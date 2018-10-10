Дорог нет - одни направления. На чем лучше бороздить просторы России

10 Окт. 08:05 2018-10-12T12:48:32+03:00

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- Друзья, прямой эфир, рубрика «Дави на газ», традиционная рубрика в программе «Главное – вовремя». Мария Баченина здесь.

- Михаил Антонов.

- И Кирилл Бревдо. Кирилл, поздоровайся со слушателями.

- Здравствуйте, люди.

- Молодец.

- Первый пункт вычеркиваю – выполнил.

- Сразу. Отлично. У нас сегодня в гостях, гость от автомобильного бренда «ИСУЗУ» Сергей Богомил. Сергей, мы вас приветствуем.

- Доброе утро.

- Наверняка должность какая-то есть у Сергея. Как правильно?

- Правильно – руководитель отдела продаж АО «ИСУЗУ РУС».

- Руководитель отдела продаж. Мы сегодня про автомобили «ИСУЗУ» будем говорить и, если у вас есть вопросы, пожалуйста – 8-967-200-97-02. Это сообщения на Viber и WhatsApp. И телефон прямого эфира – 8-800-200-97-02. Кирилл, выпал жребий тебе начинать задавать вопросы Сергею. Пожалуйста.

- Ну, все, кто слушает радио «Комсомольская правда», знают, что мы любим спрашивать, всякие каверзные вопросы задавать про «ИСУЗУ», в частности, про пикап димакс, потому что машина уж больно любопытная, я вот до сих пор никак не могу устранить пробел на ней покататься, хотя все мои коллеги уже почему-то это сделали, я, видимо, немножко слоупок в этом вопросе, но ничего, я догоню. Благо вот теперь есть с кого спросить. Вообще, пикап это такая штука специфическая. Насколько эти машины в России вообще востребованы? И вообще, есть рынок на эту технику? Понятно, что есть разные компании, которые предлагают там «Тойоты», «Мицубиши» и даже УАЗ, например… насколько это все востребовано и кто покупает эти машины? Для кого это?

- Вы знаете, что рынок, конечно же, есть. Прежде всего, наверное, потому, что любой пикап – это автомобиль достаточно универсальный. С одной стороны, это легковой автомобиль, в котором есть все, что есть в современном автомобиле легковом. С другой стороны, это машина, которая позволяет перевозить достаточно большое количество груза и достаточно тяжелого груза. То есть, такой маленький грузовичок. Конечно же, в России спрос на эти автомобили есть, он всегда был, но, и я думаю, что он всегда будет, потому что машина, повторюсь, действительно универсальная. Кто покупает? Ну, я бы глобально, наверное, разделил клиента на два сегмента. Это корпоративные покупатели, которые приобретают пикапы для работы, для доставки экипажей, для доставки груза и оборудования на свои строительные площадки и т.д. И, конечно же, частные клиенты. Здесь клиентов, наверное, поделить можно на больше сегментов – кто-то покупает автомобиль для конкретной цели, для перевозки груза, либо для использования на бездорожье – рыбалка, охота, активный отдых и т.д. А кто-то действительно покупает автомобиль как универсальный, на все случаи жизни.

Isuzu D-Max

- В принципе, да. То есть, машина же по большому счету это такой вот внедорожник в плане функционала. То есть, и четыре человека могут сесть, или пять, наверное…

- Полноценная кабина, пятиместная, со всеми ремнями и т.д. Это действительно полноценный легковой автомобиль.

