2018-10-10T10:01:18+03:00
Звезды

Сергей Безруков отправил внебрачных детей жить в Великобританию

Отец актера рассказал о том, как складываются их отношения с новой женой артиста Анной Матисон
Ирина СУХАНОВА
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Сергей Безруков и Анна Матисон поженились в 2016 году.Сергей Безруков и Анна Матисон поженились в 2016 году.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сергей Безруков 18 октября отметит 45-летие: накануне юбилея Первый канал снял документальный фильм об артисте «И снова с чистого листа». Почти две недели съемочная группа канала следовала за актером по всей стране в режиме его плотного гастрольного графика: Сергей давал спектакли в Иркутске, Калуге, Санкт-Петербурге и везде неизменно собирал аншлаги. Помимо этого – репетиции, съемки, прогоны в театре: как признаются создатели фильма, Безруков живет в безумном ритме. Съемочная группа побывала дома у Сергея и его жены, режиссера Анны Матисон, которая впервые со дня свадьбы рассказала о своей жизни с актером. Супруги поженились в марте 2016 года, у них растет дочь Маша. Сейчас Анна ждет второго ребенка.

По словам актера, он впервые по-настоящему влюбился в 42 года, когда встретил Анну (до этого Сергей был 15 лет женат на актрисе Ирине Безруковой, от которой ушел к Матисон). Анна подарила Безрукову дочь Машу: актер присутствовал на родах жены и, по его словам, чуть не умер от счастья. Лишь когда Сергей взял новорожденную дочь на руки, только тогда почувствовал себя настоящим отцом. К тому моменту у актера уже были дети – питерская актриса Кристина Смирнова родила Безрукову сына Ивана и дочь Александру.

О том, как складываются их отношения с новой женой Сергея Анной, съемочной группе рассказал отец артиста Виталий Сергеевич. Анна приняла внебрачных детей Безрукова как родных. В ноябре 2017 года они с Сергеем сводили Сашу и Ваню на премьеру ледового шоу Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта». Первый совместный публичный выход в свет Анны, Сергея и его старших наследников наделал тогда много шума. Судя по снимкам в Инстаграме, Анна нашла с детьми мужа общий язык, да и они приняли ее как вторую маму.

Анна приняла внебрачных детей мужа Сашу и Ваню как родных. Фото: Инстаграм.

Анна приняла внебрачных детей мужа Сашу и Ваню как родных. Фото: Инстаграм.

Сам актер говорит о внебрачных детях неохотно: во время беседы с Первым каналом Сергей упомянул, что Саша, Ваня и их мама сейчас находятся в Великобритании, при этом он регулярно с ними общается.

О том, что у Сергея Безрукова в Санкт-Петербурге растут внебрачные дети, стало известно в 2014 году. О Саше и Ване проговорился отец артиста Виталий Сергеевич во время телеинтервью. «Курносые, голубоглазые, красоты фантастической», - рассказал о внуках счастливый дедушка. Сергей тогда был женат на Ирине Безруковой, но их брак уже трещал по швам. Актер периодически ездил к родителям в Санкт-Петербург, навещая и детей. С их мамой Кристиной Смирновой Безруков познакомился на съемках фильма «Есенин».

- С появлением в моей жизни Ани и Машеньки многое изменилось, - ранее рассказывал Сергей Безруков в интервью «Комсомольской правде». - Я впервые по-настоящему почувствовал себя отцом. Да, у меня есть еще дети, и для многих это давно не секрет, как для моих родителей и моей жены Ани, которая приняла их. Но именно с рождением Машеньки я смог в полной мере ощутить отцовское счастье: быть при рождении, бессонные ночи, усталость (но счастливая!), первая улыбка, первый зубик.

s_bezrukovs_bezrukov
Съёмки...спектакли...работа...заботы...А СЧАСТЬЕ СИДИТ РЯДОМ И РАСКРАШИВАЕТ КАРТИНКИ!!!!!!!! И в этом смысл жизни!!!!! И в этом СЧАСТЬЕ!!!!!!! Чего и всем желаю,Дорогие мои,Хорррршие!
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- Других своих детей я также люблю, поддерживаю и помогаю, так что семья у меня теперь большая. Но мне по-прежнему не хотелось бы это особо афишировать - только для того, чтобы уберечь их от нездорового внимания, которое вредит развитию ребенка. Хочется, чтобы у них была нормальная судьба, без синдрома звездных детей, - признался артист.

Напомним, Сергей Безруков и Анна Матисон познакомились на съемках фильма «Млечный путь», режиссером которого выступила будущая супруга артиста. Анну и Сергея объединила страсть к творчеству – по словам окружения артиста, они оба очень креативные и влюбленные в кино, у них было много идей для совместных проектов. Рабочие отношения со временем перешли в иную плоскость и привели к браку.

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