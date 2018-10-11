Дневник полицейского: "Риту Грачеву участковый не спас бы. Муж все равно отрубил бы ей руки"

СЕГОДНЯ 01:17 2018-10-11T01:43:33+03:00

Сергею Ерохину (назовем его так) 34 года. Больше десятка лет работает оперуполномоченным, а проще говоря, участковым, в одном из столичных районов

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«Дневник московского участкового» в одной из групп в интернете начал вести несколько лет назад.

Он дал разрешение «Комсомолке» на публикацию фрагментов.

«ДЕМОНЫ ЛЕЗУТ ИЗ РОЗЕТКИ»

«Среди участковых - бешеная текучка! Причины? Ну, во-первых, - сложная работа при не самой высокой для Москвы зарплате. На руки получаешь около 50 тысяч рублей. Но при этом пашешь как лошадь. Официально мы все работаем с 9 часов утра до 18.00. Но по факту раньше 9 часов вечера я редко домой прихожу. И в выходные. Больше всего времени уходит на оформление бумаг, отписки и проверку самых бредовых жалоб.

Осенью и весной и так вал сообщений. А после введения единого телефонного номера экстренных служб 112 наступил настоящий адок. Нам теперь переадресовывают все самые сумасшедшие звонки.

Один пенсионер просит прийти, потому что к нему в квартиру «демоны лезут из розетки». Еще одна бабушка просто просит покормить ее, потому что она не может выйти за хлебом.

При чем тут полиция? Где органы опеки?

Чаще всего вот такие пустые вызовы, которые занимают кучу времени, а выхлопа ноль - про шум у соседей. В Законе о тишине прописано, что нельзя шуметь с 23.00. Но звонок поступает, скажем, в шесть часов вечера. Человек жалуется, что у соседей громко играет музыка. И нет бы оператору из службы 112 сразу напомнить ему, что Закон о тишине касается шума в такое-то время, так нет - звонок все равно переводят нам. А я обязан реагировать. Бегу на адрес. Заявителю объясняю, что в такое время сосед имеет право слушать музыку, да. Тот разводит руками: ну так бы сразу и сказали. Но на этом ничего не заканчивается. Если жалоба зарегистрирована, я обязан опросить заявителя, взять пояснение у другой стороны, побеседовать еще как минимум с двумя соседями. А если ночной вызов, то все еще сложней. Ты уже в отделе оформляешь бумаги, направляешь их в Роспотребнадзор. Штрафовать или нет - это уже там решают. Понятно, что в большинстве случаев я или любой другой участковый оформляет все по-быстрому, мол, источник шума пропал еще до приезда сотрудника полиции...»

КАК НАДО И КАК В ЖИЗНИ

«На моем участке живет около 8 тысяч человек (при норме около 5000). Но при этом из-за текучки действующим сотрудникам могут добавить еще один участок. Пока не придет новый сотрудник. Новый - это либо из регионов, со своими тараканами человек, либо совсем молодой, только из университета МВД. Романтик! Ему там преподаватели пять лет талдычили, как должна быть устроена служба сотрудника полиции. А тут он вдруг узнает, как все происходит на самом деле. Навскидку, примерно треть молодых участковых отсеивается в течение первых же полутора-двух лет службы. Тяжело!»

ТЕЛЕФОННАЯ ПРОФИЛАКТИКА

«У каждого оперуполномоченного на участке есть несколько категорий граждан, которые входят в так называемые профилактические группы. Ранее судимые, алкоголики, наркоманы. Еще те, кто получил по суду не реальный срок, а ограничение свободы - человек обязан ночью быть дома, также ему запрещено посещать увеселительные мероприятия.

Правда, у меня вот этих, последних, на участке сейчас нет. Зато сидевших и состоящих на учете - хватает.

Мы должны посещать их каждые полгода (проводить «профилактические беседы»), но начальник требует чаще - каждые три месяца. По всем бегать времени нет. И ты просто звонишь по сотовому. «Ты где? Дома?» - «Ну да». - «Все хорошо?» - «Да». - «Пока». А где он реально находится, не знаешь.