- У меня, кстати, есть, может быть, отчасти ответ на вопрос Кирилла – кто покупает? Потому что он сказал о коллегах, которые покатались, я вот одна из этих коллег и каталась не только я, но и мой муж, по очереди посидели за рулем, - а мы любим путешествовать на автомобиле. И муж загорелся. Серьезно. Ему очень понравилось. Я больше всего чего боялась? Ну, казалось бы, женщина, пикап… найди, что называется, 10 точек соприкосновения. Я боялась то, что я не почувствую габаритов… крупноват для меня будет аппарат. И какое-то, думаю, управление… Ну, слушайте, меня даже похвалили. Похвалил человек, который сидел от вашего бренда… он сказал – слушайте, как будто вы за рулем уже давно. Легок в управлении. Вот это то, что запомнилось на первом месте. Легок в управлении, и маневренная машина, и действительно такая… по ней совершенно не чувствуются всякие кочки, ямки и прочие неровности.

- Ну, вообще, насколько я себе представляю, высокая посадка в принципе дает такое преимущество в плане обзорности. А что касается обзорности назад, наверняка есть комплектация с камерами, или это можно поставить дополнительно.

- Это, конечно же, можно поставить. Но на самом деле определяющее здесь даже не это, а конструктивно заложенные в автомобиле вещи, как большая зона остекления, большие зеркала заднего вида – все то, что изначально в любом случае способствует хорошему обзору, в том числе, и назад.

- Сереж, обязан спросить. Итак, автомобилист, вот он видит бренд «ИСУЗУ», да, он лезет в интернет, он выясняет, что это действительно один из старейших японских брендов… причем, по грузовым перевозкам, потому что «ИСУЗУ» это грузовики.

- Не только.

- Не только. Начиналось как компания, которая выпускала грузовики. И, тем не менее, я обязан просто спросить про конкуренцию. А конкуренция достаточно серьезная. Не скажу, что, может быть, название вызовет оторопь, в отличие от китайских брендов, которые сейчас массово приходят, да, и вот уж названия где новые… тем не менее, выбор вот чем определяется? Я понимаю, что вы себя сейчас расхваливать будете, и это правильно. Чем лучше-то? Почему именно вы? Почему не другие японцы, не корейцы?

- Здесь сложно выделить что-то одно на самом деле. Здесь всегда будет совокупность факторов. Это и сочетание цена-комплектация. Это, конечно же, в первую очередь, что выделяет бренд «ИСУЗУ» - это надежность и долговечность, это простота и несложность обслуживания автомобиля. В частности, у автомобиля «ИСУЗУ» межсервисный интервал – 20 тысяч километров. И это не маркетинговый ход, это рекомендация завода-изготовителя.

- А обычно какая?

- Обычно от 10 до 15 тысяч километров.

- Ну, просто чтобы в сравнении было понятно.

- 8-800-200-97-02 – это телефоны, по которым можно звонить в прямой эфир, телефон, по которому вы можете задавать вопросы, а у нас сегодня в гостях представитель бренда «ИСУЗУ», руководитель отдела продаж Сергей Богомил. Если что-то хотите узнать про эту машину, пожалуйста, можно позвонить в студию прямого эфира, а можно написать – 8-967-200-97-02.

- Я хочу спросить.

- Это отлично. Это здорово, потому что у меня следующий вопрос…

- Можно я позвоню?

- Давно уже пора, я не знаю до сих пор, почему ты не набираешь номер. Пожалуйста.

- ИСУЗУ предлагает в России, в отличие от других автомобилей, предлагает в России версию с полуторной кабиной. Вот все пикапы в России это такие вот даблкэб. А насколько вообще востребована такая версия? Я знаю, например, что у нее меньше места в салоне, но при этом больше грузовой отсек получается.

- Совершенно верно. Собственно, версия с полуторной кабиной – главная идея в том, чтобы предоставить потенциальным покупателям возможность выбора автомобиля с кузовом с увеличенным объемом.

- Для тех, кому это нужно?

- Для тех, кому это нужно, но при этом для тех, кому не нужно, всегда перевозить с собой в кабине еще троих-четверых пассажиров, совершенно верно. Хотя дополнительные места там есть. То есть, автомобиль, по сути, четырехместный.

