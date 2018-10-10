Вместе к цели: Волонтеры помогли особенным спортсменам принять участие в полумарафоне в Москве

СЕГОДНЯ 14:01 2018-10-10T14:01:54+03:00

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10 километров - это для вас много или мало? Для кого-то это расстояние - утренняя пробежка. А для них - настоящая история преодоления себя и маленький подвиг. Речь идет об особенных спортсменах. Они не могут бегать или даже просто ходить без посторонней помощи. Но кто сказал, что спорт - это не про них?

7 октября в Москве прошел полумарафон «Моя Столица». И в нем наряду с 6 тычяами обычных любителей бега приняли участие 15 тандемов Благотворительного Фонда развития инклюзии в спорте #БольшеЧемМожешь. Для них подготовили специальную дистанцию - не 21, а 10 километров.

Участники забега мечтают доказать - для спорта все равныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждый тандем - это маленькая команда. Параатлет на специальной беговой коляске и волонтер, помогающий своему товарищу.

Среди добровольцев был и известный российский футболист Александр Кержаков. Старший тренер юношеской сборной России по футболу пробежал 10 км в тандеме с Верой Телелейко.

a.kerzhakov11 Стартуем с Верой на 10ку))) #большечемможешь

Александр впервые увидел тандемы с беговыми колясками на сентябрьском Московском марафоне. Футболиста так вдохновил пример параатлетов и волонтеров, что он тоже решил присоединиться к движению:

- Я не ожидал, что руководство Фонда так быстро откликнется на мою просьбу, сказанную в интервью одному из телеканалов после Московского марафона. Очень рад быть сегодня здесь, бежать вместе с этими удивительными ребятами. Прекрасная атмосфера спортивного праздника. Я впервые бежал в тандеме, управлять беговой коляской оказалось не так сложно. Мы преодолели 10 км в тандеме с Верочкой, которая невероятно меня вдохновляла, давала заряд энергии на всю дистанцию. Я считаю, что каждый здоровый человек должен дарить частичку себя тем, кто в этом нуждается, и по мере возможностей заниматься благотворительностью, - рассказал Александр.

Александр Кержаков помог Вере Телелейко Фото: Светлана Аверина

Кстати, год назад в команде #БольшеЧемМожешь было всего три тандемами. За год их стало больше в пять раз - и это тоже маленькая победа!

Волонтеры и параатлеты подарили друг другу счастьеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Сложно описать словами эмоции, которые испытываешь, когда видишь яркие улыбки и горящие глаза параатлетов на дистанции! Люди, которых общество загоняет в рамки всевозможных ограничений, на самом деле обладают безграничными возможностями. Я рада, что Александр откликнулся на наше предложение пробежаться в тандеме. Это особенный день для наших параатлетов. Очень приятно осознавать, что известные люди поддерживают нас в развитии инклюзии в спорте! - говорит Светлана Томашевская, директор Благотворительного Фонда развития инклюзии в спорте #БольшеЧемМожешь.