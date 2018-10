Астрономы: за полтора месяца инопланетяне выходили на связь 19 раз

СЕГОДНЯ 16:20 2018-10-11T16:19:11+03:00

О поимке сразу 19 так называемых «сигналов от инопланетян» объявили австралийские астрономы из Технологического университета Суинберн (Centre for Astrophysics and Supercomputing, Swinburne University of Technology, Hawthorn, Victoria, Australia) — в журнале Nature опубликована соответствующая статья. Засекли сигналы в обсерватории в Западной Австралии (CSIRO radio telescopes in Western Australia).

Речь идет о быстрых радиоимпульсах (fast radio bursts — FRB) — вспышках излучения колоссальной мощности, которые держат ученых в недоумении вот уже более 10 лет. С тех пор, как впервые были обнаружены.

Природа сигналов загадочна. Науке пока не известны астрономические объекты, которые могли бы их генерировать. Поэтому термин «сигналы от инопланетян», придуманный в шутку, может оказаться правильным. Ведь даже серьезные астрофизики не исключают, что эти самые FRB имеют искусственное происхождение. И представляют собой продукты технологической деятельности некой высоко развитой внеземной цивилизации.

Нынешние 19 импульсов удалось поймать примерно за полтора месяца наблюдений. Ни один их них не повторился.

Как уверяет руководитель исследований Райан Шэннон (Ryan Shannon) , сигналы поступили из другой — очень далекой галактики, расположенной почти в 4 миллиардах световых лет от Земли.

Не у всех радиовспышек одинаовые характеристики

Откуда конкретно сигналят? Астрономы берутся точно определять источники FRB после того, как получат в свое распоряжение строящийся гигантский радиотелескоп, который получил название "Квадратный километр" (Square Kilometre Array - SKA). Именно столько - квадратный километр - будет составлять суммарная площадь нескольких тысяч антенных тарелок одной из систем. Помимо нее будут и другие, работающие в нескольких частотных диапазонах. Это позволит пеленговать сигналы с точностью до тысячной доли градуса. Что, в итоге, приблизит разгадку их природы.

Пока же складывается впечатление, что FRB — далеко не редкое явление. К такому выводу пришли астрономы, работающие по программе поиска внеземного разума (Search for Extraterrestrial Intelligence — SETI). Анализируя данные, полученные с помощью радиотелескопа Green Bank Telescope — это 400 терабайт накопленной информации, они выявили десятки быстрых радиоимпульсов. Более того, artificial intelligence (AI) — искусственный интеллекта (ИИ) в 72 из них распознал «разумное начало» .

