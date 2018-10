Спутник Юпитера оккупировали «кающиеся монахи»

СЕГОДНЯ 15:50 2018-10-10T15:46:55+03:00

Джеймс Фредерик Брайденстайн (James Frederick Bridenstine) – нынешний недавно назначенный глава НАСА (National Aeronautics and Space Administration), выступая перед студентами МГУ, сообщил о планах отправить исследовательские аппараты на Европу — спутник Юпитера. Но удасться ли им высадиться на поверхность? В этом усомнились Дэниель Хобли (Daniel E.J. Hobley) из Кардиффского университета (Cardiff University's School of Earth and Ocean Sciences) и его коллега Джефф Мур (Jeff Moore) из НАСА (NASA's Ames Research Centre).

Поверхность Европы отнюдь не такая, как ее представляли - не гладкая

По мнению ученых посадить спускаемые аппараты помешают кальгаспоры - острые чуть наклоненные ледяные иглы, выросшие на ледяной поверхности Европы. Они могут покрывать обширные площади — особенно в экваториальных районах, наиболее интересных для изучения.

Свои доводы Хобли и Мур изложили в статье, опубликованной в журнале Nature Geosciences. Они считают, что условия на Европе — солнечное излучение, низкие температуры и сухая атмосфера — должны вызывать сублимацию льда и способствовать росту кальгаспор.

Кальгаспоры встречаются и на Земле — в высокогорных солнечных районах. Причудливые объекты изучают, называя «кающимися снегами» или «кающимися монахами» за внешнее сходство, которое в свое время подметил художник и альпинист Рудольф Решрейтер. Он и предложил почти поэтические термины для ледяных игл.

Игла "монахов" на Земле - в Андах.

Математическое моделирование, которое провели Хобли и Мур, продемонстрировало: европейские «кающиеся монахи» оккупировали полосу, простирающуюся до широты в 23 градуса, их высота не менее 15 метров - с пятиэтажку, «каются» в 7-8 метрах друг о друга. Вряд ли, что земной аппарат протиснется между такими иглами. Найти место для безопасной посадки будет непросто.

Ученые рассчитывают на одну из запланированных миссий - Europa Clipper, в ходе которой предполагается сфотографировать поверхность Европы в хорошем разрешении. Имеющиеся пока снимки не позволяют различить детали размером с местных «монахов».

Косвенно на существование ледяных игл указывают данные, полученные радарами обсерватории «Аресибо». Сигналы, отраженные от Европы, приходили рассеянными некими структурами.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Подо льдом спутника Юпитера возможна жизнь

Интерес к Европе вполне объясним — подо льдом этого спутника Юпитера имеется океан. Подтверждают это изображения, переданные космическим телескопом Хаббл (Hubble Space Telescope). На них видны струи - то ли воды, то ли водяного пара. Будто бы тут работают гейзеры колоссальной силы. Струи поднимаются на высоту 200 километров. То есть, прямо в космос.

Астрономы следили за поведением Европы несколько лет - начиная с 2012 года. Наблюдения, которые вела команда под руководством Уильяма Спаркса (William Sparks) из Института космического телескопа (Space Telescope Science Institute (STScI) in Baltimore) в 2014 году подтвердили: извержения существуют. Более того, возникают периодически. Спаркс с коллегами увидели их силуэты, разглядывая Европу, проходящую по диску Юпитера.

Фото гейзеров на Европе.

Уже мало, кто сомневается, что извержения океан, который находится под толстым — порядка 30 километров - слоем льда Европы. Фонтаны, похоже, бьют из трещин в ледяной корке, которые периодически открываются под действием приливных сил Юпитера. Трещины хорошо видны.

Примерно так представляли себе европейские гейзеры в НАСА.

Все это позволило Джоффу Йодеру (Geoff Yoder) из научного департамента НАСА (associate administrator for NASA’s Science Mission Directorate in Washington) заявить на специальной пресс-конференции, собранной по поводу европейских гейзеров: «Мы считаем океан Европы одним из самых многообещающих мест в Солнечной системе в том смысле, что тут могут существовать условия, пригодные для возникновения и поддержания жизни».

По приблизительным подсчетам, воды в европейском океане очень много - в два раза больше, чем в земных океанах. Глубина е- просто фантастическая по земным меркам — от нескольких десятков километров до сотен.

Ученые, конечно же, хотели бы узнать подробнее, что там за вода. Гейзеры упрощают задачу: можно не бурить скважины , а изучать воду, уже извергнутую на поверхность и выше.

- Анализируя выбросы, мы можем попытаться понять, есть ли в них живые организмы, - выражает надежду Спаркс.

Источником извергающейся воды считается океан Европы.

КСТАТИ

Три миллиона тонн инопланетян

Майк Браун (Mike Brown) из Калифорнийского технологического института в Пасадене (California Institute of Technology in Pasadena) и Кевин Хэнд (Kevin Hand) из НАСА (NASA's Jet Propulsion Laboratory, Pasadena), которые работали с мощным телескопом Кек II, установленном на Гавайских островах (Telescope Keck II on Mauna Kea, Hawaii) и его спектрометром OSIRIS, разглядели соль на ледяной корке Европы. Ее вполне могли принести фонтаны из подледного океана. Стало быть, он - океан - соленый. И близок по химическому составу к земному. Если верить спектральным данным, то в европейском океане содержатся сульфат магния, хлориды натрия и калия.

- Океан Европы и ее поверхность активно обмениваются химическими веществами, - говорит Браун. - Подобные процессы могут давать необходимую энергию для появления органических форм жизни.

С Брауном согласен Ричард Гринберг (Richard Greenberg) из лаборатории Луны и планет Аризонского университета (University of Arizona's Lunar and Planetary Laboratory at Tucson), который «нашел» кислород для европейцев.

Ученые доказал, что живительный газ образуется прямо на ледяной поверхности Европы в результате бомбардировки ее частицами солнечного ветра. Обогащенный лед трескается, смещается и попадает в океанские глубины из-за гравитационного воздействия гиганта-Юпитера - его приливных сил. В результате кислород постепенно насыщает воду.

По мнению Гринберга, сейчас в воде Европы кислорода не меньше, чем в земных океанах. Что бы набралось столько, потребовалось всего 2 миллиарда лет. Нынешнего кислорода достаточно для жизнедеятельности различных существ, похожих на земных медуз и креветок, общим весом в три миллиона тонн.