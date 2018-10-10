Инкубатор депутатов: для чего 18-летние записываются в партии
Из уголовной хроники. Мещовск, Калужская область, июль 2018-го. 16-летний студент колледжа попросил у соседа примерить кепку, а когда тот отказался, ударил по голове. Через четыре дня пострадавший умер.
Березовский, Свердловская область, август 2018-го. Четверо парней и девчонка заманили за гаражи 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова, раздели, забили ногами до смерти.
…По полицейским сводкам, подростковая преступность за прошлый год упала на 20%. Однако новостные ленты о такой статистике словно не слышали. Что ни день — очередная «веселая прогулка» малолеток с жертвами или разрушениями. Может, все это потому, что ими просто никто не занимается? При наших родителях были пионерия, комсомол; в моей юности
— «Идущие вместе», «Наши»... А что сейчас? От былой массовки остались лишь молодежные крылья крупнейших думских партий. Вот я и решил пройтись по ним и выяснить, а что же там могут предложить нынешним «вождям улицы». И начал с самой известной — «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР). В чьих рядах, по официальным данным, 170 тысяч человек.
«ГОЛУБЬ МИРА» НЕ ВЫВЕЗЕТ
Новые Черемушки. Рядовая московская школа меж таких же типовых панелек. У входа выстраиваются ученики, воспитанники соседнего кадетского корпуса, ветераны — всего человек 70. Сейчас будет патриотическая акция «Голубь мира». Где, как мне объяснили, участвует МГЕР.
Подтягивается десяток молодогвардейцев в возрасте под двадцать. Один из них — Дмитрий. Учится в колледже на автомеханика. Модная прическа, очки-авиаторы.
Дмитрий во МГЕР всего полгода и ещё не разобрался ни в чём.Эдвард ЧЕСНОКОВ
— Что происходит-то? — спрашиваю.
— Не знаю. (Дмитрию подсказывают: «Голубь мира»). А, да! Мы пришли помочь устроить мероприятие. (Забегая вперед: «помощь» заключалась в том, что парни принесли баннер МГЕР и снялись на фоне. — Авт.)
— Что за «Голубь мира»?
— Не знаю.
— Какая вообще идеология у МГЕР?
— Даже не знаю… Я тут полгода всего (с намеком: еще не освоился. — Авт.)
Аналогичный вопрос задаю более подкованному «гвардейцу» — координатору МГЕР по юго-западу Москвы Кириллу Фетисову.
— У нас нет идеологии, — отвечает тот. — Мы все-таки не политическая партия, а общественно-политическая организация (и что? — Авт.)
И вот начинается акция. Вчера школьники вырезали из бумаги «голубков мира», писали фамилии предков, павших на страже Родины. Сейчас - привязали к шарикам. Зачитывают фамилии.
Рыков. Худяков. Каларадзе. Исмаил-Бек. Шарики с именами героев взмывают к солнцу. Все — разных национальностей. И все — русские воины. Слезы на глазах.
Но, простите, при чем тут МГЕР? Если бы активисты на эту школьную акцию не пришли — она бы в любом случае состоялась.
«МОЛОДЁЖКИ» БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫ?
Пытаюсь найти ответы в главном офисе молодогвардейцев. Лофт в бывшем здании фабрики на Трехгорной мануфактуре. Модно-стильно-молодежно. Правда, пусто. Как мне объяснили, движуха случается вечером: у «гвардии» тут целый дом культуры, где студенты творческих вузов устраивают «театральные батлы»…
В штабе МГЕР.Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
— Массовые молодежные движения зародились у нас в середине нулевых, после первой «оранжевой революции» в Киеве. Там ключевую роль сыграла студенческая массовка, вот и понадобился адекватный ответ. Возникли «Наши», «Румол» и другие подобные организации. Некоторые их акции, например, топтание портретов оппозиционеров, были весьма спорными. Но они реально контролировали улицы, проводили в Москве митинги на десятки тысяч человек, — вспоминает директор Института новой экономики Никита Исаев, сам когда-то работавший в Федеральном агентстве (тогда — Госкомитете) по делам молодежи. — Затем в десятые годы стало ясно: «украинский сценарий» нам не угрожает. Значит, и «противоядие» больше не нужно. Подпитку «Наших» и прочих молодежек свернули.
Из уголовной хроники. Казань, 2015 год. Арестован активист татарстанского отделения МГЕР Эдуард Салахутдинов. Он занимался борьбой с подпольными казино. Но, по версии следствия, параллельно вымогал взятки с хозяев «точек», чтобы молодежные рейды обходили их стороной. Сам подозреваемый заявлял о фальсификации дела и своем избиении неизвестными.
