Путин раскрыл секрет своей работоспособности

СЕГОДНЯ 18:20 2018-10-09T20:32:27+03:00

Ставропольский край. Минеральные Воды. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент РФ Владимир Путин во время осмотра яблоневых садов компании ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Рассвет". ФОТО Михаил Метцель/ТАСС

Президент и премьер пообедали с садоводами под удивительные истории о жизни села [видео]

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- Я думал, это импортный сорт, - удивился Владимир Путин.

- Увесистое, если таким запулить... - покачал головой Дмитрий Медведев, отходя от ящиков с яблоками. Только что им с главой государства показали образцы продукции садового хозяйства «Рассвет» в Ставропольском крае.

Удивляться было чему. Огромный яблоневый сад с небольшими — в человеческий рост — деревцами, увешанными красными яблоками, раскинулся на земле, где еще два года назад выращивали пшеницу.

- Вы нас к обеду ждете? - поинтересовался Путин у стоявших возле беседки работников сада и, получив утвердительный ответ, отправился мыть руки под красным рукомойником.

- Это у вас постоянно такое сооружение? - разглядывал он беседку. - Когда нас нет, тоже здесь стоит?

- Давайте перекусим, - предложил учредитель хозяйства Марат Галеев. - У нас говорят, что гости должны быть накормлены, а то злые будут.

Перспектива общаться со злыми президентом и премьером ему явно не улыбалась.

- «Как долго побудете?» - «Пока не надоем» - «Даже не пообедаете?» - отреагировал анекдотом Путин, но от обеда не отказался.

На стол понесли борщ, затем пюре с котлетами и овощной салат. Под еду разговор пошел живее, работница сада Елена Афанасьева, пользуясь случаем, поинтересовалась, планирует ли вообще государство поддерживать садоводов.

- Ну, конечно, - даже немного возмутился Путин. - У нас сейчас производится 2 миллиона тонн плодовых, а потребность - почти 15. Поэтому программу плодового хозяйства будем развивать обязательно.

- Дай бог получится, через четыре года в Минводы будем садиться в большой яблочный сад, - тут же поделился планами Галеев. - 400 гектар вокруг аэропорта будут в яблоневом саду.

Будущее российских яблок, как тут же выяснилось, имеет и мировую перспективу.

- Наше яблоко превосходит европейское, - горячился Галеев. - А по логистике его доставлять на Ближний восток намного удобней. Сейчас мы отправили яблоки в Саудовскую Аравию на пробу.

- У них вообще нет своих яблок, - оторвался от котлеты Медведев. - Потенциал рынка огромный.

- У меня скоро в гостях будет президент Египта, давайте угостим его нашим яблочком, - тут же нашел еще одну перспективу Путин.

- Мы вам подарим саженцы в честь вашего дня рождения, а вы их у себя в Подмосковье посадите, морозоустойчивые, - пообещал президенту Галеев. - И получите такой же урожай как у нас.

- У меня не было дня рождения, но я тоже получу, - обрадовался премьер.

- А вы принцу их покажете, - заход Галеева был дальше, чем казался.

- Какому принцу? - удивился Путин.

- Ну вы же сказали — египетскому!

- Он президент, там республика, - разочаровал садовода президент.

- В чем секрет вашей работоспособности? - в который раз спросила Путина одна из работниц сада. - Мы вас только что по телевизору в другом месте видели, а вы уже тут.

- Да чего там работа, приехал — пообедал, - показал на тарелку Путин.

- Яблоки есть надо, - добавил Медведев.

- Но вообще лучший энергетик - общение с такими людьми как вы, которые работают и добиваются своего, - уже без шуток ответил глава государства.

Тут его спросили — будут ли прибавки к пенсии для селян.

- Мы сейчас заложили деньги в бюджете на прибавки к пенсии неработающим пенсионерам, которые оттрудились на селе не менее 30 лет, - ответил президент. - С 1 января это произойдет.

- Раньше норма такая существовала, но у страны, к сожалению, были финансовые проблемы, - пояснил премьер. - Пенсии у селян небольшие, это правда, поэтому не лишние деньги точно.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин во время встречи с работниками компании ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Рассвет". ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- С первого января начнёт работать постоянно и будет индексироваться, - добавил Путин.

Поговорили про защиту садов от града, про выпуск отечественной садовой техники и, разумеется, дошли до цен на ГСМ, которые растут, и это никого не радует.

- У нас страна открытая, от вывоза за рубеж нефтяники получают прибыль больше, - объяснил ситуацию Путин. - Правительство приняло необходимые меры, цены удерживает, и будет предпринимать меры и дальше. Мы, конечно, поддерживали и будем поддерживать отрасль, которая нам несет золотые яйца, я имею в виду нефтяников, но все-таки они не должны злоупотреблять тем положением, которое они имеют. Они работают все-таки в нашей стране, поэтому ссылаться исключительно на то, что они должны по полной программе использовать мировую конъюнктуру, чтобы заработать все, что можно, по максимуму, тоже не совсем справедливо.

Тут дошли до десерта, которым была, естественно, шарлотка.

- Хорошая, - оценил Медведев.

- Яблок много, теста мало, - согласился Путин.

Под сладкое пошли уже совсем откровенные истории.

- Мне один голландец-садовод говорил: «Вы поиграетесь и закроетесь через два года», - рассказал Галеев. - А сейчас с ужасом говорит - закрывается он сам. Особенно когда мы с ним сядем, подвыпьем, разгорячимся.

- Голландцы пьяницы , конечно, известные, - качнул головой Путин.

- Не мог он поверить, что мы это сделаем, - чуть ли не стучал кулаком по столу садовод.

- От самоуверенности и глупости они это сделали, - согласился президент. - Наверху они тоже не верили, что мы, а точнее вы что-то можете сделать. Ну, если больше ничего не дают, все съели, надо идти.

Путина с Медведевым уже ждали в Минеральных водах на совещании по сельскому хозяйству, где президент озвучил сенсационную цифру.

- По итогам прошлого года, объем экспортных поставок продовольствия и сельхозсырья прибавил 21% и превысил 20 миллиардов долларов. Это казалось совсем недавно абсолютно невероятным, - сказал Путин. - Объем продаж оружия у нас, чем мы всегда гордились, составляет 15 миллиардов. Сельхозпроизводители на 5 миллиардов превысили объем экспорта. За семь месяцев текущего года аграрный экспорт вырос еще почти на треть - до 13 миллиардов долларов. Вот это и называется прорыв!