- У меня есть знакомые, они мотоциклисты, возят всякую кроссовую технику. Я просто видел у одного из них какой-то Ниссан, по-моему, и мотоцикл туда целиком не влезает. Приходится откидывать задний борт и как-то крепить, чтобы мотоцикл не выпал из этого пикапа. Мне кажется, вот достаточно ли будет длины грузового отсека в полуторной машине, чтобы он целиком туда поместился?

- Да, как правило, мототехника помещается полностью в кузов данного автомобиля. И не только мотоциклы, это могут быть и квадроциклы – пусть, может быть, не все, но, тем не менее, основная масса помещается полностью в этот кузов, совершенно верно. И это совершенно верно единственный пикап, который официально предлагается на российском рынке.

- Очень короткий вопрос – цена какая?

- Цена?

- Да.

- Назовите вашу цену…

- Зависит…

- Я понимаю, зависит. Разница между в общем базовой комплектацией и полным фаршем, она сколько составляет примерно?

- Между базовой комплектацией и полным фаршем разница составляет около 400 тысяч, но на самом деле и клиент за эти деньги получает достаточно много, включая автоматическую трансмиссию, кожаный салон и т.д.

- Мотор более мощный?

- Нет, двигатель мы предлагаем один – это 2,5 турбодизель.

- Давайте тогда по комплектации, по ценам, уже через несколько минут более детально пробежимся, потому что вот человек интересуется и как раз будет вопрос о том, а, собственно, выбирают-то что? Стараются сэкономить и потом уже дотюнинговывать машину, или покупают уже сразу там полный комплект? Итак, друзья, 8-967-200-97-02. Это ваши сообщения. У нас в гостях Сергей Богомил, руководитель отдела продаж автомобильного бренда «ИСУЗУ». И телефон прямого эфира 8-800-200-97-02. Продолжение через несколько минут, никуда не уходите.

На таком автомобиле Isuzu сможете проехать где угодно!

- Рубрика «Дави на газ», бренд «ИСУЗУ» сегодня представляет руководитель отдела продаж «ИСУЗУ МОТОР» Сергей Богомил. Кирилл Бревдо в студии и Мария Баченина.

- И Михаил Антонов.

- Вернемся к цене.

- И дальше автоматная очередь должна быть…

- Нет, просто вернемся к цене. Пожалуйста.

- Цена в рынке – я вот так скажу.

- Тем не менее, ну, хотя бы сумму нужно назвать. За какую сумму человек может рассчитывать на покупку автомобиля «ИСУЗУ».

- Цена, конечно же, в рынке. Более того, именно сейчас мы предлагаем специальные условия на покупку автомобилей. Это и кредитные программы, лизинговые, ну и просто скидки до 150 тысяч рублей. Таким образом, сейчас можно купить автомобиль с полным приводом, с кондиционером, с электронными системами АВС, ЕСП, за один миллион шестьсот девяносто пять тысяч рублей.

- А выбирают все-таки полную комплектацию? По минимуму укомплектованную?

- Или нечто среднее?

- Базовую версию? Что?

- Если говорить в целом, то тенденция такая. Корпоративные клиенты выбирают комплектацию ближе к базовой. Частные клиенты останавливают свой выбор все-таки на более богатых комплектациях с более богатым списком опций. Но исключения, конечно же, есть. У нас есть корпоративные клиенты, которые ездят только на топовых комплектациях и с автоматом. Есть частные клиенты, которым нет необходимости переплачивать за опции и покупают базовый автомобиль, но учитывают, что там есть все необходимое…

- А кондиционер в базе есть, да?

- Кондиционер в базе есть. Шесть подушек. ЕСП, АВС…

- Шесть подушек безопасности, да?

- Да, безопасности…

- Кирилл просто волнуется, что женщины не поймут, что за подушки… еще будут искать покрывало и простынь… Сергей, впереди зима, а мы знаем, какие у нас зимы – то жарко, то холодно. И мы вот буквально вчера обсуждали с Кириллом подготовку машины к зиме. В первую очередь говорили про аккумулятор, про то, на что влияет холод. Отношения «ИСУЗУ» с холодами?