— История эта сложная, мы своего парня защищали и будем защищать, проводили митинги в его поддержку, — рассказывает о том эпизоде руководитель Центрального штаба МГЕР Сергей Перепелов. — Занимался Эдуард вполне правильным делом. Нелегальные игорные клубы — проблема. Мы ееё пытались решать, и ситуация стала лучше. В том числе благодаря молодогвардейцам.
Сам 29-летний Перепелов пришел в движение 11 лет назад в родном Брянске. Проводил автопробеги, фестивали уличной культуры. Заметили. Пригласили в Москву. Социальный лифт?
— Объясните вашу идеологию в трех словах.
Сергей начинает рассказывать, как они проводили всероссийский форум активистов под лозунгом: «Ты нужен стране».
Ты нужен стране… чтобы что? За ответом иду в следующую «молодежку». К «Соколам Жириновского».
Кажется, это - ответ на вопрос об идеологии МГЕР.Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
КАЧАЛКА ОТ ВВЖ
Под аватаркой в соцсети у Александра Митяева написано: «За русский народ». На столе — статуэтка Жириновского. Главе московского отделения «молодежки» ЛДПР — 21 год. (В таком же возрасте в Госдуму по списку либерал-демократов попал и самый молодой депутат за всю ее историю — лидер молодежного крыла «жириновцев» Василий Власов.)
— Я родом из Узбекистана, — рассказывает Александр. — Здесь в России, бывает, чужаков не любят. Но там это — в десять раз сильнее. И уже по отношению к русским.
Начальник штаба молодёжки ЛДПР по Москве - о задачах момента.Эдвард ЧЕСНОКОВ
Мы идем по коридорам штаба ЛДПР в Луковом переулке. На стенах — портреты бессменного лидера партии Владимира Вольфовича во всех мыслимых ракурсах.
— У нас молодежь развиваться может: хочешь — на круглые столы в Думу, хочешь — помощником депутата постажируйся, — продолжает Александр. — В штабе спортзал есть, компьютерный клуб, игровые приставки. Бесплатно.
— Получается, пацаны-девчонки к вам «чисто погаматься» (порубиться в компьюетрные игры. — Авт.) ходят?
— А вы хотите, чтоб они по хатам квасили?
И не возразишь.
ИДЕОЛОГИЯ? ЗНАТЬ НЕ ЗНАЕМ
Владислав Коршунков — один из замов начальника штаба по спортивной работе. Был кандидатом в мастера спорта по гребле, но от этой карьеры пришлось отказаться из-за подготовки к Единому госэкзамену для школьников. Так что для него пункт программы ЛДПР про «отмену ЕГЭ» — что смазка в уключину. Сейчас Славе 18.
Восемнадцатилетний Владислав в молодежке ЛДПР отвечает за спорт.Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
— Собеседований для приема у нас нет, — рассказывает. — Спрашиваем просто: что интересно? И распределяем по направлениям. Спорт, медиа, агитация…
Но я трясу Славу главным вопросом:
— Идеология-то у вас какая?
— Я только с учебы пришел, устал. Не знаю, что сказать.
Агитматериалы Соколов Жириновского.Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
Ладно, пора смотреть «Соколов Жириновского» в полете. На следующий день отъезжаем на микроавтобусе от штаба ЛДПР в 1-м Басманном переулке. Вслед грозно смотрит двухметровая статуя Владимира Вольфовича работы Зураба Церетели.
В «микрике» — полдесятка девчонок и двое парней. Один из них, студент юрфака Роман, сначала просто ходил в «качалку от ВВЖ», потом втянулся в «движку», стал активистом. Да, простенькая заманиловка, а работает. Рядом с Романом — третьекурсник Никита. Он учит английский, на нем болтает со мной:
Среди молодежки ЛДПР много студентов, в том числе из основанного ВВЖ Института мировых цивилизаций.Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
— Я из городка Krasnokamensk в Забайкалье. Это ад. Рядом урановые рудники, зоны, зэки, АУЕ («арестантский уклад един» — неформальное молодежное движение, ставящее во главу «воровские понятия». — Авт.). Они бы меня точно живым бы не выпустили, попросили бы «за шмот пояснить».
«Шмот» на Никите — моднючий «худи» от нью-йоркского бренда Supreme. Никита спрашивает, был ли я в других странах. Подумывает уехать. На время или навсегда — ещё не решил.
