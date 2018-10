Google Pixel 3, Pixel Slate и многое другое. Что показала компания на октябрьской презентации

9 Окт. 23:09 2018-10-09T23:09:43+03:00

Новые флагманы Google: Pixel 3 и Pixel 3 XL

В течении всего года возникала масса разнообразных слухов о новых смартфонах. Всё это было похоже на какую-то игру корпорации с поклонниками. Несмотря на кучу утечек, интерес к Pixel 3 и Pixel 3 XL не угасал до презентации. В итоге Google представила новинки 9 октября.

Meet Google Pixel 3.The new Pixel 3, it s designed from the inside out to be the smartest, most helpful device in your life. It s a phone that can answer itself, a camera that won t miss a shot, and a helpful Assistant even while it s charging. Learn more about Pixel 3 at: https://g.co/27uhhz

В сравнении с предыдущими моделями, у новинок серьёзно изменилась техническая начинка и увеличились дисплеи. Топовый Pixel 3 XL теперь обладает экраном в 6,3 дюйма (против 6,0 у Pixel 2 XL) с уже привычным вырезом в верхней части смартфона. Разрешение экрана составит 2960x1440.

Экран младшего Pixel 3 теперь составит 5,5 дюймов (против 5,0 у Pixel 2) с разрешением 2160x1080. Несмотря на “рост” экрана, размеры смартфонов практически не изменились. Этого удалось достичь благодаря серьёзному уменьшению рамок.

Google также пошла своим путём по размещению фотомодулей. В отличие от модных двух камер с тыльной стороны, за фотографии в новинках будут отвечать одиночные 12-мегапиксельные модули с апертурой f1,8. В свою очередь, на фронтальной части смартфона выполнена двойная камера: два датчика по 8 мегапикселей с переменной апертурой f1.8—f2,2.

Представители компания заявили, что фотографии на Pixel будут значительно лучше, чем на iPhone XS. В частности, разработчики хвастаются новым режимом Night Sight, который серьёзно улучшает фотографии при недостаточном количестве света.

Преимущества камеры новинки от Google.

Как и ожидалось, за работу новинки отвечает привычный Qualcomm Snapdragon 845, ставший базисом всех современных флагманов, а также 4 гигабайта оперативной памяти. Размер флэш-памяти варьируется от 64 до 128 гигабайт. Улучшилась и защита: устройство получило классификацию IP68 (пыле- и влагонепроницаемые, могут находиться под водой более 30 минут). От царапин телефон будет защищать стекло Gorilla Glass 5.

Одним из ключевых отличий Pixel 3 и Pixel 3 XL стал объём батареи. Старшая модель устройства будет оснащена аккумулятором в 3430 мА·ч, а младшая — 2915 мА·ч. Оба смартфона будут заряжаться посредством разъёма USB Type-C 3.1. Также новинки станут первыми моделями Pixel, которые поддерживают технологию беспроводной зарядки.

Старт продаж новых Pixel состоится уже сегодня. Смартфоны будут доступны в трёх цветах: чёрный, белый и розовый. Немаловажный плюсом является то, что в комплекте идут новые наушники Pixel USB-C. Начальная стоимость Pixel 3 составит $800, а Pixel 3 XL — $900. За модель со 128 гигабайтами памяти придётся доплатить $100.

Премиальный планшет от Google — Pixel Slate

Еще одной крупной и ожидаемой новинкой стал первый планшет компании Google — Pixel Slate. Он расширил линейку Pixel и выделился техническими данными среди конкурентов.

Планшет Pixel Slate.

Устройство оснащено экраном в 12,3 дюйма с разрешением 3000х2000. Согласно заявлению Google, плотность пикселей достигает 293ppi, что является самым высоким результатом для подобных планшетов. Толщина составляет всего 7 мм, а весит Pixel Slate всего 721 грамм. При этом заявленное время автономной работы составляет 12 часов.