- Вообще есть какая-то подготовка с учетом того, что машина будет работать в России, эксплуатироваться здесь, при том, что у нас такая вот климатическая ситуация зимой бывает неоднозначная. Что-то делается специально? Как-то адаптируется машина для наших условий эксплуатации?

- Безусловно, конечно же, ни один производитель не выведет модель на рынок, не подготовив ее, не убедившись, что она будет работать. Во всяком случае, ИСУЗУ поступает именно так, поэтому наш ИСУЗУ пикап рассчитан на гарантированный запуск и использование автомобиля до минус 35 градусов. Конечно же, это целый комплекс мер. Это и дополнительная тепло и шумоизоляция, это аккумулятор повышенной емкости, программное обеспечение двигателя, форсунки и т.д. – все то, что будет работать. Ну и, конечно же, жидкости – трансмиссионные, жидкость двигателя – все подобрано для условий при эксплуатации при низких температурах.

- Понятно, что техника ломается спустя какое-то время и, естественно, что ее надо как-то обслуживать. Обслуживание – вот это самое главное. Есть бренды, которые в общем-то в каждом крупном городе, а то и не в каждом крупном городе имеются свои дилерские центры, мастерские и прочее, прочее. Где чинить ИСУЗУ?

- Ну, на самом деле дилерская сеть ИСУЗУ распространена очень сильно в России. Мы представлены в каждом регионе, у нас есть дилеры также в Белоруссии, есть дилеры в Казахстане. Ну и включая Крым, конечно же, в Крыму есть тоже наш дилер. В больших городах, совершенно верно, у нас по нескольку дилеров. Общее количество на сегодняшний день уже превышает 70, и дилерская сеть продолжает развиваться. Таким образом, вопрос обслуживания автомобиля ИСУЗУ не несет никаких проблем – то есть, обслужить можно всегда и в любом регионе.

- Я так понимаю, что, где вещает «Комсомольская правда», там примерно и ИСУЗУ обслуживают?

- «Какой автомобиль марки ИСУЗУ порекомендуете для работы в такси?» Любой. Вы знаете, берите любой.

- Особенно Димакс.

- Грузовой. Больше народу влезет и повышение среднего чека обеспечено!

- И вы сразу превращаетесь не просто в такси, а в маршрутное такси. «Здравствуйте. На чем ездит сам эксперт ИСУЗУ?»

- Конечно же, на ИСУЗУ Димакс.

- На Димаксе все-таки?

- Конечно.

- Скажите, а другие модели… сколько сейчас моделей ИСУЗУ представлены в России?

- Если мы говорим про легковые модели, то пока только ИСУЗУ Димакс. Но в будущем следите за новостями, конечно же, мы будем развивать модельный ряд.

- Сергей, вы уже не в первый раз в этой студии находясь сегодня говорите про будущее. А можете какие-то… у меня впечатление, что вы что-то там готовите. Вы можете хоть как-то приоткрыть… только так, чтобы, знаете, никого не уволили. А то вот голливудские актеры проговариваются и потом скандалы начинаются.

- Вы знаете, конкретики я, конечно же, не скажу, но повторюсь – мы действительно работаем над тем, чтобы модельный ряд увеличивать, и мы его будем увеличивать со временем. К сожалению, это не бывает быстро, потому что, чтобы сделать качественно, быстро, к сожалению, не получится. Но в любом случае мы работаем над тем, чтобы модельный ряд ИСУЗУ в России расширить.

- Здесь очень много интересующихся про правый руль, будут ли поставляться в Россию с правым рулем…

- Скорее всего, уже поставляются через Дальний Восток, из Японии, но с пробегом, к сожалению.

