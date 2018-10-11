Галина Боб из сериала «Деффчонки» рассказала, как после родов скинула 18 килограммов

СЕГОДНЯ 16:38 2018-10-11T16:42:46+03:00

При этом, актриса не занимается спортом и не сидит на диетах

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Одна из самых ярких звезд сериала «Деффчонки», 32-летняя Галина Боб воспитывает двоих сыновей от режиссера ситкома Сегрея Корягина. Старшему Льву три года, а младшему Андрею всего год. И понятно, что все время сейчас артистка посвящает детям. Боб на время оставила актерскую карьеру до той поры, пока мальчики не подрастают и она будет спокойна за них, уезжая на съемки.

Но при этом как любой женщине, а тем более, актрисе Боб хочется выглядеть красивой и подтянутой, и надо отметить, что всего через год после родов Галине это удалось. Она похудела на 18 кг. Секретом столь стремительного похудания сама звезда ситкома поделилась в инстаграме.

После родов актриса похудела на 18 кг.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Я не ведьма. Я не занимаюсь спортом, я ем так, что муж всё время предлагает мне раздобыть „чувство меры“. Просто двое детей-это и есть спорт и диета. Ты как бы всегда в тонусе! И поесть можно только со скоростью ракеты, сколько успел, столько и съел», — написала Галина. Она также заметила, что важно «не заморачиваться на жирах» (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.)

Галина Боб воспитывает двоих сыновей от режиссера ситкома Сегрея Корягина.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пост вызвал большой ажиотаж среди подписчиц актрисы, многие из которых тоже мамы. И они поделились историями приведения себя в форму после родов.