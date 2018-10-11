Ченнинг Татум встречается с певицей Джесси Джей

СЕГОДНЯ 15:55 2018-10-11T16:09:31+03:00

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Вы только посмотрите, на фото бывшей супруги Ченнинга Татума – Дженны Даван и его новой любови - Джесси Джей! Они же очень похожи, что еще раз доказывает, что звезда «Удача Логана» даже в выборе женщин очень постоянен. А тем временем, о свежем романе красавца-актера гудит весь Голливуд. Ведь поймать его в свои девичьи сети мечтали многие актрисы, но актер, кажется, серьезно влюблен в Джесси. Все свободно время парочка проводит вместе, устраивает романтические вечера, выбираются на свидания в другие города. На днях, вместе ездили в Сиэтл, чтобы немного побыть вдвоем между съемками и выступлениям. А еще ранее их видели в Солт-Лейк-сити.

"Кажется, они только начали встречаться. Много улыбаются, держатся за руки. По всему видно, что они хотят лучше узнать друг друга и проводить вместе как можно больше времени", заявил один из очевидцев портала Е!.

Ченнинг и Дженни Даван встречались 12 лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фанаты тут припомнили, что Ченнинг и Джесси знакомы давно. Еще в 2015 году на премии MTV Movie Awards Джесси вручала Ченнингу премию как "Лучшему комедийному актеру" за роль в фильме "Удача Логана". Однако тогда Татум еще был женат на актрисе Дженне Даван.

Ченнинг и Даван встречались 12 лет, и девять из них они женаты. У актеров есть пятилетняя дочь Эверли. Несмотря на развод, они по прежнему остаются друзьями. В июльском интервью журналу Women’s Health 37-летняя Дженна Деван признавалась, что тяжело перенесла развод, но сейчас считает его благом. Дженна уверена, что он таким образом получила возможность двигаться дальше и узнать о себе много нового.

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Оказалось, что 38-летний Татум остался недоволен своей актерской карьерой. По словам его приятеля, он не раз жаловался друзьям, что остановился в развитии как актер. Его посещала мысль уйти из киноиндустрии и начать играть на сцене. По этой причине он уговаривал Дженну уехать из Голливуда и поселиться в Нью-Йорке. Однако у Дуан карьера складывалась хорошо, и уезжать она отказалась. Это и привело пару к разводу. (подробности)