Из уголовной хроники. Санкт-Петербург, 24 августа. Группа в 15-20 подростков, фанатов АУЕ, со словами «че сидим» напала на двух парней с девушками, сидевших на лавочке в Таврическом саду. Один из пострадавших, 24-летний учитель гимназии, получил двойной перелом челюсти. У второго сломан нос. Ранее та же банда отметилась аналогичными преступлениями.
СХОДКА ДЕПУТАТОВ
Едет наш микроавтобус, как выяснилось, в Лужники. Где начнется товарищеский матч между депутатами Госдумы. А мы, значит, поможем в организации. Если успеем. Агитмобиль с символикой ЛДПР еле плетётся по московским заторам. Вонь, тряска.
— Почему нельзя было просто всем волонтерам сказать: подходим в Лужники к такому-то часу? — недоумеваю.
Молчание.
Наконец выгружаемся у малой арены. 15:00. Плюс пять градусов, холод. Никита и Роман стоят у въезда на стадион. Им надо показывать депутатским «меринам», куда заезжать. Но рядом с парнями — и так табличка-указатель на матч. Да и никто не едет — начало аж через два часа. Дождь. Девчонки жмутся на лавочке. Для них никакой работы и вовсе нет.
Работа волонтеров ЛДПР - указывать депутатам дорогу к полю.Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
15:30. Нас запускают в теплые раздевалки под трибунами. Уфф! Волонтеры сортируют подарки для думцев-футболистов: пакеты с дорогими купальными принадлежностями с клеймом Сандуновских бань. Но с этой работой справляются минут за 20.
Волонтеры сортируют подарки для депутатов-участников футбольного матча.Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
16:00. Волонтеры сидят на диванчике, хлебают предназначенный для слуг народа чаек из кофе-машины.
17:00. К арене съезжаются черные лимузины, из них вываливаются мрачные люди в деловых костюмах со спортивными сумками. Это не бандитская сходка, а «межфракционный футбольный матч депутатов ГД РФ», как официально именуется мероприятие.
Волонтерам ЛДПР сегодня работы почти не нашлось.Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
Волонтеры расходятся — никакая помощь от них не нужна. Какой ответ дают юные активисты на вопрос про идеологию — догадались?
Иду в следующую «молоджку». «Красную».
ПЕРВИЧКА — ВТОРАЯ СЕМЬЯ
Чертаново — спальный район контрастов. В бывшем советском Доме быта — элитный гастроном «Азбука вкуса». Рядом на парковке — табун «газелей» с серпом и молотом: агитавтобусы одного из депутатов КПРФ.
Вот и штаб. Правильнее сказать — «Советское местное отделение». Топонимика старая: так этот район Москвы назывался при СССР. Да уж, главные консерваторы у нас — коммунисты-революционеры.
Вхожу в неприметную многоэтажку. В темном коридоре придирчиво проверяют документы. У стены — пачки агитационный литературы, на стене - календарь со Сталиным, над стеной — портрет Сталина. Так и веет романтикой старых лент о большевиках-подпольщиках, отважно бросающих вызов диктатуре капитала посреди буржуазной Москвы.
В комнате для партсобраний — бюст Ленина, портрет Ленина, флаг с профилем Ленина. А еще — полдюжины членов Ленинского комсомола. О, неужто нашел молодежку, где в штабе не только лощеные аппаратчики?
— У нас организация активная, 15-20 новых членов каждый месяц, — говорит секретарь «первички» (низовой ячейки. — Ред.) 19-летний Давид Бритвин. Он темненький, похож на кавказца. Для комсомольцев национальность — ничто, международная солидарность трудящихся — всё.
— А всего членов сколько? — спрашиваю у лидера, 31-летнего «персека» — первого секретаря райкома Евгения Иллюка.
— Эту информацию лучше всего запрашивать у первого секретаря горкома, — отвечает. Точь-в-точь бюрократ из фельетонов Зощенко.
Зато это первая «молодежка», где на вопрос «какой вы идеологии» ответили внятно:
— Мы за права трудящихся и против частной собственности.
Машинально нащупываю в кармане смартфон — ну вдруг они прямо сейчас свое «братство-равенство» строить начнут?
— А вы личную собственность с частной не путайте, — читает мой жест «персек» Евгений. — Личная собственность и в СССР у людей имелась. Опять же, вспомните, сколько тогда было краж-разбоев — и сколько сейчас. Айфон твой пусть будет у тебя. А фабрики — у рабочих!
В ОБЪЯТИЯХ МАРКСА
Слова «красных» чеканятся четко, звучат идеологически выверено. Разительный контраст с размытой «борьбой за все хорошее» в других «молодежках».
Я донимаю самого юного комсомольца — 17-летнего Данила в синем мундирчике вуза железнодорожников. Вот он, настоящий пролетарий!
