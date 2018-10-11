Преступление и наказание: знаменитости получают за рукоприкладство штраф или условные сроки

СЕГОДНЯ 01:05 2018-10-11T01:46:37+03:00

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Сейчас вся страна обсуждает получал ли футболисты Кокорин и Мамаев реальный срок за две драки или это безобразное поведение сойдет им с рук. «Комсомолка» решила посмотреть, как поплатились их «звездные предшественники» за дебоши и рукоприкладство.

Валерий Николаев - штраф за «применение насилия»

Актер Валерий Николаев устроил в центре Москвы ДТП и пьяный дебош - удирал в своем авто от полиции, не внимая сигналам. В итоге стражам порядка пришлось разбить окна в его машине автоматами и насильно выволочь звезду «Дня рождения Буржуя» из-за руля. Также ему грозило уголовное наказание за «применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» - он, будучи не в адекватном состоянии, протащил на капоте машины сотрудника ДПС несколько метров. В итоге - штраф в 150 000 рублей.

Витас - штраф за ДТП и рукоприкладство

Певец Витас сбил велосипедистку в одном из московских парков. Попытался скрыться, но не успел - к нему подбежали полицейские. Виталий Грачев (настоящее имя артиста) начал материть стражей порядка, а на одного даже бросился с кулаками. По факту его оштрафовали на 100 000 рублей за «Применение насилия в отношении представителя власти».

Алексей Панин - штраф за дебош

Алексей Панин - главный дебошир отечественного кино. Он прям по краю ходит со своими выходками - то изобьет двух женщин в сельском магазине за то, что не узнали его, то на сотрудников полиции бросится. И это помимо его стандартных развлечений, например, хождения голым или поездки за рулем без прав. Но пока ему за все свои драки и бузу удавалось отделаться штрафами. Например, за дебош в отделении полиции он заплатил всего 35 000 рублей.

Актер Алексей Панин.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Владислав Галкин - 2 году условно за разгром кафе

Владислав Галкин в июле 2009-го устроил настоящий дебош в голивудском стиле. Артист потребовал от бармена заведения под названием «Кон-Тики» налить ему виски. Услышав отказ, Галкин начал разносить бар: сначала разбил стул о бурную стойку, потом достал травматический пистолет, и начал угрожать работникам бара. Приехала полиция, но разбушевавшийся актер не останавливался, ударив одного из стражей порядка по лицу. Актеру предъявили обвинения по статьям «хулиганство» и «нападение на сотрудников правоохранительных органов», а это, на минуточку, до пяти лет лишения свободы. В итоге Галкина приговорили к 2 годам условного срока с годом и шестью месяцам испытательного срока. Полтора года он должен был встречаться с участковым по месту жительства и беседовать с сотрудником, рассказывая о том, как себя ведет и чем занимается.

Марат Башаров - не наказан за избиение жены

Арест и внушительный штраф грозил и Марату Башарову, подай его бывшая жена заявление в полицию об избиении. История была громкая, но закончилась лишь разводом. Екатерина Архарова рассказала прессе, что звездный супруг сломал ей нос и выставил полуголую из загородного дома. Но заявление не написала - пожалела.

Марат Башаров и Екатерина Архарова расстались со скандалом и рукоприкладством.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Юрий Усачев - штраф за драку с полицейскими

На 40 000 рублей оштрафовали солиста группы «Гости из будущего» Юрия Усачева. Мужчина вступился за жену Христину Кузнецову, которую остановили гаишники. Женщина была выпивши, что не понравилось стражам порядка. Поэтому Усачев решил защищать ее кулаками, набросившись на полицейских. За что в итоге и получил штраф - тюрьмы удалось избежать, так как Юрий произнес в суде пламенную речь, где рассказал о том, что у него на попечении находятся двое несовершеннолетних детей.

БЫЛО ДЕЛО

Сергей Захаров, знаменитый певец советских времен, звезда фильма «Небесные ласточки» стал единственным, кто получил реальный срок за драку. Виной всему стала певица Людмила Сенчина, за которой ухаживал высокопоставленный чиновник. Как говорил сам Захаров, Первый секретарь Ленинградского обкома приревновал красавицу-Людмилу к певцу, хотя их связывала лишь нежная дружба. Но чиновник дал команду на расправу. Как-то в 1977 году 27-летний Срегей Захаров с друзьями пришли в ленинградский мюзик-холл, администратор заведения Кудряшов нагрубил артисту. Сначала шел разговор на повышенных тонах, потом началась драка. Через неделю после инцидента Захарова вызвали в полицию - оказывается, Кудряшов написал на него заявление, а сам лежит в больнице с тяжкими телесными повреждениями. Почти полгода шло следствие, все это время певец сидел в «Крестах» в ожидании приговора. Пресса раздувала скандал - выходили статьи под названием «Баритон разбушевался» и подробности из серии, как зарвавшийся пьяный артист избил тихого старичка, работающего в гардеробе, хотя Кудряшов был крепким мужчиной с разрядом по боксу.

Было заведено дело по статье «Прерывание служебной деятельности должностного лица», за что обычно дается условное наказание. Но, как говорил Захаров, на нем отыгрались, поэтому он получил реальный срок и год провел в тюрьме. После выхода на свободу ему пришлось практически заново сроить карьеру.