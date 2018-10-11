2018-10-11T18:24:23+03:00
Общество

Франшиза детского ада или как я перевела старушку через дорогу

Распорядок дня: 7.00: разгон облаков. 8.00: подвиг
Ульяна СКОЙБЕДАобозреватель
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Ульяна Скойбеда вечно, то заставляет муниципалитет стирать с памятников граффити, то удаляет через Роскомнадзор из интернета рецепты приготовления наркотиковУльяна Скойбеда вечно, то заставляет муниципалитет стирать с памятников граффити, то удаляет через Роскомнадзор из интернета рецепты приготовления наркотиковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Мой муж пришёл ко мне с планшетом и говорит:

- Мы считаем это оскорблением верующих?

Смотрю, на экране картинка: ребёнок-дьяволёнок с рожками и подпись: «Франшиза детского ада».

Мозг даже верно читать не хочет, подставляет знакомое: «сада».

Стряхиваешь морок, присматриваешься: нет, все верно: «ада».

Франшиза - это продажа готового бизнеса: чем же это торгуют, котлами и адским пламенем? Или масками на Хеллоуин. Или это замаскированная сеть педофилов...

Пока я зависаю в недоумении, картинка подмигивает и меняется: это контекстная реклама, она в ротации.

Кидаюсь искать, забиваю в Яндексе: «Франшиза детского а...», - поисковик поправляет: «сада». Я снова вбиваю: «Ада!!!», - вредная машина ультимативно пишет свое, похоже, в ней вшит запрет на сочетание слов.

Нормальные люди, значит, работают в Яндексе. А в той франшизе?

Та самая реклама, возмутившая автора колонки.

Та самая реклама, возмутившая автора колонки.

С помощью мужа смотрю код странички и узнаю адрес пропавшей рекламы, кликаю на картинку...

Частный билингвальный детский сад. И даже сеть садов.

Интересно, родители знают, как позиционируется заведение, куда они отдают сыновей и дочек? Какие вообще люди на это согласятся?

Ни христиане, ни мусульмане...

Я многое, конечно, видела за время работы в газете. Была на капище, где сатанисты распинали на деревьях своих жертв, ели их плоть и пили кровь. Знаю блогера-селебрити, на аватарке которого - фото вот с такими точно рожками. Писала про знаки на капотах: логотипы «Мазды» или «Мерседеса» переделывают в чертей, и хозяевам машины ничего нигде не жмет...

Милонова на них нет. Написать ему про садик, что ли. Сатанисты у нас не поражены в правах, как любые верующие (разве что их, вместе с нацистами, держит на контроле отдел «Э»), но здесь почему-то чудится другое. Снаффы, например: видео, где в реальном времени мучают детей. Помощник Мизулиной Анна Левченко много раз рассказывала, что по долгу службы отсматривает съемки изнасилований годовалых детей: вот тебе и ад, и садизм.

Больше ада...

Я взяла и позвонила в этот сад.

- Ребят, - спрашиваю, - вы нормальные вообще?

Как они забегали.

- Я сама мать троих детей, - обморочным голосом говорит владелица Елена. - Я педагог, я ничего не понимаю в бизнесе и перепоручила продвижение другим людям. Я не знала... Они не сообщили мне о такой картинке...

- А что они имели в виду-то? Пошутили?

- Они не объяснют! Я так ругалась на них, я не понимаю, как так можно, не поставив собственника в известность... Видимо, будем расторгать договор с этой фирмой. «КП» - спасибо...

В моей френд-ленте есть блогер, которая делает добрые дела деньгами: оплатила старушке маникюр, купила бомжу кофе - и пишет об этом. Всегда что-то такое.

А я вечно заставляю муниципалитет стирать с памятников граффити и удаляю через Роскомнадзор из интернета рецепты приготовления наркотиков.

7.00. Разгон облаков. 8.00. Подвиг.

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