NAUKA 0+: лекции Нобелевских лауреатов, интеллектуальные бои, фантастические шоу

СЕГОДНЯ 10:19 2018-10-10T10:32:04+03:00

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- Виктор Антонович, кого в первую очередь вы ждете на площадках фестиваля?

- Основная аудитория фестиваля науки – школьники. В прошлом году, например, их было 40% среди посетителей. 30% - составляли студенты, еще 15% - молодые специалисты.

Но наш фестиваль не зря называется NAUKA 0+. Наука не должна иметь возрастных ограничений. Самых маленьких мы стараемся заинтересовать. Школьникам – привить любовь к науке. Студентам – продемонстрировать перспективы работы в научной сфере. Молодым ученым – дать стимул для дальнейшего развития. Ученым – помочь рассказать о своих исследованиях и достижениях. А в целом посыл фестиваля - продемонстрировать достижения российских ученых и место науки в нашей жизни.

Программа фестиваля настолько разнообразна и масштабна, что здесь каждый найдет для себя много интересного. Даже самый маленький посетитель. На фестивале все можно и нужно трогать руками, что так любят делать дети. Они воспринимают все происходящее здесь как аттракцион, фокус.

Мы находим такие форматы, через которые сможем донести научный материал до юных посетителей. Например, в этом году у нас очень сложная тема – Megascience (крупные научные проекты мирового уровня – Ред.). Взрослые не всегда знают и понимают, что это такое. Не говоря уже о детях. Это навело нас на мысли о новых, еще более доступных формах подачи информации молодому поколению. Так родились идеи настольных игр и уличных экспозиций комиксов, в которых будет раскрываться тема Megascience.

Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий

- Есть ли разделение мероприятий по возрастам участников? Значит ли то, что мероприятие, которое рекомендовано взрослым, школьникам лучше не посещать?

- Да, есть события, для которых специально оговаривается возрастной ценз. Но я хочу подчеркнуть, что указанные ограничения носят рекомендательный характер. Организаторы и лекторы могут устанавливать возрастные ограничения в виду специфики предмета, предполагая, что материал будет понятен для лиц определенного возраста и уровня знаний. Но никто и никогда на фестивале не встанет на пути искреннего научного интереса.

Если школьник хочет посетить лекцию, предназначенную для студентов, он, без сомнения, может это сделать. И наоборот. Каждый посетитель фестиваля науки должен следовать за своим интересом, независимо от того, на какую целевую аудиторию рассчитано то или иное мероприятие.

Для школьников

- Какие события вы бы посоветовали старшим школьникам? Не только тем, кто уже увлекается какими-то научными исследованиями, но и тем, кто еще только решает кем быть.

- Прежде всего, я рекомендую всем: и школьникам, и студентам, и взрослым, посетить интерактивную выставку в Фундаментальной библиотеке МГУ. Это беспрецедентная экспозиция. Можете себе представить: на одной площадке можно будет увидеть все приоритетные на сегодняшний день проекты Большой Науки. Пообщаться с людьми, которые стояли у истоков международного научного сотрудничества, создавали эти проекты с нуля.

Основная аудитория фестиваля науки – школьники

Кроме того, советую посетить самую масштабную научно-популярную выставку в Экспоцентре на Красной Пресне. Здесь школьники смогут сами проводить опыты, эксперименты, участвовать в викторинах, конкурсах. Они почувствуют себя исследователями, инженерами и изобретателями.

Будут телемосты с Антарктической станцией «Восток», лабораторией ЦЕРН и Международной космической станцией.

Школьникам наверняка будут интересны кинопоказы в купольном кинотеатре в Шуваловском корпусе МГУ, многочисленные мастер-классы по всевозможным направлениям науки. В рамках «Дней без турникетов» можно будет посетить лаборатории университета, доступ в которые обычно закрыт.

Для студентов

- А что будет интересного для студентов? По-моему, тут важно, что ребята могут не замыкаться в той области, по которой получают образование, а послушают интересные доклады из других сфер науки. Это и кругозор расширит, и новые горизонты может открыть в изучении своей специальности.