17-летний комсомолец Данил готов к классовым битвам.Эдвард ЧЕСНОКОВ
— Ты зачем в комсомоле?
— Отстаивать права трудящихся.
— Каким образом?
— Митинги, агитационные рейды.
— А еще? Развлекаетесь как-нибудь?
— Изучаем марксистскую литературу. Вместе ходим по музеям, вот недавно на выставке «Это Маркс» были.
Актив Советского райкома комсомола рассказывает нашему корреспонденту о диктатуре пролетариата.Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
Ох, думаю, кроме Маркса, Ленина и вечного боя для вас вообще что-нибудь существует?..
— Цель движа какая? — продолжаю допрашивать Данила, как следователь царской охранки — большевистского агитатора. Парень цедит сквозь зубы:
— Построение социализма.
— Возврат в СССР?
— Не совсем. С учетом ошибок.
— Каких?
Подросток задумывается.
— Были оппортунисты в партии.
— Кто? Ну там Троцкий, Зиновьев? Горбачев?
Молчит.
— Вы лучше в субботу на проспект Сахарова приходите, — призывают соратники. — Там у нас огромная акция будет...
Из уголовной хроники. Челябинск, май 2017-го. Протестуя против неожиданной отмены фестиваля красок «Холи», свыше 30 подростков-графитчиков с криками «АУЕ!» напали на экипажи полиции. Повреждён один автомобиль.
Березники, Пермский край, сентябрь 2017-го. Шестеро подростков подожгли волосы семикласснице за то, что «много трепалась». «Видео-отчет» выложили в Сеть.
МАРШ НЕ МИЛЛИОНОВ
И вот — митинг «за социальную справедливость». В первых рядах — мои вчерашние знакомые. Секретарь «первички» Давид заводит кричалку:
— Ленин! Партия!! Ком-со-мол!!! — подхватывают полусотни глоток.
Как и на любом крупном сборище, солидная часть публики — городские сумасшедшие.
— О, пионерия! А вы мне забор на даче отремонтируете? — спрашивает поддатый старичок.
«Красные» смотрят косо, исполнять заветы «Тимура и его команды» не спешат…
Какой же комсомолец без красного флага.Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
— В начале нулевых были очень активны ультраправые молодежные группировки, скинхеды. Государство, чувствуя прямую угрозу, их разгромило. Но другой фланг, «молодежки» левого толка, до сих пор продолжают легально действовать и по лозунгам мало отличаются от запрещенных правых. Одни — против «злых чурок», вторые — против «жадных буржуев». Тот же образ «врага», удобный для мобилизации: ведь критического мышления у подростков ещё нет, — комментирует политолог Михаил Фрибен. — Вдобавок, экономическая ситуация ухудшается, лозунги о «социальной справедливости» ложатся на благодатную почву. Наконец — мощная эстетика: красный цвет, русская революция, «отнять и поделить»… Поэтому левые движения собирают актив несколько успешнее, чем системные «молодёжки» наподобие МГЕР. Но и они окуклены. Вряд ли «бессмертным учением Маркса» можно увлечь какого-нибудь «пацана с района».
...Да, сегодня на Сахарова «маршем миллионов» не пахнет — вышло тысячи три в лучшем случае. Комсомольцев — примерно треть.
— Какая у вас идеология? — выдергиваю первого попавшегося.
— Против повышения пенсионного возраста.
Красный марш миллионов. Нет, тысячи три всего.Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
— Что вы «против» — понятно. А ЗА что? Взгляды, ценности?
— За то, чтобы пенсионный возраст не повышали.
Самому пареньку — 19 лет. Это видно по дате рождения в самопальном «Паспорте гражданина СССР», который он с гордостью демонстрирует.
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
— Да, у думских партий есть юношеские отделения. Которые, однако, финансируются (и работают) по остаточному принципу. Те, кого они продвигали в качестве «молодёжных лидеров» (наподобие члена МГЕР, экс-депутата ГД Марии Кожевниковой) не в состоянии говорить с новым поколением на понятном ему языке рэп-батлов и видеоблогов. По большому счёту, уличной молодёжной политикой сегодня не занимается никто, кроме пары так называемых «несистемных оппозиционеров», — подводит итог эксперт по молодёжным движениям Никита Исаев.
Под вечер дописываю репортаж, спускаюсь во двор за хлебом. На стенах подъезда впервые за много лет — матерные надписи. На детской площадке стреляют сигаретки авторы «художеств».
— АУЕ, братан! — здороваются.
Вот их идеология. Простая и понятная. И противопоставить ей беззубые официозные молодёжки не в силах ничего.