В газете читал статью смешную - якобы всех сидевших за изнасилования и педофилию участковые должны проверять чуть ли не каждую неделю, соседей опрашивать об их поведении. Иначе будут рецидивы.

Но это нереально!

Да, я знаю, по каким статьям сидели мои «профилактические». Но я же не могу за ними целыми днями ходить. Да и какие у меня полномочия? Человек отсидел назначенный судом срок. Что ты ему можешь предъявить? Что он дома не ночует?

Такая же история с «оружейниками» - владельцами гражданского и охотничьего оружия. Чаще всего общение только через звонок. «В сейфе ствол хранишь?» - «Ну да». - «Хорошо».

ТРИ ТЫСЯЧИ - ЗА АДРЕС ТРУПА

«Пару лет назад в соседнем округе задержали участкового, который сливал информацию об усопших ритуальным агентам. Именно участковые ездят на оформление всех обнаруженных тел, это правда.

Девять из десяти - это не криминал, а умершие в своих квартирах старички. Один из наших начальников наказал всем участковым советовать родным покойных для организации похорон одну и ту же контору. Сначала это был негласный приказ. Потом за это стали платить. Три тысячи рублей, если клиент в итоге выбирает эту контору.

Тошно эти деньги брать. Но беру».

«У ЛЮБОГО НАЙДЕТСЯ В РАБОТЕ КОСЯК, ЗА КОТОРЫЙ МОЖНО ЗАВЕСТИ ДЕЛО»

«Громкая была в Подмосковье история про ревнивого мужа, который отрубил жене руки (подробности истории Риты Грачевой - на kp.ru). В Серпухове на участкового завели уголовку. За месяц до того женщина, Маргарита Грачева, приходила к нему, писала заявление, что муж вывозил ее в лес и приставлял к горлу нож. А участковый делу не дал ходу.

Если со стороны обывателя рассуждать, участковый - козел последний.

Но как человек из системы, я понимаю, как это было. По своей практике знаю - 95 баб из ста пишут заявление, а через сутки забирают обратно. Посидит, подумает - а если посадят «милого», кто кормить детей будет, и все в таком роде.

А ты, если заявление принял, должен проводить проверку, опрашивать людей. Куча заморочек, кучу бумажек нужно отписать. На этой работе ты реально черствеешь. Приходит к тебе очередная женщина. А ты пытаешься ее развести, чтобы не писала заявление.

Крайними оказываются участковые. Извините, а где же суд?

У нас в районе участковый три раза возбуждал дела на одного и того же дебошира - «побои». Там реальный срок до двух лет светит. Но судьи дважды давали условку. Мужик продолжает жить в квартире с той же женой, которую лупит. И снова повторяется. Она опять к нам. Реальный срок только на третий раз дали - один год.

Я уверен, что участковый ту девушку, Грачеву, от расправы мужа с топором не спас бы. Этот гад ей все равно отрубил бы руки! Если он на такое пошел, его бы факт возбуждения дела не остановил.

Если начистоту, практически у любого участкового найдется в работе косяк, за который можно завести дело».

БЕГИ, НЕЛЕГАЛ, БЕГИ!

«Адреса, где зарегистрировано много приезжих, известны заранее. Где-то ФМС сообщает, где-то местные жители. Идешь с проверкой, 3 - 4 ребят участковых. На квартире - двадцать узбеков.

Забираем во время операции «Мигрант» весь этот табор, ведем в отдел, там откатываем пальцы, пробиваем по базе.

С нормальными документами - от силы 30 процентов. У остальных регистрация по левым адресам, нет разрешения на работу. Я всегда удивляюсь. Как они находят людей, которые их прописывают в свои резиновые квартиры. Обычно это алкаши. Берут по паре тысяч с человека за прописку, чтобы на несколько бутылок хватило. Ни фига не думают. А там за фиктивную постановку на учет минимальное наказание - штраф от 100 тысяч рублей. Или реальный срок.