- Это да. ИСУЗУ праворульная, да? Собственно, у себя на родине они выпускают праворульную?

- Ну, конечно же, для разных рынков заводы производит автомобили в разных спецификациях. Для стран с левосторонним движением, конечно же, автомобили с правым рулем. Но автомобили готовятся для разных стран не только по этому принципу, есть еще климатические условия и т.д.

- И традиционный вопрос, который задается. Сергей, разница между привезенной, пусть и с пробегом, машины ИСУЗУ из Японии и разница с тем же ИСУЗУ Димакс, который у нас на рынке продается с нуля. Есть ли она? И существенна ли? Или там японский рынок от европейского в деталях, в мелочах, может быть, каких-то?

- Разница, конечно же, есть. Повторюсь, мы это уже обсудили – автомобили готовятся заводом для разных рынков в разных спецификациях. Конечно же, есть нюансы в комплектациях, в расположении руля, но самое главное, что автомобиль, который ввозится официально для России, он полностью подготовлен для эксплуатации в российских условиях. В том числе, для холодного пуска. Поэтому праворульный автомобиль, привезенный из Японии, не факт, что будет служить так же, как автомобиль, привезенный новый официальным путем.

- Я скажу, в чем разница между праворульными ИСУЗУ и теми, которые продаются у нас. Разница в гарантии. На новый ИСУЗУ вы получите очень… какие-то неплохие у вас условия гарантии, да, насколько я понимаю?

- Ну, я бы сказал, что у нас лучшие условия в классе, потому что гарантия на новый автомобиль составляет у нас пять лет, либо 120 тысяч километров. И это опять же не маркетинговый ход – это заводская полноценная гарантия.

- 120 тысяч километров – это пять ТО, да? Через каждые 20 тысяч километров ТО проходят?

- Совершенно верно. Через шесть ТО.

- Почти угадал.

- Да, почти. Извините, с моими математическими способностями… Шесть ТО. Этого достаточно для наших дорог? Не много ли? Не мало ли? Все-таки наши дороги и 20 тысяч километров – это серьезное испытание.

- Ладно бы Москва и Питер, но есть другие регионы, где с дорогами все не очень хорошо. А вообще что-то происходит, бывает по гарантии, с какими вообще возможно обращаются клиенты претензиями по поводу того, что, вот, там типа что-то случилось? Или это, скорее, исключение, нежели правило?

- Вы знаете, я, наверное, не смогу сейчас выделить что-то или какой-то список какого-то оборудования, либо деталей, которые меняются по гарантии, потому что ничего повторяющегося, либо чего-то специфичного или существенного с автомобилем не происходит. Конечно же, есть какие-то мелкие случаи, но не было еще ни одного случая, чтобы автомобиль своим ходом не добрался до дилерского центра. Поэтому, собственно, гарантия в пять лет она оправдана, как мы уже видим, и межсервисный интервал в 20 тысяч – тоже не содержит никаких рисков. А тем более, что уровень, так скажем, технологий, строения двигателей, трансмиссий и т.д., он позволяет выдерживать интервал и смазочные материалы, а также там все расходные материалы также позволяют проходить этот интервал без каких-то рисков.

- Я вашему гостю задавал вопрос. А что, кроме Димакса, нет у них больше автомобилей? Нет, автомобили есть. Просто, что вас интересует. В данный момент, наверное, вас может заинтересовать Димакс, а есть линейка же коммерческой техники.

- Да. В России ИСУЗУ, прежде всего, известна грузовой техникой, потому что ИСУЗУ в России представлена уже официально более 12 лет. У нас здесь свое сборочное предприятие, все грузовые автомобили, которые мы здесь продаем, мы здесь же их и производим. Все знают, что ИСУЗУ это качественный и надежный грузовик. Что касается легковой линейки, да, мы начали с Димакса. Димакс представлен на российском рынке не так давно и это пока единственная модель на российском рынке.

