Украина закрыла воздушное пространство над горящим оружейным складом

СЕГОДНЯ 13:05 2018-10-09T15:38:31+03:00

Это уже четвертый за послемайданную историю склад боеприпасов, который охватил пожар Фото: REUTERS

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«Если Порошенко и дальше будет бездействовать и будет халатным в своих полномочиях, жители Ични считают, что они будут следующими. Это несколько километров от населенных пунктов. Склады незащищенные, люди ходят туда собирать грибы». Это цитата из прошлогоднего репортажа на украинском ТВ. На Черниговщине после сгоревших в конце сентября 2017 года оружейных складов в Винницкой области люди били тревогу, а власть проигнорировала.

Из зоны поражения разлетающихся болванок пришлось эвакуировать более 12 тысяч местных жителей из 30 населенных пунктовФото: REUTERS

В итоге именно это хранилище под Ичней загорелось в ночь на вторник. И, разумеется, основной версией очередного пожара Минобороны Украины выдвинуло российскую диверсию.

Взрывы на складе боеприпасов в Черниговской области.

Из зоны поражения разлетающихся болванок пришлось эвакуировать более 12 тысяч местных жителей из 30 населенных пунктов. Власти перекрыли все железнодорожные и автомобильные дороги в радиусе 20 километров. И даже закрыли воздушное пространство, что породило слухи о наличии на горящем складе неких боеприпасов, способных сбивать самолеты. Да тех же самых ракет от «Бука». И документации, которую украинские военные решили уничтожить таким проверенным способом. Хотя более вероятно, что таким образом кто-то пытается скрыть недостачу. Боеприпасы проданы в те же ЛДНР, украинские военные не гнушаются таким заработком. А после пожаоа перед ревизией отчитываться уже не надо.

Премьер-министр Гройсман на встрече с местными жителями привычно обвинил Россию в диверсииФото: REUTERS

Кстати, судя по обнародованным видео, по округе разлетались в том числе и снаряды, которые во время активной фазы боевых действий в Донбассе окрестили «фосфорными». Это зажигательные мины с фосфорной начинкой, которые легко угадываются в ночном небе своим пиротехническим свечением. Под точно такой же огненный дождь я попал на Семеновке, под Славянском. Точной такой же «фейерверк» я видел и во времена битвы за донецкий аэропорт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/672485" frameborder="0"></iframe> Почему взрываются украинские арсеналы.Тиха Украинская ночь. Но не в этот раз. В Черниговской области взлетел на воздух склад боеприпасов. Уже в который раз. Кто-то заметает следы?

К слову, это уже четвертый за послемайданную историю склад боеприпасов, который охватил пожар. Всего же, по оценком местных журналистов, на Украине осталось еще 14 арсеналов.

Власти перекрыли все железнодорожные и автомобильные дороги в радиусе 20 километровФото: REUTERS

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В тушении склада боеприпасов на Украине задействованы пожарные танки

К складу боеприпасов в Черниговской области на Украине, где ранее произошел взрыв, направили четрыре танка для предотвращения огня. Об этом сообщил Генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей странице в Facebook (подробности)