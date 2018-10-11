В Ленинградской области магазинам запретят торговать алкоголем на разлив в ночное время

СЕГОДНЯ 16:35 2018-10-11T16:32:46+03:00

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В Ленинградской области собираются запретить магазинам-алкомаркетам продавать спиртное на разлив по ночам. В ближайшее время депутаты Законодательного собрания рассмотрят соответствующие поправки в региональный закон. Инициатором изменений выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Хотя по закону магазины не имеют права торговать алкоголем в ночное время, многие недобросовестные продавцы маскируются под заведения общепита и продают горячительное на разлив. По мнению Александра Дрозденко, неправомерную деятельность алкомаркетов необходимо пресечь, причем не только на региональном, но и на федеральном уровне. Глава Ленинградской области направил первому вице-премьеру РФ Антону Силуанову предложение внести в федеральный закон изменения, уточняющие требования к организациям общественного питания.

- На сегодняшний день продажа алкоголя в ночное время доступна только ресторанам, кафе, буфетам, барам. К сожалению, в последние годы и магазины розничной продажи алкоголя стали пользоваться такой «привилегией», маскируясь под общепит, - констатирует Александр Дрозденко. - Конечно, такие вопиющие нарушения не остались без внимания жителей региона. Нечистые на руку предприниматели, торгующие в розлив по ночам, стали объектами жалоб со стороны населения. Полагаю, что решать эту проблему необходимо комплексно. Уверен, что подготовленные законодательные инициативы найдут поддержку как на региональном, так и на федеральном уровне.

По мнению Александра Дрозденко, неправомерную деятельность алкомаркетов необходимо пресечь не только на региональном, но и на федеральном уровне. Фото предоставлено пресс-службой алминистрации Ленинградской области.

Губернатор предложил жителям Ленинградской области и органам местного самоуправления самим определять расстояние, ограничивающее удаленность точек продажи алкоголя от образовательных учреждений и жилых домов. В качестве минимального барьера глава региона порекомендовал установить расстояние в 50 метров. Сейчас в Ленинградской области действует запрет на розничную продажу алкоголя с 22 до 9 часов. Полностью запрещена продажа спиртного 1 июня (в Международный день защиты детей), 27 июня (в День молодежи) и 1 сентября (в День знаний).

Александр Дрозденко подчеркнул, что следующий 2019 года в Ленинградской области объявлен Годом здорового образа жизни. Решив давно наболевший вопрос с продажей алкоголя на розлив в ночное время, регион, таким образом, покажет позитивный пример всей стране.