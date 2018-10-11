Круче молодых красоток: 60-летняя Шэрон Стоун вернулась к 41-летнему возлюбленному

СЕГОДНЯ 01:15 2018-10-11T02:01:33+03:00

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Новость о том, что Шэрон Стоун и ее бойфренд, 41-летний бизнесмен Анджело Боффа расстались, появилась в западных таблоидах летом. «Ну да, понятно, 19 лет разницы – парень просто решил переключиться на молоденьких», - вздыхали поклонники актрисы и говорили: наша Шэрон в свои 60 все равно лучшая! Похоже, Анджело тоже это осознал – и вернулся к возлюбленной. Пара провела вместе романтические каникулы в Испании, на острове Майорка. Анджело и Шэрон катались вместе на яхте, загорали на пляже и совсем не скрывались от папарацци. Актриса выглядит совершенно счастливой, а в ее Инстаграме впервые появилась совместная фотография с Боффа. До сих пор голливудская звезда ни разу не афишировала свои отношения с молодым любовником. И вот теперь решила, наконец, поделиться своим счастьем с поклонниками.

На снимке Шэрон и Анджело лежат в обнимку на палубе яхты, любуясь средиземным морем. Голова швейцарца покоится на берде Шэрон, картинка выглядит совершенно идиллически.

- Уик-энд в раю, - подписала снимок Стоун.

sharonstone Weekend in paradise

Шэрон и Анджело впервые заметили вместе в марте этого года, когда актриса отмечала 60-летие. Именно тогда стало известно, что голливудская дива закрутила роман с горячим мачо на 19 лет младше нее. Папарацци застали влюбленную парочку на пляже в Майами. Шэрон и ее избранник — атлетически сложенный брюнет — загорали в компании приятелей. Время от времени бойфренд актрисы нежно обнимал ее за талию и целовал в губы. Так что у наблюдавших за ними издалека папарацци не осталось никаких сомнений — это любовь.

Отношения бизнесмена и звезды кино развивались настолько стремительно, что Анджело, по словам окружения, был готов жениться на Шэрон. Но она решила не торопить события и просто наслаждаться счастьем с молодым любовником. А потом и вовсе пришла новость о том, что пара якобы рассталась – Анджело собрал вещи и съехал из особняка Шэрон в Лос-Анджелесе. Но то ли слухи оказались непроверенными, то ли Стоун и Боффа снова сошлись – но теперь они вместе и счастливы как никогда.

Бофренд на 19 лет младше звезды, но разница в возрасте его совершенно не смущает.Фото: EAST NEWS

Анджело Боффа занимается торговлей недвижимостью. С голливудской дивой он познакомился зимой в Швейцарии в Санкт-Морице, куда отправился с деловой поездкой. Анджело богат, его состояние оценивается миллионами евро.

Напомним, Шэрон воспитывает троих приемных сыновей, у нее есть кот и собака. В 1998—2004 годах Стоун была замужем за вице-президентом и редактором газеты «San Francisco Chronicle» Филом Бронштейном. После свадьбы супруги усыновили мальчика Роэна (сейчас ему 17 лет). Уже в разводе Шэрон усыновила ещё двоих мальчиков — Лэрда Вонна Стоуна (12 лет) и Куинна Келли Стоуна (11 лет). До того, как в 2000 году впервые стать матерью, актриса перенесла несколько выкидышей. Но желание быть мамой перевесило все, и сейчас Шэрон признается, что ее сыновья – смысл ее жизни.