Берут ли за отмазку нелегалов? Угадайте с трех раз.

Взяточник я? Не будем о грустном. Одно могу сказать точно. Люди, которые работают в полиции, делятся на две категории. У кого-то вообще нет никаких принципов. А кто-то понимает, что прежде всего он мент. На какие-то незначительные вещи он может закрывать глаза. Но никогда не отпустит за бабки убийцу или насильника...»

«МЕЖДУ «ЗЕМЛЕЙ» И КАБИНЕТАМИ - ПРОПАСТЬ»

«Я шел в полицию, чтобы честно помогать людям. Это на самом деле очень крутое ощущение, когда ты идешь по улице на своем участке, тебя жильцы узнают, бабушки начинают что-то рассказывать.

Но это все на какое-то мгновение.

А в основном ты всегда в таком состоянии, что на нормальные дела нет никакого времени. Полдня бумажки оформляешь. Быстрее, быстрее, чтобы все вовремя отдать начальству. Потому что за просрочку могут выговор влепить, дежурство внеочередное назначить. Самому противно. Ты людям помогаешь или как? Ты давал присягу, столько лет учился. Ради чего?

Между людьми в высоких кабинетах и теми, кто работает на «земле», огромный разрыв.

Те, кабинетные, ни черта не представляют, что происходит на местах. Они только задают нам темп, присылают какие-то цифры, показатели, к которым надо стремиться, ставят задачи. Иногда еще приходят проверки. У тех - своя палочная система. Надо столько-то нарушений найти. Их задача - не исправить, а наказать».

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

К вам участковый на помощь приходил?

Александр СЕМЕННИКОВ, депутат Мосгордумы:

- Когда у сына-школьника отобрали телефон, помог участковый: хулиганов нашли и телефон вернули. В нашем подъезде висит объявление с номером мобильного телефона участкового. Раз в год он отчитывается о своей работе на собрании жильцов.

Герман САДУЛАЕВ, писатель:

- Однажды в далекой юности я сломал дверь, чтобы спасти девушку. Участковый меня забрал. Очень вежливо. А потом пришла девушка. Все объяснила. И участковый меня отпустил. Спасибо большое!

Максим АЛЕКСЕЕВ, предприниматель:

- Не знаю, что и сказать... У нас развешаны номера охраны дома, диспетчерской, ТСЖ. Телефона участкового не видел ни разу. И его самого тоже. Может, он просто на нашу охрану надеется? Кстати, она приходит на любой вызов: шум, музыка, ремонт и так далее.

Роман ПЛЮТА, глава общественной организации «Православный союз»:

- Когда я занимался социальным служением в своем церковном приходе, наш участковый помогал нам находить брошенных и одиноких стариков.

Эдуард БОЯКОВ, театральный режиссер:

- К нам недавно участковый приходил знакомиться, оставил визитку, был очень деликатен. Идеально, когда ты знаком со своим участковым, но его помощь не требуется.

Ольга МОИСЕЕВА, преподаватель:

- Однажды мою соседку бессовестно оболгали. Сказали, что она на работе находится пьяная. Пришел участковый. Плачущую соседку успокоил, а лжеца под белы рученьки доставил в отделение и оформил на него протокол.

Екатерина ГЕЙЗЕРИХ, сценарист:

- Соседи шумели по ночам, и наши увещевания не помогали. Тогда мы обратились в полицейский участок. На следующее утро нам позвонила соседка и испуганным голосом извинилась за неподобающее поведение. Знаем нашего участкового - добрый и порядочный человек. Уверены, что это он настоял на извинениях, ведь у соседей не было нашего телефона.

Кристина, читательница сайта KP.RU:

- В нашем доме все люди - законопослушные. Может быть, поэтому своего участкового я не видела в лицо. Не хочется верить, что он просто прогуливает свою работу.