- Здесь спрашивают про цветовую гамму. Сиреневенькие есть?.. Цветовая гамма определена?

- Цветовая гамма определена, все цвета вы можете посмотреть на сайте исузу.ру либо исузудимакс.ру – следите за обновлениями, цветовая гамма может меняться.

- 8-967-200-97-02 – это ваши вопросы на Viber и WhatsApp. И телефон прямого эфира 8-800-200-97-02.

- Немного милоты в нашем эфире. «Я, когда был малой, у меня был брелок ИСУЗУ», - написал наш слушателей. Почему мы про брелок говорим? Потому что мы не только про брелки, но и про автомобили говорим. Гость от автомобильного бренда ИСУЗУ, руководитель отдела продаж Сергей Богомил у нас в студии в рубрике «Дави на газ». Кирилл Бревдо, Мария Баченина.

- И Михаил Антонов.

- 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Игорь, мы вас слушаем. Здравствуйте.

- Здравствуйте, уважаемые ведущие, здравствуйте, уважаемый Сергей… Звоню вам из Волгоградской области, сам в деревне живу. Езжу на пикапах. Пришло время менять автомобиль. Как бы заинтересовался этой машиной, но детально еще ничего не узнавал, хотел бы у вашего гостя поинтересоваться, каким образом реализован полный привод на этой машине? Ну а говоря простыми словами, можно ли на ней с включенным полным приводом ездить по асфальту? Ну, как на Мицубиси… какая система на Исузу.

- Спасибо за вопрос. На Исузу полный привод реализован по классической схеме партайм. Другими словами, на сухом асфальте пользоваться полным приводом крайне нежелательно.

- Вот так. Коротко и ясно.

- Зато надежно.

- Девочки выбирают эту машину, - спрашивает Сергей. Ну, то есть, я понимаю, когда мы сейчас говорим про Димакс – те, кто не видел, посмотрите, те, кто не сидел – посидите. Те, не ездил, заведите, включите зажигание и попробуйте прокатиться… Все-таки, девочки берут?

- Это может прозвучать удивительно, но действительно берут. И далеко не всегда с автоматической коробкой передач.

- Реслерши…

- Да, мне просто интересно – это вот как происходит? Приходит хрупкая девушка и говорит – я хотела бы у вас машинку взять, да?

- Вы знаете, цели разные. Кому-то просто нравится большой брутальный автомобиль. Кому-то надо перевозить тех же собачек на дачу, с дачи и т.д. Цели разные, покупатели разные.

- Ну, это какие-то очень особенные цели. Мне кажется, человек, который любит путешествовать по стране на автомобиле – таких большинство – действительно, автомобилисты любят ездить на авто между городами, весями, странами даже… А что ты хмуришься, Кирилл? Согласен с этим?

- Конечно.

- Я тоже – да. И когда я пакуюсь в дальний путь, у меня зеркало заднего вида обычно становится не нужным. Понимаете, да, почему? Потому что багажник заложен под самое «не хочу». Это первое. Второе. Семья – когда больше двух человек. Третье – какой-то комфорт. И четвертое – когда ты выезжаешь природой полюбоваться, я уж не говорю о каких-то экстремальных условиях, никогда не помешает такая хорошая проходимость у машины и ощущение собственной безопасности и контроля. Вот это, мне кажется, более распространенная вещь.

- По поводу забить багажник доверху это хорошая ремарка на самом деле, но понятно, что пикап это кузов, который открыт всем ветрам и дождям. Вот есть же разные способы обезопасить содержимое багажника? Закрыть кузов. Есть же…

- Конечно же, есть. Здесь на самом деле нету каких-то универсальных решений, которые устроят абсолютно всех, поэтому все пикапы поставляются в страну с открытым кузовом, а дальше уже вопрос выбора покупателя. Оставить кузов открытым, закрыть его крышкой, либо поставить кунг, который увеличивает грузовой отсек намного.

