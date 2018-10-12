Овальное и похвальное: Что вы знаете о яйцах?
Ликуйте, любители кулинарии: 12 октября можно праздновать День яйца
- А вот так выглядят яйца патриотически настроенных кур-бодибилдеров!Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:
Праздник этот придумала Международная яичная комиссия (есть и такая!), собравшись в 1996 году на свою очередную конференцию. Еще бы: яйцо - штука важная, может, даже первичнее курицы. А что еще мы знаем о нем? Давайте попробуем выяснить с помощью этого теста.
1Чего боялся режиссер триллеров Альфред Хичкок?
.
Правильный ответ:Оказывается, есть болезнь, связанная с яйцами, - овофобия, боязнь овальных предметов. Ею и страдал Хичкок, причем особенно сильно он боялся яиц и никогда не заказывал даже омлета. По статистике, такой боязнью страдает 1 из 1000 взрослых людей на планете.
2По одной из версий психологов, дед с бабой в сказке про Курочку Рябу плакали над золотым яйцом, потому что:
.
Правильный ответ:Как считают любители психоанализа, дед с бабой заплакали от того, что осознали свою старость и слабость. Курочка, увидев, что порадовать стариков золотым яичком не получилось, пообещала им простое: его по крайней мере можно будет спокойно разбить и съесть.
3Самое большое птичье яйцо может снести:
.
Правильный ответ:Самое большое в мире птиц яйцо у страуса - 15 - 20 см. Правда, в 2010 году курица по кличке Гарриет решила потягаться со страусом и снесла яйцо, которое попало в Книгу рекордов Гиннесса: 23 см! Ну а самое маленькое в мире птичье яйцо у колибри - всего 12 мм.
4Из-за чего в романе Свифта «Путешествие Гулливера» началась война между Лилипутией и Блефуску?
.
Правильный ответ:Война между Лилипутией и Блефуску началась из-за спора, с какого конца разбивать яйцо. Сегодня выражение «вражда между тупоконечниками и остроконечниками» означает всякое бессмысленное противоборство на идеологической почве.
5Считается, что французский повар должен в первую очередь уметь:
.
Правильный ответ:Поскольку название омлету придумали именно французы (фр. оmelette - блюдо из слегка взбитых яиц, обжаренных на сковороде), то и от своих поваров они прежде всего требуют умения готовить этот самый омлет. Хотя изобрели его предположительно еще древние римляне.
6Почему в Китае красят яйца в красный цвет?
.
Правильный ответ:В китайской культуре яйцо символизирует жизнь. А красный цвет обладает мощной энергетикой. Китайцы считают: если подарить такое яичко младенцу, его жизнь будет счастливой и успешной.
7Кто считается лидером по потреблению куриных яиц?
.
Правильный ответ:Лидеры по потреблению куриных яиц - Мексика (примерно полтора яйца в день на человека) и Япония (одно). Японцы считают яйца очень полезными, а у мексиканцев их популярность обусловлена особенностями национальной кухни, где их применяют в большинстве блюд.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вместо яиц предпочитаете на завтрак овсянку? Тоже хороший вариант!
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Да вы знаток яичной истории и кулинарии! Поздравляем!
Поделиться