- Одно из центральных событий для студентов – это лекция Нобелевского лауреата по физике 2017 года Кипа Торна, идеолога международного эксперимента LIGO. В ходе этого эксперимента с участием специалистов Московского университета, в 2015 году впервые были зафиксированы гравитационные волны.

Программа фестиваля настолько разнообразна и масштабна, что здесь каждый найдет для себя много интересного

В одном только Шуваловском корпусе МГУ будет работать 10 лекционных залов, где пройдет около 200 лекций по разным тематикам: авиация, космос, история, науки о жизни, искусственный интеллект и другие. Студенты смогут углубить знания в профильной для себя отрасли и посетить секции других направлений. Это важно, потому что в наше время интеграция, междисциплинарность в науке играет большую роль.

- Кто из ключевых спикеров будет выступать?

- Перед гостями фестиваля выступят лекторы из Норвегии, Великобритании, Италии, Германии, Польши, США, других стран. И, конечно, отечественные ученые. Например, академик Юрий Оганесян расскажет об открытии сверхтяжелых химических элементов. Профессор Владимир Кекелидзе прочитает лекцию о вызовах мегапроекта NICA, руководителем которого он является. Доцент физического факультета Оксфордского университета Андрей Старинец выступит с лекцией о кварк-глюонной плазме и гидродинамике черных дыр. Известный британский эколог Брайан Вильсон посвятит свою лекцию изменениям Северного Ледовитого океана. Выдающийся итальянский иммунолог, научный руководитель Humanitas University в Милане Альберто Мантовани прочитает лекцию об иммунотерапии рака. Эксперт Европейского космического агентства из Германии Лаура Винтерлинг расскажет о собственном опыте подготовки космонавтов к полетам. И по традиции, в день открытия фестиваля я прочту вступительную лекцию. В этом году она посвящена проектам мегасайнс и роли России в международной научной кооперации.

В бой идут одни ученые

- Будут ли использоваться такие современные форматы популяризации науки, как научные бои, лекции по типу TED, шоу?

- Безусловно. Для Фестиваля науки эти форматы стали уже традиционными. Большинство лекций и дискуссий проходят в формате TED Talks. Что касается научных шоу, уже во время церемонии открытия посетителей ждёт яркое мультимедийное научное представление.

В рамках фестиваля проходят всемирно известные научные шоу, как, например, «Шоу доктора Хала». В Экспоцентре состоится интерактивное шоу «Химические истории». Институт кристаллографии проведет на своей площадке научный квест «Шифры кристаллографии», который станет увлекательным путешествием по лабораториям института. Запланированы научные бои по психологии на факультете МГУ.

Очень важно, что предприятия, которые занимаются научными разработками, активно участвуют в фестивале. Ученым, в том числе начинающим, необходимо слышать и понимать актуальные запросы бизнеса, чтобы работать максимально эффективно и быть востребованными. Участвуя в фестивале, находят привлекательные инвестиционные проекты и ценные кадры. В этом залог развития отечественной науки и инновационной экономики.

Про билеты и интернет-трансляции

- Нужно ли платить за посещение мероприятий фестиваля?

- Нет, все официальные мероприятия фестиваля бесплатны.

- Будут ли выкладываться видео лекций и шоу? Не все физически смогут побывать на интересующих мероприятиях. И в первую очередь те, кто не живет в Москве.

- Да, мы уже несколько лет транслируем в интернете ключевые события фестиваля. Конечно, мы не можем охватить онлайн-трансляцией все события, это просто невозможно. Но наиболее значимые, уникальные лекции и шоу мы стараемся выкладывать в открытом доступе. А для тех, кто живет не в Москве, мы из года в год работаем над расширением географии фестиваля, чтобы этот праздник науки проник в каждый город России, в каждый дом.

Кстати. Фестиваль NAUKA 0+ проходит не только в Москве. В нем участвуют десятки городов и даже сел страны. Полное расписание можно посмотреть на сайте.