- Подождите. Кунг не просто увеличивает грузовой отсек. Кунг делает это место пригодным для ночевки. Например, для такого лесного туризма.

- В теплое время года.

- Да. Кинул спальник – и пожалуйста.

- Совершенно верно. В том числе. Даже почему, не только летом, а есть случаи, когда ставятся в кузов предпусковые автономные обогреватели и можно ночевать там и осенью, и зимой…

- Кстати, про них как раз и спрашивают. «Есть ли в базе предпусковой подогреватель и, есть ли эта опция, то сколько стоит?»

- Эта опция, которую устанавливает дилер, по стоимости я вам сейчас не скажу чего-то универсального, потому что решений достаточно много, которые задействуют климатическую систему, которые не задействуют систему. Сухие, так называемые мокрые и т.д. Поэтому выбор есть. Цена будет зависеть от собственно самого устройства.

- Я в зарубежных поездках видел несколько раз такие очень любопытные версии, когда берется пикап, а в грузовое отделение ставится такой жилой модуль. Получается кемпер.

- Это как выглядит?

- Это выглядит круто… Вот смотри – вот пикап. А сзади дом, который нависает над кабиной, у него сзади дверь, ты входишь…

- Я видела такие в России. Вон из Крыма возвращалась, несколько раз встречала на дороге.

- Совершенно верно. И в России также такой тип надстройки он, ну, может быть, не так сильно популярен, как в Европе, но…

- Потянет Исузу-то такое?

- Конечно, потянет.

- Просто у нас вообще такого рода туризм не так развит.

- Да, все верно, вот это правильно. Но я такие видела. И действительно интерес у меня это вызывало, потому что… извините, сталкиваешься с проблемой, а где переночевать, когда нужен перевалочный пункт – и начинаются вот эти мучения… а хочется чего-то своего, быстрого и недорогого.

- Мне кажется, это к вопросу об универсальности. Потому что ты можешь купить такой модуль, тебе ж не надо каждый день с ним ездить. Ты его на лето, на отпуск, поставил и поехал в Крым тот же самый. А приехал из Крыма, снял и едешь дальше на машине по городу… Кстати, по городу. Я хотел спросить немножко о том, как ездить по городу, в частности, по Москве, потому что Москва в этом смысле немножко особенный город.

- Да, ты про город спросишь, а мы Наталью сейчас услышим. Наталья, здравствуйте.

- Здравствуйте. Я рассматриваю ваш автомобиль – вот очень хорошо, что вы оказались в эфире – у меня такой к вам вопрос. Распределение при подключении полного привода, нагрузки, 40 на 60, 30 на 70? Какое происходит?

- 50 на 50. Классическая компоновка.

- Тогда, пожалуйста, можете ли назвать стоимость в комплектации с закрытым пикапом.

- Вы имеете в виду с закрытым кузовом?

- Да.

- На самом деле вариантов закрытия кузова очень и очень много, здесь вам, скорее всего, удобнее будет пообщаться с близлежащим к вам дилером и он предложит вам разнообразные варианты, подберет именно то, что вам нужно и в ту цену, которую вы готовы будете заплатить за эту крышку.

- Спасибо большое. Гарантия на автомобиль, еще раз, пять лет, Сергей об этом сказал.

- Совершенно верно.

- Пять лет.

- И 120 тысяч.

- 120 тысяч километров. Да, еще раз мы про эту цифирь сказали, но вот еще одна интересная штука. Итак, человек покупает, а дальше начинает дотюнинговывать. Насколько быстро все это делается? Вот то же самое – закрыть кузов пикапа? Мы про сервис продолжаем разговор? Насколько это все быстро? Очереди? Нет очередей? Сезонное это явление или нет?

