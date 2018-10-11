«Лидеры России» вышли на старт

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-11T13:22:29+03:00

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Старт «Лидерам России» был дан на высоте. 10 октября на 58-м этаже башни «Империя» Москва-Сити организаторы, победители первого конкурса, наставники, члены экспертного совета и партнеры проекта провели пресс-конференцию, посвященную этому событию.

Здесь в 16 часов 11 минут по московскому времени нажатием символической кнопки был открыт для приема заявок портал лидерыроссии.рф.

«Лидеры России» – это флагманский проект автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей», созданной в мае 2018 года указом президента Владимира Путина.

На первый конкурс, который проходил с октября 2017 года до февраля 2018 года, было подано без малого 200 тысяч заявок. В финале из 300 человек, прошедших этапы отбора, были определены 103 победителя. Кроме гранта на обучение в размере 1 миллиона рублей они получили наставников - руководителей в сфере госуправления и бизнеса. Для многих конкурс раскрыл карьерные перспективы.

Например, двое участников первого конкурса стали губернаторами. Это Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий автономный округ) и Василий Орлов (Амурская область). Как подчеркнул на пресс-конференции первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, во время недавних выборов «оба получили общественную поддержку граждан этих регионов». Сергей Кириенко также напомнил, что трое участников конкурса стали заместителями министра, а больше 70 человек получили назначения в крупных государственных и частных компаниях.

В конкурсе этого сезона появились три новшества. Во-первых, расширены возрастные рамки: если в прошлом году заявки принимались от людей не старше 50 лет, то теперь возрастной «потолок» - 55 лет.

Во-вторых, «Лидеры России» стали, по сути, всемирным конкурсом.

-В прошлом году конкурс заинтересовал многих русскоязычных граждан соседних государств и стран дальнего зарубежья. Они выразили желание в нем участвовать. Потому что, как ни странно, ничего подобного нет ни в одной стране мира. А ведь для нашей страны будет хорошо, если мы сможем привлечь талантливых людей, которые живут в эмиграции. И для них это хорошая возможность реализовать себя в жизни. Теперь в конкурсе могут принимать участие русскоязычные граждане любой страны, - рассказал генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

Третье новшество - в появлении у конкурса партнеров. Это 20 российских компаний, которые заинтересованы в грамотных, амбициозных, творческих кадрах. Они готовы предложить свои ресурсы выявления и развития управленческого потенциала. Например, организовать и провести у себя стажировки конкурсантов, предоставив им доступ к внутрикорпоративным образовательным программам.

У «Лидеров России» стало больше наставников. В первом конкурсе их было 60, во втором – уже 90. Неизменными останутся лишь критерии, по которым будут определяться лучшие среди участников конкурса. Это лидерство, то есть готовность брать ответственность как за себя, так и за результаты других, стратегическое мышление, умение анализировать информацию, инновационность, нацеленность на результат, умение выстраивать отношения с коллегами, партнёрами и командой, социальная ответственность.

КСТАТИ

Первые заявки на конкурс уже поступили. А многие руководители сейчас спрашивают себя: есть ли у меня шанс на победу? И если нет, то какой тогда смысл подавать заявку? Ответ на этот вопрос дала в интервью «КП» одна из победителей первого конкурса Екатерина Вебер.

Победительница первого конкурса Екатерина Вебер.Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

-О конкурсе я вообще ничего не слышала, а узнала о нем от бабушки, которая увидела рекламу по телевизору. Она позвонила и сказала: Катя, там Кириенко, Лавров и Греф зовут управленцев на конкурс! Ты ведь уже три года директор по развитию на заводе - иди! Я стала гуглить, в последний момент подала заявку. Честно говоря, тогда я не предполагала, что конкурс откроет передо мной какие-то возможности, и, тем более, не рассчитывала победить. Азарт и желание достичь результата пришли потом…

-Трудно было?

-Конкурс был для меня непростым. Все участники старше, опытнее меня. У многих за плечами - программы развития, один, а то и два курса MBA. А для меня весь материал, все бизнес-кейсы и сессии конкурса были абсолютно в новинку. Я училась в процессе конкурса, с упоением читала книги, которые нам предлагали. Конкурс подарил мне набор эмоций и возможностей – возможность получить знания, обрести наставников и новый круг общения.

-А что стало для вас главным призом за победу?

-Человеческий капитал! Сейчас я работаю начальником управления сопровождения инвестиционных проектов департамента экономического развития Севастополя. И в любой момент смело могу обратиться за помощью, за подсказкой к людям, с которыми познакомилась на конкурсе, прежде всего, к моему непосредственному наставнику Дмитрию Николаевичу Козаку (вице-премьер РФ – прим. ред.). Знаете, в институте самое важное, чему тебя учат – это правильно искать информацию, формулировать запрос, искать под решение задачи необходимые инструменты. А благодаря новому кругу общения, людям, с которыми я могу посоветоваться, у меня уходит гораздо меньше времени на поиск верного решения, при этом шанс ошибиться минимализирован. Кроме того, на академический инструментарий, методические рекомендации накладывается полученный опыт, способность замечать возможные риски и угрозы. Все это влияет на результат.

-Что посоветуете тем, кто сомневается в себе?

-Обязательно нужно участвовать, даже если ты не совсем уверен, что сможешь дойти до конца. Я склонна верить в то, что книги, которые читаешь, и люди, с которыми общаешься, определяют, каким ты будешь через несколько лет. Участие в конкурсе даже на раннем этапе дает понимание, где ты силен, а где слаб, что делать, чтобы подтянуть свой уровень в каких-то компетенциях. И это дает сильный толчок дальнейшему развитию.

КАК И КОГДА?

С 10 до 24 октября на сайте лидерыроссии.рф будет идти регистрация на конкурс. Еще три дня к этому сроку (до 27 октября) даются на запись видеоинтервью.

В ноябре и декабре будет проходить дистанционный отборочный этап конкурса.

С 19 января по 20 февраля 2019 года в 8 федеральных округах состоятся региональные полуфиналы, в которых примут участие около 2,7 тысячи конкурсантов, прошедших отбор.

В марте 300 человек встретятся в финале, среди которых будут определены 100 победителей.