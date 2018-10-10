Заяц моей мечты: собачка нашла свою любимого плюшевого друга через интернет

СЕГОДНЯ 08:30 2018-10-10T08:49:33+03:00

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Эта история началась 7 октября. Евгений Лебедев, директор по маркетингу в интернет-компании, опубликовал в фейсбуке пост, никак с маркетингом не связанный.

«Ситуация такая, что в Икее закончились зайцы. Обычные такие зайцы, мягкие, с белым наполнителем. Казалось бы – обычная игрушка. Но не совсем.

Для моей собаки – это единственная игрушка, с которой он играет. Когда Джейка привезли нам домой, он в первые пять минут схватил зайца, спотыкался об уши, но упорно его нес и радостно грыз. За 4 года он сгрыз где-то 10 зайцев, ни одного стула или провода, только зайцы. Он играет с зайцем, спит с зайцем, бегает с зайцем.

Когда Джейка привезли домой, он в первые же пять минут схватил зайцаФото: Facebook

И вот, зайцев больше нет. Есть крысы, медведи и другие игрушки. Но это всё не зайцы. Собака с ними не играет, ему нужен его заяц, к которому он привык за 4 года.

Дорогая ИКЕА Россия - IKEA, верните, пожалуйста, зайцев или хотя бы скажите, где их взять. Может завалялись на складе? Я бы взял немного, штук 30.

P.s. Это всё не шутка, мне правда очень нужны Икеевские зайцы. Собакен без них грустит».

Пост быстро собрал две тысячи лайков и полторы сотни комментариев. Некоторые подозревали, что все это - не более чем пиар-акция магазина ИКЕА, но нет. Представители магазина вскоре объявились с довольно кислым комментарием: «Евгений, добрый день! Очень жаль, но бежевые зайцы ГОСИГ КАНИН вышли из ассортимента в начале этого года и более не выпускаются. Искренне надеемся, что Ваш домашний любимец сможет найти себе нового друга из других игрушек».

Но, как и было сказано, Джейку не нужны другие друзья. В ассортименте ИКЕА появились зайцы с другим дизайном, но, с точки зрения собаки, это были неправильные зайцы.

Cобачка нашла свою любимого плюшевого друга через интернетФото: Facebook

Зато огромное количество людей предложило Евгению свою помощь. Снятые с производства зайцы успели расползтись по тысячам семей, и до сих пор хранятся там во вполне приличном состоянии. Появилось много комментариев типа «Есть один заяц, с удовольствием отдам». Выяснилось, что раритетных зайцев можно найти в интернет-магазинах: «Во французском «Амазоне» еще четыре штуки осталось!» Искомые игрушки обнаружились также в Новой Зеландии, хотя доставка оттуда «может оказаться золотой». Зацев пытались найти в Японии и Германии, в Израиле и Великобритании. (Потом выяснилось, что подержанных можно отыскать и поближе - на «Авито»). «Пост объединения мира!» - как заметил кто-то.

Люди делились своим опытом: у кого-то, как выяснилось, племянники тоскуют без исчезнувших из продажи лягушек, а у кого-то животные жить не могут без икеевских сов (комментаторы перепугались, что над ними тоже нависла угроза вымирания)… В адрес ИКЕА звучали одни укоры: «вполне могла бы заказать в Китае еще партию зайцев. Никогда не понимал этих менеджеров, отвечающих «у нас это закончилось»!

Но, похоже, без друга Джейк не останется: всем миром ему собрали целую кроличью ферму. Евгений добавил к комментарию апдейт: «Друзья, спасибо всем огромное за ваши отклики и готовность помочь! Кажется, что уже нашли необходимое количество зайцев на ближайшие года. Это замечательная реакция замечательных людей!) Спасибо!»