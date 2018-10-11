2018-10-11T10:36:45+03:00
Звезды

Ирина Горбачева развелась с мужем

В жизни актрисы были такие же семейные кризисы как в фильме «Аритмия»
Ольга АНТОНОВА
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Григорий как будто исчез из жизни звезды «Аритмии»Григорий как будто исчез из жизни звезды «Аритмии»Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Еще 1,5 года назад в соцсетях Ирины Горбачевой на фото частенько появлялся ее супруг – Григорий Калинин. Пара вместе записывала смешные видео, муж снимал танцы актрисы на телефон, комментировал ее посты. А потом вдруг Григорий как будто исчез из жизни звезды «Аритмии». Сейчас можно предположить, что именно тогда в семье молодой актрисы и случился кризис, который спустя время и привел к разводу.

Как пишет издание «7 дней», ссылаясь на анонимный источник из окружения пары, молодые люди уже несколько месяцев не живут вместе. Ирина и Григорий успели официально оформить развод спустя три года после свадьбы. Калинин удалил супругу из друзей в социальных сетях и убрал все ее фотографии из своего блога.

В марте 2015 года пара сыграла оригинальную свадьбу Фото: Instagram.com

В марте 2015 года пара сыграла оригинальную свадьбуФото: Instagram.com

Напомним, актеры познакомились восемь лет назад и уже через два дня после знакомства начали жить вместе, просто потому что порознь существовать не могли. В марте 2015 года пара сыграла оригинальную свадьбу. Для самого важного дня невеста выбрала не белое, а черное платье. Горбачева не скрывала, что в их браке были проблемы, однако информацию о разводе она пока не комментирует. Возможно, постарается не делать это в дальнейшем.

Ирина известна не только как актриса, сначала девушка стала популярна благодаря своим юмористическим скетчам, где играла разных персонажей. Например, животных Мишу и Лёву. По её словам, муж поддерживал все кривляния и безумства и охотно в них участвовал. Скетчи они записывали на видео и публиковали в инстаграме, где те быстро набрала популярность. Девушку заметили кинопродюсеры и пригласили на пробы.

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