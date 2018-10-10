Иван Фетисов: Мы смогли показать всю рыбную отрасль России на одной площадке

СЕГОДНЯ 19:20 2018-10-10T19:25:23+03:00

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Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге, которая прошла в рамках работы Международного рыбопромышленного форума, по праву заняла место в одном ряду с такими крупными отраслевыми выставками как Seafood Expo Global в Брюсселе (Бельгия), Seafood Expo North America в Бостоне (США) и China Fisheries & Seafood Expo в Циндао (Китай). В этом году она привлекла не только крупных покупателей рыбной продукции, но и производителей оборудования, судостроителей. Застройкой выставочной площадки и приглашением участников занималась компания Expo Solutions Group. О том, в чем была особенность SeafoodExpo 2018 в мобильной студии «КП» рассказал генеральный директор отраслевого выставочного оператора Иван Фетисов.

- Какая особенность рыбной выставки в этом году?

- Выставка – это как организм. Мы ее разделили на две части. С левой стороны расположили всех, кто производит технику, оборудование для судов и судостроения, комплектации. Были судостроительные заводы - ОСК, «Невская судоверфь», «Пелла», «Окская судоверфь». В центральной части экспозиции размещены стенды рыбопромышленных компаний – «Норебо», «Дальрыба», ОРКЗ № 55, «Русская рыбопромышленная компания», ГК «ФОР», СЗРК, «Дикий улов», ПРК, «Сигма Марин», «Восток-1», ПБТФ, «Гидрострой», ФЭСТ, НБАМР, «Океанрыбфлот» и других. В результате выставка приобрела комплексный характер: от проектирования судов и подготовки специалистов до выхода в море, от промысла до глубокой переработки и до конечного потребителя. Цепочка длинная, но у нас получилось собрать ее целиком. И «вишенкой на торте» стал вход в виде огромного аквариума. Гостям и участникам очень понравилось.

- Что для вас значит рыбный форум?

- Вообще для меня как для отраслевого выставочника (мы обслуживаем только рыбную индустрию) это детище, которое растет очень хорошо. Сама выставка растет. И цель – это, наверное, популяризация отрасли в целом. На этой площадке встречаются все – судовладельцы, крупный бизнес, средний бизнес, мелкий бизнес. Нам удалось за эти четыре года совместно с Федеральным агентством по рыболовству превратить отрасль в модную, правильную, доносящую правильную информацию и для обычных граждан, и друг другу. Здесь встречаются профессионалы.

Участники выставки.Фото: Александр ГЛУЗ

- Как выбирали участников, по какому принципу?

- Не то, что бы выбирали. Это концепция выставки, она смешанная. Все, кто каким-то образом относится к рыбной отрасли, должны участвовать. И тогда сюда поедут посетители, те, которым не только нужно приобрести крупную партию рыбы, договориться о поставках, но и обсудить строительство новых судов или оснащение траулера. Это глобально! Есть еще одна такая выставка - Бостонская. Но я считаю, что мы встали вровень.

- Иван Андреевич, какую рыбу вы сами покупаете? Какую посоветуете?

- Я покупаю селедку, палтус, фарш минтая (котлеты вкусные из него получаются), филе трески. Некоторые вещи забыты. Почему сейчас такая проблема, что люди покупают мало? Люди не понимают. Для любого человека красная рыба – это просто красная рыба. Это не горбуша, это не кета, это не чавыча, это просто красная рыба зачастую соленая. Мы все вместе, включая участников выставки, включая Федеральное агентство по рыболовству, должны донести, что у нас много видов дикой хорошей рыбы, что из нее можно готовить, с чем и как есть.

- Что может способствовать росту потребления?

- Маркетинг! Если посмотрите, государство на данный момент доносит до всех, что рыбу надо есть, это полезный и вкусный продукт. Ведь никто не обращает внимания, что курица, например, есть дорогая, а есть дешевая. Никто не спрашивает, почему эта дешевая. Все думают: ну, значит деревенская. То есть это маркетинг глобальный. То, чем мы занимаемся, это глобальный маркетинг, глобальное продвижение рыбы и всей индустрии. Мы доносим до людей, что существует такая отрасль, в ней надо разобраться, ее надо понять. Существует дорогая рыба. До человека нужно донести, какие питательные вещества, сколько содержится тех или иных веществ. Все упирается в маркетинг.

Рыбаки показали товар лицом.

- Какие у вас планы на будущее?

- Все больше и больше доносить до людей. Перспективы – это развитие выставки. У нас это не единственный проект. У нас есть проект в Циндао в Китае, я считаю, мы успешно его ведем. А также проект в Брюсселе. Мы изучаем наш рынок, изучаем рынок за рубежом. Для того чтобы наши компании участвовали в выставках, нужно что-то еще и от себя отдавать. Невозможно что-то все время брать, ты должен работать и на них. Тогда получится симбиоз. Наши компании, наши участники выставки – это семья. Ты живешь в семье, ты в нее вошел.

Напомним, II Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий прошли в Санкт-Петербурге с 13 по 15 сентября. Собрались представители бизнеса, органов власти, экспертного сообщества из более 60 стран — чтобы обсудить актуальные темы отраслевой повестки. Среди них - рациональное освоение ресурсов Мирового океана, обеспечение устойчивого рыболовства, глобальной продовольственной безопасности.

Министр сельского хозяйства РФ Николай Патрушев и глава Росрыболовства Илья Шестаков осматривают выставку.Фото: Александр ГЛУЗ

На Конференции «Наша рыба: стратегия продвижения отечественной рыбной продукции на российском рынке» эксперты попытались разобраться в том, что сегодня можно предложить покупателю и какой товар он ждет от рыбной отрасли. Организаторами секции выступили Росрыболовство, Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) и Издательский Дом «Комсомольская правда», который весь год в информационном поле ведет проект «Наша рыба».