принести свет и радость туда, где их давно не видели. В больничные коридоры и отделения детских хосписов.

Акцию «Коробки Храбрости для маленьких героев» проводят волонтёры движения DaDobro.com. Они собирают в ящики, установленные в офисах и общественных пространствах, подарки для маленьких пациентов - игрушки, пазлы, книги, наборы для творчества. Потом «Коробки Храбрости» волонтеры развозят по детским больницам и хосписам.

Акцию начали 1 октября и первые ее результаты очень вдохновляют. Только подумайте, сколько добрых людей в нашей стране! Всего за одну неделю в Москве удалось собрать более 200 килограмм игрушек, еще 100 положили в ящики в других городах-участниках акции – от Калининграда до Владивостока.

За первую неделю акции удалось собрать 300 килограмм игрушекФото: материалы пресс-служб

– Сказать, что мы удивлены первыми результатами – ничего не сказать. Мы просто в восторге! – говорит Оксана Богданова, президент благотворительного фонда «Дадобро». – Поразило не только количество, но и качество собранных подарков: это, в основном, новые, красивые, дорогие игрушки, которые непременно понравятся детям. Во многих компаниях, нам рассказывали, что их сотрудники подошли к акции очень ответственно: устраивали семейные походы в детские магазины, советовались с супругами и детьми – чтобы выбрать самый лучший подарок.

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Как поучаствовать в наполнении «Коробок Храбрости»

Акция «Коробки Храбрости для маленьких героев» проходит в 11 городах. Адреса общедоступных боксов для сбора игрушек можно узнать по телефону «горячей линии»: +7 (495) 665-10-07, а также по ссылке.

Кстати, к 10 городам, изначально поддержавшим сбор игрушек, на прошлой неделе присоединился Владивосток. Здесь «Коробка Храбрости» установлена в деловом центре на ул. Алеутской 45а, в штаб-квартире Приморского Регионального Союза туриндустрии. Собранные игрушки будут переданы в онкологическое отделение детской горбольницы Владивостока, а также в краевой детский противотуберкулёзный диспансер.

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КСТАТИ

Россияне собирают игрушки в «Коробки Храбрости», чтобы порадовать детей в больницах

Присоединиться в акции и подарить игрушки маленьким пациентам просят всех неравнодушных людей (подробности)