- На самом деле, я бы здесь разделил, наверное, укомплектование автомобиля аксессуарами и, собственно, тюнинг, как вы говорите, да. Это уже немножко другие вещи. Если мы говорим про линейку аксессуаров, в том числе, кунги, крышки и т.д., то, конечно же, как правило, все это есть у дилера и установка занимает несколько часов.

- То есть, не бывает такого, что человек приезжает, а ему говорят – подождать придется месяца два.

- Месяца два, конечно же, нет. Как правило, основная вся линейка аксессуаров находится у дилера в наличии, в крайнем случае, она есть на центральном складе ИСУЗУ в Москве, либо во Владивостоке. Но если вещь какая-то специфическая, возможно, ее придется немножко подождать. Но, конечно же, не два месяца. Если мы говорим про тюнинг, здесь уже совсем другая история. Здесь уже доработка автомобиля под нужды клиента, соответственно, здесь и сроки будут оговариваться с клиентом отдельно.

- Я по поводу городской эксплуатации хотел спросить, поскольку машина универсальная и позволяет в общем-то каждый день ее использовать. Вопрос от москвича, условно говоря. В Москве есть две проблемы, которые испытывают владельцы коммерческой грузовой техники. Это въезд в пределы третьего транспортного кольца и грузовой каркас. Как вот характеристики машины вписываются в московскую реальность? Можно ли на нем въезжать в ТТК и как обстоят дела с каркасом?

- Что касается въезда в пределы ТТК, здесь проблем совершенно никаких нет. Автомобиль проезжает без пропусков и т.д. Абсолютно легально.

- И без штрафов, соответственно.

- Соответственно. Что касается грузового кольца, здесь есть небольшое ограничение, потому что наш автомобиль имеет полную массу более двух с половиной тонн, соответственно, движение по таким улицам требует либо прописки, либо специального пропуска и разрешения, для того, чтобы проехать без штрафов. Хотя, насколько я знаю, случаев, когда владельцев пикапов штрафуют за проезд по таким улицам, крайне немного. Все-таки инспекторы ориентированы больше на действительно коммерческую технику, на грузовые автомобили. И такие нарушения не фиксируются камерами, они происходят только вручную сотрудниками ГИБДД.

- Еще хочется спросить все-таки есть ли какое-то распределение по регионам? В каком-то регионе покупают больше, и он лидирует по продажам автомобилей ИСУЗУ… другие в лидеры пока рвутся, но не столь рьяно. Есть регион-лидер, где продажи автомобилей выше всяких похвал?

- Учитывая специфику самого автомобиля, это, конечно же, в первую очередь внедорожник, наверное, да, там зачастую рассматривается. Конечно же, автомобиль очень популярен в Сибири, но, тем не менее, автомобиль очень популярен и в центральном федеральном округе – это Москва, область и близлежащие районы и области. Это Северо-Западный регион. Возможно, немножко меньше пользуется спросом автомобиль в южных регионах России, но он также есть и он достаточно стабилен. Наверное, так.

- Вообще, надо сказать, пикап, вот если Москва, например, лидер по продажам автомобилей в принципе, понятно, по легковым автомобилям, то, конечно, специфика пикапа она здесь присутствует и даже если продажи в Москве такие очень как бы задорные, то в любом случае, скорее всего, машина используется не для того, чтобы гонять по центру города, а, скорее, все-таки для каких-то специфических задач, которые эта машина способна решать. То есть, действительно, может быть, большинство владельцев москвичей держат эти машины за городом.

- В любом случае, рекомендую забить в поисковике ИСУЗУ Мотор, попадаете на сайт, смотрите, выбираете цветовую гамму, определяетесь с ценой, смотрите, какие модификации есть и что можно в этом автомобиле для себя выбрать. Сереж, спасибо, что были у нас в эфире, приходите обязательно еще. Гость от автомобильного бренда ИСУЗУ, руководитель отдела продаж Сергей Богомил в программе «Главное – вовремя» в рубрике «Дави на газ». Спасибо большое.