Google представила четыре разные комплектации планшета.

Как и было заявлено раньше, устройство работает на Chrome OS. Она адаптируется под пользователя в зависимости от режима использования: с клавиатурой или без.

Что касается технических характеристик, то тут Google представила четыре разные комплектации. Ключевым отличием станет процессор: будут доступны версии с Intel Celeron, а также восьмым поколением чипов Core i3, Core i5 и Core i7. Также в зависимости от модели меняется размер оперативной памяти и SSD. Помимо прочего он будет оснащён камерой на 8 мп.

Meet Google Pixel Slate.Google Pixel Slate, powered by the reimagined Chrome OS. Designed to be as versatile as you are, with a brilliant display, a desktop operating system, and the mobility and app support of a tablet. Plus, smart responsive accessories like Google Pixel Slate Keyboard and Pixelbook Pen. Coming Soon. This device has not been authorized as required by the rules of the FCC, ISED or EU. This device is not, and may not be, offered for sale or lease, or sold or leased, until authorizations and certifications are obtained. Learn more about Pixel Slate: https://g.co/4qrm25

Цена Pixel Slate серьёзно меняется в зависимости от технической начинки. Младшая модель обойдётся поклонникам в $600, а топовая - в $1600. Несмотря на цену, все планшеты идут без клавиатуры, которая стоит дополнительные $200.

Беспроводная зарядная док-станция Google Pixel Stand и наушники Pixel USB-C Earbuds

Кроме крупных девайсов, корпорация презентовала ряд аксессуаров для смартфонов Pixel. Одним из них стала беспроводная зарядная док-станция Google Pixel Stand.

Google Pixel Stand.

О возможном выпуске беспроводной зарядки от Google стало известно незадолго до презентации, однако подробности остались в секрете. В сети появились только схематичные изображения, намекающие на некоторые функции.

В итоге компания выпустила серьёзное зарядное устройство мощностью 10 Вт. Как и ожидалось, в новинке будут и другие функции, кроме зарядки: во время установки смартфона, пользователю предложат использовать его как цифровую фоторамку, календарь и многое другое.

Meet Google Pixel Stand.The new Google Pixel Stand, the smartest and fastest wireless charger for your Pixel 3. It charges your Pixel 3 super fast and also provides quick access to your Google Assistant. Simply tap or use your voice for quick access to your day's schedule in the morning, or put your phone to sleep as you prepare to wind down. Learn more about Pixel Stand at: https://g.co/p4tdhx

Устройство вышло достаточно маленьким — 92x105 и весит всего 160 грамм. Его можно будет приобрести за $80.

Новые наушники Pixel USB-C Earbuds

Google представила новую модель наушников — Pixel USB-C Earbuds. Вопреки ожиданиям новой модели беспроводной гарнитуры, компания представила более традиционные проводные наушники.

Pixel USB-C Earbuds.

Их отличием от большинства является работа при помощи разъёма USB-C. Они весят около 15 грамм, а длина провода составляет 1,1 метра. Их можно приобрести в онлайн-магазине за $30.

Домашний смарт-дисплей Google Home Hub

Компания не обошла вниманием и обустройство дома. Google представила нового домашнего помощника Google Home Hub.

Устройство предназначено для управления смарт-устройствами, расположенными в доме. При помощи Google Home Hub это можно будет производить голосовыми командами через помощника Google Assistant.

Google Home Hub

Устройство оснащено 7-дюймовым экраном. В компании отдельно подчеркнули, что устройство можно использовать в качестве планшета. Например, при установке на кухне, можно просматривать видеоролики во время еды или её приготовления, а также использовать в качестве цифровой фоторамки.

Meet Google Home Hub.Google Home Hub brings you help at a glance for any moment at home. With the Google Assistant built-in, see your life in one view, and get things done hands-free. Learn more about Google Home Hub: https://g.co/4jzn45

Стоимость новинки составит $150.